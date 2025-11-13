Vilnietė Rūta palaidojo 6-metę dukrą, bet gydytojo žodžius prisimena iki šiol: „Jums niekas nepadės“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
40-ties vilnietė Rūta dabar augina penkių mėnesių dukrą Gabrielę. Mama atvira – tai jos stebuklas. Tačiau prieš kelerius metus šeimą sukrėtė tragedija ir netektis – tėvai prarado vos šešerių sulaukusią mergaitę. Viskas prasidėjo nuo to, kad dukra pradėjo šlubuoti ir seilėtis. Šeima kreipėsi į šeimos gydytojus, kurie išsiuntė į Santaros klinikas.
O ten jau nuo pirmų valandų, pasak Rūtos, prasidėjo problemos – stumdymas nuo vieno korpuso iki kito. Galiausiai mergytė atsidūrė Santaros klinikų neurochirurgų rankose.
Mergaitei diagnozuotas smegenų auglys, kuris neoperuojamas ir negydomas. Pasak Rūtos, Santaros klinikų neurochirurgas ne tik delsė atskleisti diagnozę, bet ir nesiūlė gydymo.
„Jis tiesiog paėmęs kortelę tėškė ant spintelės ir pasakė: „Aš Jums dar kartą kartoju, kad Jums niekas nepadės“. Ir jis man pasiūlė pagalvoti ne apie gydymą, bet apie laidotuves. Jam išėjus iš palatos manęs mergaitė paklausė: „Mama, ar aš mirsiu...“, – prisimena Rūta.
Mama nesulaiko ašarų – nors tai įvyko prieš kelerius metus, prisiminti dukters netektį – sunku. Po tokios tragedijos vilnietė sako, kad kategoriškai atsisako lankytis Vilniaus Santaros klinikose.
Gydytojai išeina vienas po kito
O kone savaitę šią gydymo įstaigą drebina neramumai – iš pradžių Neurochirurgijos skyrių po dvejus metus besitęsiančio konflikto paliko trys gydytojai specialistai. Tarp jų ir buvęs Neurochirurgijos centro vadovas profesorius Saulius Ročka bei gydytojas Ramūnas Raugalas. O prieš dvi dienas pasklido žinia, kad centrą paliko dar trys neurochirurgai.
„TV3 Žinioms“ prabilo ir dar vienas Santaros klinikas palikęs gydytojas neurochirurgas Gediminas Lukšys. Jis atviras – tai nebuvo spontaniškas sprendimas.
„Su naujuoju centro vadovu, jo moralinių vertybių asorti nesuderinamas su mano buvimu šalia. – Tai jis dalyvavo visam šitam procese, ar ne? – Tikrai taip. Aktyviai nuo pat pradžių“, – dalinasi gydytojas neurochirurgas Gediminas Lukšys.
Medikas pasakoja, kad jautė įvairius priekaištus iš kolegų, taip pat bendradarbiavimo trūkumą.
„Pusantrų metų kasdieninės rytinės penkiaminutės vykdavo pas mus su diktofonu, nes kitaip neįmanoma užtikrinti, kas, vis dėlto, buvo pasakyta, kokie darbai buvo deleguoti, ir apsiginti“, – patirtą kasdienybę atpasakoja G. Lukšys.
Iš pradžių Santaros klinikos kalbas apie dar tris išeinančius medikus neigė ir laikė gandais. Tačiau šiuo metu generalinis direktorius jau kalba kitaip – esą šiai dienai dar trijų kolegų darbo sutartys nepasibaigusios.
„Du kolegos parašė prašymus šią savaitę ir tai buvo naujiena. Visi tie teiginiai absoliučiai atitinka tikrovę ir neabejoju, jeigu bus toks reikalas, mes tą atstovausime ir teisinėmis priemonėmis“, – kalba Santaros klinikų generalinis direktorius Tomas Jovaiša.
Santaros klinikų vadovas tikina, kad paslaugos vaikams nesutriks.
„Mūsų vaikų padaliniuose bus dirbantis neurochirurgas, kuris prižiūrės vaikus stacionare ir konsultuos ambulatorinius, ir skubius pacientus“, – teigia T. Jovaiša.
Nemato poreikio išgirsti gydytojus
Į gydymo įstaigą sugužėjo ir sveikatos apsaugos ministrė bei Sveikatos reikalų komitetas. Iš pradžių kalbėjosi su daugiau kaip 100-tu darbuotojų. Paskui – su Santaros klinikų administracija. Abu pokalbiai uždari, privatūs, žurnalistai neįleidžiami. O po kelias valandas trukusių pokalbių valdžios atstovai sako – gaisras yra nugestinas.
„Likę gydytojai nėra nekompetetingi, likę neurochirugai, kurie liko gydymo įstaigoje ir toliau tęsia paslaugas, yra aukščiausios kvalifikacijos gydytojai“, – ramina sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Lina Šukytė-Korsakė, paklausta, ar nemato esant antrosios medalio pusės, atrėžė, kad gydytojai patys kalti, nes nepasako, „kas buvo jiems toksiška“.
„Vieni dirba Panevėžio respublikinėje ligoninėje, kiti gydytojai grįš į suaugusiųjų ligoninę, tai tikrai paslaugas pacientai gaus“, – sako sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė.
Tėvų lūpose dar labiau skamba nerimas. Mato mama Anastasija beda pirštu į Santaras – kodėl jie neišlaiko specialistų klinikose?
„Dabar suprantu, kad esame priversti ieškoti Kauno klinikose operuojančio vaikų neurochirurgo“, – tolimesniais veiksmais dalinasi Anastasija.
Sveikatos reikalų komitetas susitiko ir su tėvais. Tačiau valdžios atstovai net negalvojo kalbėtis su išėjusiais gydytojais, kol nepasiūlė žurnalistai.
„Šiame etape nematau poreikio susitikti, nes nematau šitos situacijos kaip sisteminio lygio problemos“, – sako sveikatos apsaugos ministrė.
Pasak Santaros klinikų vadovo, jei su dar neišėjusiais, bet paliekančiais įstaigą medikais susitarti nepavyks, Neurochirurgijos centre liks dirbti devyni gydytojai specialistai.
