Parodė, kaip iš tiesų Lietuvoje gamina „McDonald’s“ maistą: realybė nustebins ne vieną

Šis renginys – neeilinis žvilgsnis už užkulisų: po ilgos pertraukos įmonė atvėrė savo virtuves visuomenei, leisdama lankytojams iš arti pamatyti visą maisto ruošimo procesą – nuo šviežių ingredientų iki akimirksniu ant stalo atsiduriančio užsakymo.
Atskleidė, kaip atrodo gamyba iš arti
Renginio metu mokymų konsultantė Raminta Šulskė pakvietė susirinkusiuosius į ekskursiją po „McDonald’s“ užkulisius ir pristatė, kaip iš tiesų gimsta populiarieji mėsainiai, tortilijos bei salotos. Ji papasakojo apie griežtus virtuvės standartus ir aiškiai reglamentuotus procesus, užtikrinančius maisto kokybę bei saugumą.
Prieš pradedant turą, Raminta pabrėžė – į virtuvę galima patekti tik laikantis visų higienos reikalavimų: rankos turi būti kruopščiai dezinfekuotos, visi papuošalai – nuimti, o darbuotojai privalo dėvėti specialias darbines uniformas.
Virtuvės viduje atsiveria tikras organizacijos ir tikslumo pasaulis – čia darbuotojai juda tarsi pagal nerašytą choreografiją, kiekvienas žinodamas savo vaidmenį. Raminta pasakoja, kad „McDonald’s“ naudoja skaitmeninę maisto saugumo sistemą, o įrangos bei produktų patikrinimai atliekami kiekvienos pamainos metu.
„Kai lankytojas pateikia užsakymą, jis iš karto pasirodo ekrane. Vienas darbuotojas pradeda inicijuoti užsakymą, kitas gamina produktą – deda padažus, daržoves, sūrį – ir perduoda surinkėjui, kuris užbaigia gaminį bei perduoda jį aptarnavimo zonai“, – aiškina ji.
Raminta taip pat atskleidė, kad mėsos paplotėliai kepami vietoje, o ekrane nuolat rodoma, kiek jų šiuo metu reikia turėti paruoštų. Dėl to kiekvienas lankytojas gauna šviežiai paruoštą patiekalą.
Paklausta, ar visi sumuštiniai ruošiami tik pagal užsakymą, ar kai kas paruošiama iš anksto, ji paaiškina, kad procesas yra labai dinamiškas: jautienos paplotėliai šildytuve laikomi ne ilgiau kaip 10 minučių.
„Jie nuolat rotuoja, o dažniausiai – net greičiau, nei numatyta taisyklėse“, – šypsosi Raminta.
Lankytojus privaloma aptarnauti per kelias minutes
Turo metu R. Šulskė parodė ir antrąją virtuvės liniją, kuri beveik identiška pirmajai, tačiau vietoje grilio čia įrengta fritiūrinė zona – joje gaminami visi aliejuje kepami produktai.
„Kiekvienas produktas turi savo vietą – vienoje zonoje kepamos bulvytės, kitoje – vištienos gaminiai. Aliejaus kokybė tikrinama nuolat, naudojant specialų matuoklį, kuris parodo jo nusidėvėjimo lygį.
Visgi patyręs darbuotojas gali pastebėti ir plika akimi – jei aliejus patamsėja ar pradeda garuoti, tai ženklas, kad laikas jį keisti“, – aiškina Raminta.
Pasak jos, „McDonald’s“ itin griežtai laikosi greito aptarnavimo standartų – lankytojai, užsisakę maistą per „McDrive“, turi būti aptarnauti per 145 sekundes, o tie, kurie valgo restorano viduje, per 210 sekundžių.
Raminta taip pat atskleidė, iš kur atkeliauja pagrindiniai produktai: vištiena – iš Lenkijos, jautiena – iš lietuviškos įmonės „Biovela“, o salotos – iš vietinių tiekėjų.
Vienoje pamainoje paprastai dirba apie 15 darbuotojų. Restoranas veikia visą parą, todėl pamainos keičiasi kas aštuonias valandas – nuo ankstaus ryto iki vėlyvos nakties virtuvėje netyla darbas.
Turo metu savo jėgas išbandė ir televizijos laidų vedėja Ugnė Siparė, pabandžiusi pagaminti mėsainį nuo pradžios iki galo.
„Reikia įpakavimo, bandelės, ant jos užpilamas garstyčių padažas, dedamas agurkėlis, sūris, šviežiai iškepta mėsa, o ant viršaus – dar viena bandelė. Tuomet sumuštinis supakuojamas ir keliauja pas klientą“, – gaminimo eigą jai pasakojo Raminta.
Išėjus iš virtuvės zonos galima pamatyti ir aptarnavimo erdvę, kur darbuotojai surenka užsakymus ir perduoda juos lankytojams.
Išėjus iš aptarnavimo zonos ir virtuvės, visai šalia įrengta šaldytuvo zona, kur laikomi pagrindiniai produktai, saugomi gėrimai, pienas, padažai, sūriai ir šviežios daržovės. Visa sistema – tiksli ir apgalvota iki smulkmenų, kad kiekvienas užsakymas pasiektų klientą greitai, šviežiai ir saugiai.
64-erių Oksana atskleidė, kas ją labiausiai džiugina darbe
Prie sumuštinių gamybos linijos iš karto išsiskiria viena darbuotoja – 64-erių Oksana. Greita, tiksli ir visada besišypsanti, ji traukia akį savo energija ir pozityvumu.
Moteris pasakoja, kad „McDonald’s“ dirba jau dvejus metus ir šį darbą laiko ne tik užimtumo forma, bet ir kasdieniu džiaugsmu.
„Man čia viskas patinka – moku viską, ką reikia ir myliu šitą darbą. Ypač penktadienius – tada visada daugiau žmonių, daugiau veiksmo“, – su šypsena kalba Oksana.
Prieš persikeldama į Lietuvą, moteris penkerius metus dirbo „McDonald’s“ Didžiojoje Britanijoje, todėl puikiai pažįsta šio tinklo virtuvės ritmą. Vis dėlto, ji pastebi skirtumų tarp klientų skirtingose šalyse:
„Lietuvoje žmonės daug kultūringesni – pavalgo, susitvarko po savęs. O užsienyje dažniausiai viską palieka ant stalo“.
Oksana neslepia, kad gyvenimas jai nepagailėjo sunkių išbandymų ir netikėtumų, kurie privertė atrasti naują prasmę kasdienybėje.
„Vyras susirgo mirtina liga, todėl grįžome į Lietuvą. Jis mirė, ir aš likau viena. Paliūdėjau kelis mėnesius, o paskui supratau – žmogaus jau nesugrąžinsi. Atsidariau telefoną, pamačiau, kad „McDonald’s“ ieško darbuotojų, paskambinau ir mane iškart priėmė“, – dalijasi ji atvirai.
Šiandien Oksana sako, kad darbas jai suteikia prasmės ir bendrystės jausmą. Kolektyve dirba įvairaus amžiaus žmonės, tačiau, anot jos, visi sutaria puikiai.
Turo metu sutikta Oksana – tarsi gyvas įrodymas, kad darbas gali būti ne tik pareiga, bet ir džiaugsmo šaltinis. Jos energija, atvirumas ir nuoširdumas palieka šiltą įspūdį – tokį pat, kokį nori palikti ir pats „McDonald’s“, atverdamas savo duris visiems, norintiems pamatyti, kaip iš tikrųjų gimsta garsieji mėsainiai.
