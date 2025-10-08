Benkunskas: Vilniuje bus statomi nauji 5 tiltai

„Šiuo metu mes jau dirbame su penkių naujų tiltų projektais“, – trečiadienį žurnalistams teigė V. Benkunskas.
„Mūsų skaičiavimais, pagal pasaulinę praktiką, tiltų mes Vilniaus mieste turime per mažai, ypač pėsčiųjų ir dviračių takų tiltų. (...) Skaičiuojame, kad idealiausiu variantu tikrai galėtų atsirasti Vilniuje 9 tiltai, kurie atlieptų tą tiesioginės jungties funkciją“, – tęsė meras.
Pirmasis, Alberto tiltas, kurio statybos pradėtos rugsėjį, jungs A. Goštauto ir Upės gatves. Taip pat bus statomas transportinis Lazdynėlių, pėstiesiems ir dviračių eismui pritaikyti Užvingio, Kernavės ir Antakalnio–Žirmūnų tiltai.
Mero teigimu, Lazdynėlių–Vilkpėdės tiltas padės gerinti besiplečiančios Lazdynėlių gyvenvietės infrastruktūrą, eismą, įrengiant alternatyvų išvažiavimą.
Užvingio tiltas padės sujungti Lazdynų ir Vingio parką, o dviračių ir pėsčiųjų takų trasomis Vilniaus gyventojai galės pasiekti ir miesto centrą.
Antakalnio–Žirmūnų tiltas, anot mero, reikalingas jungti stipriai urbanizuotą Šiaurės miestelio Žirmūnų dalį su Žolyno gatve, Antakalnio dalimi, kurioje veikia sveikatos įstaigos. Kaip teigia V. Benkunskas, siekiama, kad tiltas būtų pastatytas per ateinančius penkerius metus.
Kernavės tiltas jungs Šnipiškes ir miesto centrą.
Taip pat numatoma jau esamus tiltus pritaikyti dviračių ir pėsčiųjų eismui, pirmasis – šiuo metu rekonstruojamas Liubarto tiltas.
Dviračių takų infrastruktūrą planuojama gerinti įrengiant naujas trasas tarp Šiltnamių g. ir Užvingio tilto, tarp Verkių g. ir Upės g., bei Valakampių ir P. Vileišio gatvių.
Šių metų rugsėjį pradėti naujo pėsčiųjų ir dviračių tilto, sujungsiančio A. Goštauto ir Upės gatves, statybos darbai.
Kaip pranešė savivaldybė, tilto statybos darbus atlieka bendrovė „Tilsta“.
Tilto statybas planuojama užbaigti 2026 m. pabaigoje. Iki tol numatomi laikini pėsčiųjų ir dviratininkų eismo pakeitimai. Gyventojai raginami nesileisti į krantinių apačią ir naudotis laikinais apėjimo bei apvažiavimo takais, suformuotais abiejose upės pusėse.
