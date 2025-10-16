Buvęs JAV ambasados Norvegijoje sargas nuteistas už šnipinėjimą Rusijai ir Iranui

28 metų vyras buvo nuteistas už tai, kad nuo 2024 metų kovo iki lapkričio teikė pastato planus ir informaciją apie veiklą JAV ambasadoje mainais už 10 tūkst. eurų mokėjimus iš Rusijos žvalgybos ir 0,17 bitkoino (16,1 tūkst. eurų) iš Irano žvalgybos.
basados Norvegijoje sargas nuteistas už šnipinėjimą Rusijai ir Iranui
