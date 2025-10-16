Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Buvęs JAV ambasados Norvegijoje sargas nuteistas už šnipinėjimą Rusijai ir Iranui

2025-10-16 11:57 / šaltinis: BNS
2025-10-16 11:57

Norvegijos teismas nuteisė buvusį JAV ambasados Osle apsaugos darbuotoją trejiems metams ir septyniems mėnesiams kalėjimo už šnipinėjimą Rusijai ir Iranui, sakoma ketvirtadienį paskelbtame sprendime.

Norvegijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Norvegijos teismas nuteisė buvusį JAV ambasados Osle apsaugos darbuotoją trejiems metams ir septyniems mėnesiams kalėjimo už šnipinėjimą Rusijai ir Iranui, sakoma ketvirtadienį paskelbtame sprendime.

REKLAMA
1

28 metų vyras buvo nuteistas už tai, kad nuo 2024 metų kovo iki lapkričio teikė pastato planus ir informaciją apie veiklą JAV ambasadoje mainais už 10 tūkst. eurų mokėjimus iš Rusijos žvalgybos ir 0,17 bitkoino (16,1 tūkst. eurų) iš Irano žvalgybos.

basados Norvegijoje sargas nuteistas už šnipinėjimą Rusijai ir Iranui

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų