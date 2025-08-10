Keisti Trumpo pasisakymai kelia naujų klausimų: „Tai, ką matome, dar tik pradžia“

Nors J. Bidenas ilgą laiką buvo kritikuojamas dėl su amžiumi susijusių kalbinių klaidų, vis keistesnis D. Trumpo elgesys dažnai buvo ignoruojamas, rašo Adamas Gabbattas „The Guardian“.
Vis dėlto ekspertai sako, kad pastarieji D. Trumpo vieši pasirodymai – tarp jų ir teiginiai, esą jo dėdė pažinojo Unabomberį bei neadekvati reakcija į vėjo jėgaines per vizitą Jungtinėje Karalystėje – atnaujino diskusijas apie jo protinę būklę.
79-erių D. Trumpo keistumai jau kurį laiką pastebimi rinkimų kampanijų renginiuose, interviu, spaudos konferencijose bei spontaniškuose pasisakymuose.
JAV prezidentas nuolat nukrypsta nuo temos – pavyzdžiui, per vieną kabineto posėdį šį mėnesį 15 minučių kalbėjo apie interjero dekoravimą, o taip pat painioja faktus apie savo vyriausybę ir gyvenimą.
Trumpo neįprastas elgesys tęsiasi visą jo kadenciją
J. Bideno kognityvinės galimybės buvo plačiai aptarinėjamos per visą jo kadenciją, įskaitant ir pačio D. Trumpo kritiką.
Po J. Bideno nesėkmingo pasirodymo 2024 m. birželio debatuose, kai jis akivaizdžiai stengėsi išlaikyti minties eigą, jo gebėjimas eiti prezidento pareigas buvo plačiai kvestionuojamas ir galų gale paskatino jį nesiekti antrosios kadencijos.
Tačiau D. Trumpas iki šiol iš esmės išvengė tokio pat dėmesio, nors jo elgesys – dažnai painus ir neįprastas – tęsiasi visą kadenciją ir buvo itin akivaizdus per vizitą Jungtinėje Karalystėje.
Savaitgalį susitikime su Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen D. Trumpas netikėtai nuo imigracijos temos perėjo prie šių žodžių: „Kitas dalykas, kurį noriu pasakyti Europai: mes neleisime, kad Jungtinėse Valstijose būtų statomi vėjo malūnai. Jie mus žudo. Jie žudo mūsų kraštovaizdžio grožį.“
Be jokio aiškaus ryšio su tema, D. Trumpas dar dvi minutes kalbėjo apie vėjo jėgainių keliamą grėsmę, nepateikdamas jokių įrodymų, teigė, kad jos „sutrikdo“ banginius ir „žudo paukščius“.
Tokie staigūs temų pasikeitimai, anot Kornelio universiteto psichologo Harry Segalio, rodo, kad D. Trumpas ne tiek mąsto, kiek impulsyviai keičia temas – be nuoseklumo ir savikontrolės.
JAV prezidentas save vadina „stabiliu genijumi“
Trumpas ilgus metus atmetė klausimus apie savo psichinę būklę, vadindamas save „stabiliu genijumi“ ir tvirtindamas „puikiai išlaikęs“ kognityvinius testus, kurie, kaip vėliau paaiškėjo, buvo paprasti demencijos aptikimo testai.
Tačiau pastaruoju metu demokratai vis dažniau kvestionuoja jo tinkamumą eiti prezidento pareigas. Tarp jų – Teksaso atstovė Jasmine Crockett ir Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas, kurie pateikė ne vieną D. Trumpo keisto elgesio pavyzdį.
Paklaustas apie badą Gazos Ruože, D. Trumpas nesugebėjo prisiminti, kokią pagalbą JAV suteikė šiam regionui, ir neteisingai tvirtino, kad jokios pagalbos neskyrė kitos šalys.
Jis pareiškė, esą JAV „prieš dvi savaites“ skyrė 60 mln. JAV dolerių (apie 55,2 mln. eurų), ir piktinosi, kad niekas už tai nepadėkojo.
Tačiau tiek Jungtinė Karalystė, tiek Europos Sąjunga neseniai paskelbė apie didesnius pagalbos paketus nei JAV.
Be to, „The Guardian“ nerado įrodymų, kad JAV būtų skyrusi 60 mln. dolerių – birželį buvo patvirtinta 30 mln. JAV dolerių (apie 26 mln. eurų) dotacija.
Trumpo polinkis į fantazijas
H. Segalis pabrėžė dar vieną svarbų D. Trumpo bruožą – polinkį į fantazijas. „Jis paima kažkokią realią detalę ir prideda detalių, kurios niekada neįvyko.“
Vienas ryškiausių pavyzdžių – teiginys, kad jo dėdė Johnas Trumpas, MIT profesorius, mokė Tedą Kaczynskį, žinomą kaip Unabomberį.
Problema ta, kad J. Trumpas mirė 1985 m., o T. Kaczynskis niekada nesimokė MIT.
H. Segalis komentavo: „Ši istorija visiškai neturi prasmės, bet ji pateikiama šiltai, tarsi iš tikro prisiminus. Tokios kalbos rodo blogėjančią mąstyseną.“
„Bet kuris sąžiningas psichikos sveikatos ekspertas būtų labai susirūpinęs dėl tokio elgesio“
2024 m. kampanijos metu buvo ir kitų ženklų, rodančių galimą kognityvinį nuosmukį. Viename mitinge D. Trumpas 40 minučių lingavo pagal muziką po to, kai jam buvo suteikta medicininė pagalba. Jo kalbos dažnai buvo nenuoseklios, pilnos temų šuolių.
Gegužę Baltieji rūmai pašalino oficialias D. Trumpo kalbų transkripcijas iš savo svetainės, aiškindami tai „siekiu išlaikyti nuoseklumą“. Tačiau pilnos kalbos dažnai atskleidžia painų ir padriką mąstymą.
Liepos pradžioje, paklaustas apie savo kitą rinkiminį pažadą, D. Trumpas nukrypo prie pasakojimo apie vandens čiaupus ir dušo galvutes, išsamiai aprašydamas jų technines savybes bei asmeninius pageidavimus. Ši kalba buvo chaotiška ir sunkiai sekama.
Psichiatrijos profesorius Richardas Friedmanas, komentuodamas D. Trumpo debatų su Kamala Harris pasirodymą 2024 m. rudenį, rašė: „Bet kuris sąžiningas psichikos sveikatos ekspertas būtų labai susirūpinęs dėl tokio elgesio. Jei pacientas kreiptųsi su tokiu žodiniu nenuoseklumu, aš beveik neabejotinai jį siųsčiau neuropsichiatriniam įvertinimui.“
Nepaisant augančių abejonių, Baltieji rūmai kategoriškai neigia problemas. Atstovė Liz Huston pareiškė: „Prezidentas Trumpas yra neprilygstamo protinio aštrumo. Jis dirba be perstojo Amerikos žmonių labui.“
Respublikonų kongresmenas Ronny Jackson pridūrė: „Trumpas yra sveikiausias prezidentas, kokį ši šalis kada nors turėjo.“
Balandį D. Trumpo gydytojas dr. Seanas Barbabella patvirtino, kad prezidentas pasižymi „puikia kognityvine ir fizine sveikata“.
Vis dėlto kritikų tai neįtikina. Psichologas ir knygų autorius Johnas Gartneris sakė: „Tai klasikiniai demencijos požymiai – pastebimas ryškus protinių funkcijų pablogėjimas.“
Jis prisiminė D. Trumpo iškalbą 1980-aisiais: „Jis vis dar buvo kvailas, bet galėjo užbaigti sakinius. Dabar jam tai tampa vis sunkiau.“
J. Gartneris prognozavo, kad D. Trumpo būklė blogės: „Tai, ką matome, dar tik pradžia.“
