TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Lietuva suteiks pagalbą iš Rusijos okupacijos išlaisvintiems ukrainiečių vaikams

2025-11-11 10:28 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 10:28

Lietuva teiks fizinę ir psichosocialinę reabilitaciją ukrainiečių vaikams, kurie buvo išlaisvinti iš Rusijos okupacijos. Per dvejus metus pagalbą gaus daugiau nei 300 vaikų, antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).

0

Pasak ministerijos, pagalba bus teikiama fizines, psichologines ir moralines traumas patyrusiems vaikams.

„Ši iniciatyva – Lietuvos pasiūlymas ir mūsų solidarumo su Ukraina išraiška. Matome, kokį skaudų pėdsaką paliko karo nusikaltimai prieš vaikus, todėl jaučiame moralinę pareigą padėti tiems, kurie buvo pagrobti ir patyrė traumą. Norime, kad Lietuva jiems taptų vieta, kur galima atgauti ramybę, pasitikėjimą ir viltį. Reabilitacija Lietuvos gydymo įstaigose yra mažiausia, ką mes galime padaryti padėdami šiems vaikams“, – pranešime sakė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaikų reabilitacija vyks specializuotuose centruose Lietuvoje, pasitelkiant šalies specialistų patirtį ir žinias dirbant su karo traumą patyrusiais asmenimis.

Projektas įgyvendinamas glaudžiai bendradarbiaujant su Ukrainos sveikatos apsaugos ir vaikų gerove besirūpinančiomis institucijomis, Lietuvos ambasada Ukrainoje.

Sveikata.lt
