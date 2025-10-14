Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Tokio Vilniaus mero dar nematėte: plinta netikėtas vaizdo įrašas

2025-10-14 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 11:55

Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas šįkart nustebino internautus – jis netikėtai pasirodė viename populiariausių sostinės restoranų „Ugruzina", garsėjančiame Sakartvelo virtuvės skoniais ir nuotaikingais socialinių tinklų įrašais.

Valdas Benkunskas apsilankė „Ugruzinoje“
22

Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas šįkart nustebino internautus – jis netikėtai pasirodė viename populiariausių sostinės restoranų „Ugruzina“, garsėjančiame Sakartvelo virtuvės skoniais ir nuotaikingais socialinių tinklų įrašais.

Įrašas per valandą sulaukė 63 tūkst. peržiūrių ir daugiau nei 4 tūkst. patiktukų.

Valdas Benkunskas su šeima
(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Valdas Benkunskas su šeima

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skanauja gruziniškus patiekalus

Restorano „Instagram“ paskyroje pasirodžiusiame vaizdo įraše Vilniaus miesto meras matomas sėdintis lauko terasoje, skanaujantis tradicinius gruziniškus patiekalus ir šiltai bendraujantis su aplinkiniais. Vaizdas – neįprastas: įprastai rimtas ir pasitempęs politikas šįkart pasirodė itin paprastai ir nuoširdžiai.

„Padėkite suvalgyt, atšals“, – kvietė V. Benkunskas, rodydamas, kad nebijoma nei rankomis valgyti, nei juoktis iš savęs.

Kadrus papuošė ir linksma akimirka – meras, paragavęs aštresnio adžikos padažo, neslėpė, kad burnoje tikra ugnis.

„Su savivaldybe neturite problemų?“, – šmaikštavo V. Benkunskas.

Internautai tokį spontanišką ir žemišką miesto vadovą sutiko itin pozityviai – per kelias valandas vaizdo įrašas surinko 60 tūkstančių peržiūrų bei daugiau nei 4 tūkstančius komentarų.

„Oficialus patvirtinimas – čia skaniausia vieta mieste“, – rašė vienas komentatorių.

Restoranas garsėja vaizdo įrašais

„Ugruzina“ jau kurį laiką garsėja savo išskirtiniais vaizdo įrašais, kuriuose filmuoja klientus, pasineriančius į tikrą gruzinišką vaišių atmosferą. Tarp jų yra pasirodę ir pramogų pasaulio atstovai, tačiau šįkart kėdėje prie stalo atsisėdo miesto meras.

