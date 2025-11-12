 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Laukia naujovė: numatoma leisti medikams konsultuoti iš nutolusios darbo vietos

2025-11-12 09:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Seimas po svarstymo antradienį pritarė Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama nuo 2026 m. liepos 1 d. įteisinti galimybę medikams teikti nuotolines paslaugas dirbant už sveikatos priežiūros įstaigos ribų.

Medikai ir pacientai BNS Foto

3

Už šiuos pakeitimus balsavo 93 Seimo nariai, susilaikė 1 parlamentaras. Tam, kad jie būtų priimti, Seimas turės balsuoti dar kartą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nauja tvarka teikti paslaugas iš nutolusių darbo vietų galiotų gydytojams, odontologams, slaugytojams, akušeriams, burnos priežiūros ir kitiems sveikatos specialistams.

Pasak sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės, šio įstatymo pakeitimais yra siekiama pagerinti paslaugų prieinamumą, ypač regionų gyventojams. M. Jakubauskienė yra atkreipusi dėmesį, kad „nuotolinės konsultacijos negali ir nebus teikiamos kaip pagrindinis paslaugų teikimo srautas ir mastas“.

Pagal svarstomus pakeitimus, nuotolinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos tik tais atvejais, kai fizinis kontaktas tarp gydytojo ar kito asmens sveikatos priežiūros specialisto ir paciento dėl teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pobūdžio nereikalingas.

„Iš esmės, kada tos nuotolinės sveikatos priežiūros konsultacijos gali būti teikiamos, tai pirmiausia pakomentuojant tyrimų rezultatus, kai reikia pratęsti vaistus ar išduoti elektroninį siuntimą tyrimams ir pakonsultuoti kitais su sveikata susijusiais klausimais“, – nuotolinių konsultacijų atvejus yra vardijusi ministrė.

Nuotolinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus nustatytų sveikatos apsaugos ministras.

Kai fizinis kontaktas su pacientais nėra būtinas, nuotolinės gydytojų paslaugos pacientams teikiamos ir šiuo metu. Tačiau sveikatos specialistai privalo tuo metu būti konkrečioje sveikatos įstaigoje, kuri turi licenciją teikti tam tikras paslaugas.

Sveikata.lt
