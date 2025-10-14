Tokio Vilniaus mero dar nematėte: plinta netikėtas vaizdo įrašas

Įrašas per valandą sulaukė 63 tūkst. peržiūrių ir daugiau nei 4 tūkst. patiktukų.
Skanauja gruziniškus patiekalus
Restorano „Instagram“ paskyroje pasirodžiusiame vaizdo įraše Vilniaus miesto meras matomas sėdintis lauko terasoje, skanaujantis tradicinius gruziniškus patiekalus ir šiltai bendraujantis su aplinkiniais. Vaizdas – neįprastas: įprastai rimtas ir pasitempęs politikas šįkart pasirodė itin paprastai ir nuoširdžiai.
„Padėkite suvalgyt, atšals“, – kvietė V. Benkunskas, rodydamas, kad nebijoma nei rankomis valgyti, nei juoktis iš savęs.
Kadrus papuošė ir linksma akimirka – meras, paragavęs aštresnio adžikos padažo, neslėpė, kad burnoje tikra ugnis.
„Su savivaldybe neturite problemų?“, – šmaikštavo V. Benkunskas.
Internautai tokį spontanišką ir žemišką miesto vadovą sutiko itin pozityviai – per kelias valandas vaizdo įrašas surinko 60 tūkstančių peržiūrų bei daugiau nei 4 tūkstančius komentarų.
„Oficialus patvirtinimas – čia skaniausia vieta mieste“, – rašė vienas komentatorių.
Restoranas garsėja vaizdo įrašais
„Ugruzina“ jau kurį laiką garsėja savo išskirtiniais vaizdo įrašais, kuriuose filmuoja klientus, pasineriančius į tikrą gruzinišką vaišių atmosferą. Tarp jų yra pasirodę ir pramogų pasaulio atstovai, tačiau šįkart kėdėje prie stalo atsisėdo miesto meras.
