Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Benkunskas: Vilniuje bus statomi nauji 5 tiltai

2025-10-08 11:44 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 11:44

Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas pranešė, jog sostinėje bus statomi penki nauji tiltai, o ateityje, pažymėjo politikas, bus siekiama šį skaičių didinti iki devynių. Taip pat, anot mero, numatytos ir naujos dviračių takų trasos.

Valdas Benkunskas Andrius Ufartas/Fotobankas

Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas pranešė, jog sostinėje bus statomi penki nauji tiltai, o ateityje, pažymėjo politikas, bus siekiama šį skaičių didinti iki devynių. Taip pat, anot mero, numatytos ir naujos dviračių takų trasos.

REKLAMA
6

„Šiuo metu mes jau dirbame su penkių naujų tiltų projektais“, – trečiadienį žurnalistams teigė V. Benkunskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mūsų skaičiavimais, pagal pasaulinę praktiką, tiltų mes Vilniaus mieste turime per mažai, ypač pėsčiųjų ir dviračių takų tiltų. (...) Skaičiuojame, kad idealiausiu variantu tikrai galėtų atsirasti Vilniuje 9 tiltai, kurie atlieptų tą tiesioginės jungties funkciją“, – tęsė meras.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmasis, Alberto tiltas, kurio statybos pradėtos rugsėjį, jungs A. Goštauto ir Upės gatves. Taip pat bus statomas transportinis Lazdynėlių, pėstiesiems ir dviračių eismui pritaikyti Užvingio, Kernavės ir Antakalnio–Žirmūnų tiltai.

REKLAMA

Mero teigimu, Lazdynėlių–Vilkpėdės tiltas padės gerinti besiplečiančios Lazdynėlių gyvenvietės infrastruktūrą, eismą, įrengiant alternatyvų išvažiavimą.

Užvingio tiltas padės sujungti Lazdynų ir Vingio parką, o dviračių ir pėsčiųjų takų trasomis Vilniaus gyventojai galės pasiekti ir miesto centrą. 

Antakalnio–Žirmūnų tiltas, anot mero, reikalingas jungti stipriai urbanizuotą Šiaurės miestelio Žirmūnų dalį su Žolyno gatve, Antakalnio dalimi, kurioje veikia sveikatos įstaigos. Kaip teigia V. Benkunskas, siekiama, kad tiltas būtų pastatytas per ateinančius penkerius metus.

REKLAMA
REKLAMA

Kernavės tiltas jungs Šnipiškes ir miesto centrą.

Taip pat numatoma jau esamus tiltus pritaikyti dviračių ir pėsčiųjų eismui, pirmasis – šiuo metu rekonstruojamas Liubarto tiltas.

Dviračių takų infrastruktūrą planuojama gerinti įrengiant naujas trasas tarp Šiltnamių g. ir Užvingio tilto, tarp Verkių g. ir Upės g., bei Valakampių ir P. Vileišio gatvių. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šių metų rugsėjį pradėti naujo pėsčiųjų ir dviračių tilto, sujungsiančio A. Goštauto ir Upės gatves, statybos darbai. 

Kaip pranešė savivaldybė, tilto statybos darbus atlieka bendrovė „Tilsta“.

Tilto statybas planuojama užbaigti 2026 m. pabaigoje. Iki tol numatomi laikini pėsčiųjų ir dviratininkų eismo pakeitimai. Gyventojai raginami nesileisti į krantinių apačią ir naudotis laikinais apėjimo bei apvažiavimo takais, suformuotais abiejose upės pusėse.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų