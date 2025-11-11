Lietuva suteiks pagalbą iš Rusijos okupacijos išlaisvintiems ukrainiečių vaikams

Pasak ministerijos, pagalba bus teikiama fizines, psichologines ir moralines traumas patyrusiems vaikams.
„Ši iniciatyva – Lietuvos pasiūlymas ir mūsų solidarumo su Ukraina išraiška. Matome, kokį skaudų pėdsaką paliko karo nusikaltimai prieš vaikus, todėl jaučiame moralinę pareigą padėti tiems, kurie buvo pagrobti ir patyrė traumą. Norime, kad Lietuva jiems taptų vieta, kur galima atgauti ramybę, pasitikėjimą ir viltį. Reabilitacija Lietuvos gydymo įstaigose yra mažiausia, ką mes galime padaryti padėdami šiems vaikams“, – pranešime sakė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Vaikų reabilitacija vyks specializuotuose centruose Lietuvoje, pasitelkiant šalies specialistų patirtį ir žinias dirbant su karo traumą patyrusiais asmenimis.
Projektas įgyvendinamas glaudžiai bendradarbiaujant su Ukrainos sveikatos apsaugos ir vaikų gerove besirūpinančiomis institucijomis, Lietuvos ambasada Ukrainoje.