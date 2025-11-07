Karališkojoje šeimoje – nerimo dienos: 1 giminaitis stos prieš teismą

Šį mėnesį, pirmą kartą po skandalo paviešinimo, princesė Ingrid Alexandra nusprendė viešai pakomentuoti situaciją. Interviu, kurį jai suteikė Norvegijos visuomeninis transliuotojas NRK, ji kalbėjo jautriai ir santūriai, rašo people.com.
„Žinoma, tai sudėtinga. Tiek mums, šeimos nariams, tiek man, sesei, mamai ir tėčiui. Ir, žinoma, visiems, kurie yra įsitraukę į šią bylą“, – sakė princesė, šiuo metu studijuojanti socialinius mokslus Sidnėjuje, Australijoje.
Karališkasis skandalas: kas kaltinama?
Marius – tai karalienės Mette-Marit sūnus iš ankstesnių santykių. Nors jis neturi oficialaus karališkojo statuso ir nėra įpėdinis į sostą, jis dažnai dalyvavo oficialiuose renginiuose kartu su karališkąja šeima.
Skandalo pradžia siekia 2024 metų rugpjūtį, kai buvo pranešta, kad Marius tariamai užpuolė 20-metę moterį, sukeldamas jai ir fizinę, ir psichologinę žalą. Tyrimo metu nustatyta dešimtys galimų nusikaltimų – tarp jų ir vienas išžaginimas su sueitimi bei trys – be jos. Esą dalis nusikaltimų buvo filmuojami.
Advokatas Petar Sekulic tvirtina, kad Marius pripažins tik kai kuriuos mažesnio masto nusikaltimus, tačiau neigia kaltinimus dėl sunkiausių veikų.
Teismas vyks 2026 m. vasarį
Byla bus nagrinėjama Oslo apygardos teisme nuo 2026 m. vasario 3 iki kovo 13 dienos. Tai taps dideliu išbandymu ne tik teisėsaugai, bet ir karališkajai šeimai, kuri ir taip sulaukia visuomenės bei žiniasklaidos dėmesio.
Princesės tėvas, būsimas Norvegijos karalius Haakonas (52), dar rugpjūtį pabrėžė, kad šeimos pareigos nenutrūks:
„Tęsime savo darbus kiek galėdami geriausiai, kaip visada tai darome. Žinoma, visiems, kurie susiję su šia byla, tai yra sudėtinga ir sunku“, – sakė jis.
Nors Ingrid Alexandra ir toliau liks dėmesio centre – kaip antroji eilėje į sostą po tėvo, ji akivaizdžiai stengiasi subalansuoti asmeninį skausmą ir karališkąją pareigą. Situacija signalizuoja ne tik apie teismo bylos rimtumą, bet ir apie žmogiškąją dramą pačios šeimos viduje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!