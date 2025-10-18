Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pas Birutę Petrikytę į restoraną plūsta iš visos Lietuvos: štai kokia jos cepelinų paslaptis ir kaina

2025-10-18 12:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 12:10

Estrados dainininkė Birutė Petrikytė (71 m.) jau septyniolika metų sukasi Šventosios pakraštyje esančiame restorane ir svečių namuose „Birutės uostas“. Ši vieta traukia tiek vietos gyventojus, tiek miesto svečius gardžiais, burnoje tirpstančiais cepelinais, kuriuos dar visai neseniai lipdydavo ir pati dainininkė.

Estrados dainininkė Birutė Petrikytė (71 m.) jau septyniolika metų sukasi Šventosios pakraštyje esančiame restorane ir svečių namuose „Birutės uostas". Ši vieta traukia tiek vietos gyventojus, tiek miesto svečius gardžiais, burnoje tirpstančiais cepelinais, kuriuos dar visai neseniai lipdydavo ir pati dainininkė.

9

Naujienų portalui tv3.lt Birutė Petrikytė atvirai prakalbo apie restoraną „Birutės uostas“ ir atskleidė, kodėl svečiams taip patinka čia gaminami cepelinai.

Žmonės giria cepelinus

B.  Petrikytė džiaugiasi, kad jau 17 metų savo klientus lepina burnoje tirpstančiais cepelinais. Prie šeimos verslo prisideda ir jos dukra Andželika, su kuria puikiai sutaria: „Mes esame kaip Siamo dvynės – viena kitą palaikome. Aišku, būna ir susiginčijimų, bet tai yra natūralu. Andželika puikiai žino savo darbą, o aš – savo. Visą laiką tobulinau virtuvę, patiekalus, ir džiaugiuosi, kad čia taip pat yra nemažas įdirbis. Žmonės atvyksta ir sako, jog atvyko pas mane dėl tų skaniųjų cepelinų.“

Nepaisant to, kad vasaros sezonas jau pasibaigė, tačiau klientų gretos  savaitgaliais neretėja. 

„Gal yra šiek tiek mažesnis lankytojų srautas, tačiau savaitgaliai būna įspūdingi. Labai džiaugiuosi. Jau galiu pasitikti žmones, nes virtuvėje dirba profesionalai. Aš tik užsuku pažiūrėti. Šiuo metu cepelinų jau nebelipdau, tačiau pavasarį, kai jų pasiilgsiu, vėl imsiuosi darbo“, – džiaugėsi ji.

Pasiteiravus, kokia yra šių cepelinų paslaptis, dėl kurios žmonės plūsta į restoraną iš visos Lietuvos, Birutė tikino, kad tai – įdėto darbo vaisius.

„Labai ilgai dirbau su tešla, su ta mase – tobulinau, tobulinau... Tai yra kiekvienos šeimininkės pajautimas. Kuo jie ypatingi? Tuo, kad masė yra skani. Įspūdingi yra ir spirgučiai. Mes juos gaminame natūralius, iš labai geros mėsos. Spirgučiai daromi su svogūnais, ir jie traškūs kaip saldainiai. Svogūnas taip pat turi būti traškus.

Yra daug įvairių paslapčių, bet manau, kad žmonėms jie patinka, nes mes patys perkam ir malam mėsą. Tai mūsų mėsa, mūsų prieskoniai. Cepelinuose tikrai yra nemažai tos pačios mėsos. Galbūt tai yra mūsų mažytė paslaptis, nors sunku tiksliai pasakyti. Aš nieko dieviško nesukūriau – juk tai tik cepelinas, o ne kokia knyga parašyta. Tačiau žmonės vis sugrįžta. Jie džiaugiasi ir sako, kad vėl atvažiavo dėl skanių cepelinų“, – pasakojo moteris.

Atskleidė, ar cepelinų kainos augs

Šiuo metu restorane „Birutės uostas“ cepelinų porcija kainuoja 12 eur.

„Nekelsime cepelinų kainos. Ekonominė situacija nėra gera, žmonėms sunku. Mes nežiūrime tik į finansus – ne tam dirbame. Yra žmonių, kurie yra verslininkai, aš tokia nesu, esu labiau menininkė. Verslininkas supranta, kaip valdyti verslą. Mums šiek tiek pinigų lieka, bet pasigirti negalime.

Galų gale dabar visi gali nueiti į „Google“ ir viską pamatyti. Čia jau nepaslėpsi, bet ir nėra ką slėpti. Džiaugiamės, kad turime savo namus ir darbą. Nesvajojame apie didelius verslo planus – išliksime mažas versliukas, ir to mums užtenka. Esame prie to prisirišę“, – atviravo moteris.

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Kosmosas
Kosmosas
2025-10-18 12:26
5 bulvės- 12 eurų.
Atsakyti
Pravažinėjau
Pravažinėjau
2025-10-18 12:44
Liepos mėnesį ir dar savaitgali vakare, tai viena mašina stovėjo ir tą pati tikriausiai darbuotojo. Tiesiog plūsta..
Atsakyti
ZXC
ZXC
2025-10-18 12:49
Nekels kainų… tai kiek dar galima pakelti. 12 eurų bulvės.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
