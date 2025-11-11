Prabilo buvęs Santaros klinikų centro vadovas Ročka: paskleista tikrovės neatitinkanti informacija

Dalijamės neredaguotu jo komentaru:
„Aš, prof. Saulius Ročka, ilgametis Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Neurochirurgijos centro vadovas, kartu su keliais kolegomis palikau įstaigą dėl susidariusios toksinės aplinkos ir nebeužtikrinamų sąlygų saugiam, skaidriam ir kokybiškam darbui.
Per beveik du dešimtmečius su kolegomis sukūrėme ir išvystėme modernų neurochirurgijos centrą, kuris 2015 m. tapo pilnaverčiu VUL Santaros klinikų padaliniu. Centro rezultatai nuosekliai augo pagal klinikinius, akademinius ir pedagoginius rodiklius: plėtėsi teikiamos paslaugos, didėjo operacijų apimtys, stiprėjo komandų kompetencijos, buvo sukurta pilnavertė rezidentų rengimo bazė.
Santaros klinikų vadovo kaltinimai dėl tariamos lyderystės stokos neatitinka tikrovės ir prieštarauja mano ilgametei pedagoginei bei profesinei veiklai, pripažintai tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu. Nuo 2008 metų esu atsakingas už neurochirurgų rengimą Vilniaus universitete. Per šį laiką atnaujinau vieną ir sukūriau dvi naujas rezidentūros programas, visiškai atitinkančias Europos rengimo standartus. VU neurochirurgijos rezidentūra šiandien vertinama kaip viena stipriausių regione. Vadovauju rezidentūros programos komitetui, tiesiogiai kuruoju dalį klinikinių ciklų, kuravau daugiau nei 30 gydytojų rezidentų podiplominėms studijoms.
Neurochirurgijos studentus lietuvių ir anglų kalbomis mokau nuo 2008 metų, sukūriau nuoseklią ir kasmet tobulinamą studijų sistemą, per kurią kasmet praeina nuo 100 iki 300 studentų. 2014–2023 m. buvau Europos neurochirurgų draugijų asociacijos rezidentų mokymo kursų dėstytojas ir pirmasis ilgalaikis šios programos atstovas iš Lietuvos. Nuo 2017 m. esu kviečiamas praktinių „HandsOn“ kursų lektorius, kuriuose mokau Europos rezidentus neurochirurginių įgūdžių.
Per savo karjerą pelniau daugybę apdovanojimų, tarp jų – Miunsterio universiteto mokslinę premiją, Vilniaus universiteto geriausio dėstytojo įvertinimus, „Tautos gydytojo“ titulą bei geriausio 2025 m. dėstytojo anglų kalba apdovanojimą. Esu prisidėjęs prie daugelio disertacijų rengimo Lietuvoje ir užsienyje kaip tarybos narys, oponentas, recenzentas ar mokslinis vadovas.
Ruošiasi imtis teisinių priemonių
2023–2025 m. kilus vidiniams konfliktams, buvo atlikta eilė nepriklausomų vertinimų. Jie nustatė tam tikrus darbo organizavimo aspektus, kuriuos reikėjo koreguoti, tačiau mano, kaip centro vadovo, pareigų pažeidimų nenustatė. Priešingai, dalis pareiškėjų veiksmų buvo įvertinti kaip destruktyvūs. Visos rekomendacijos dėl centro veiklos tobulinimo buvo priimtos ir įgyvendinamos: 2025 m. atnaujintas centro reglamentas, koreguotos budėjimų tvarkos, organizuoti komunikacijos ir komandinio darbo mokymai. Noriu pabrėžti, kad viešai akcentuotas netinkamas darbo grafiko tabelių pildymas nebuvo ir nėra centro vadovo atsakomybė.
Nepaisant to, konfliktai ir sistemingas trukdymas vadovauti – mano kaip centro vadovo nurodymų nevykdymas, nepagarbus elgesys, nepagrįsti kaltinimai – tęsėsi. Mano siūlomi konstruktyvūs sprendimai buvo blokuojami, susidarė aplinka, kurioje buvo nebeįmanoma užtikrinti nei pacientų saugumo, nei komandos stabilumo, nei tvarios centro plėtros. Dėl šių priežasčių pasirinkau savo noru pasitraukti iš užimamų pareigų.
Nuo 2017 m. Lietuvoje atlikau 27 selektyvines dorsalinės rizotomijos (SDR) operacijas vaikams – tai tarptautiniu mastu reta, didelės atsakomybės procedūra, reikalaujanti ilgo pasirengimo ir komandinio įdirbio. Kiekvieną kartą dirbau su rezidentais ir aktyviai perdaviau žinias. Esant indikacijoms, visada informuodavau šeimas apie saugiausias alternatyvas, įskaitant gydymo galimybes užsienyje tais atvejais, kai Lietuvoje reikalinga kompetencija nėra kasdienė praktika.
Esu pasirengęs pateikti visų minėtų tyrimų ir sprendimų išvadas, susirinkimų protokolus ir kitus dokumentus, pagrindžiančius mano teiginius. Tikiu, kad tik atvira, faktais grįsta diskusija gali padėti atstatyti pasitikėjimą ir užtikrinti pacientams aukščiausios kokybės neurochirurginę pagalbą.
Šiuo metu konsultuojuosi su teisininkais ir ruošiuosi pasinaudoti teisinėmis priemonėmis, reikalaudamas Santaros klinikų vadovybės paneigti paskleistą tikrovės neatitinkančią informaciją, kuri žeidžia mano garbę ir orumą.“
Įtempti procesai vyko dvejus metus
Antradienio vakarą išplatintas viešas su darbu klinikose atsisveikinusių 6 neurochirurgų pareiškimas. Nurodoma, kad net 5 iš šių gydytojų dirbo su vaikais, todėl jų pasitraukimas kelia realią grėsmę dėl paslaugų užtikrinimo.
Pranešimą išplatinę gydytojai teigia susidūrę su atmosfera, kuri „neišvengiamai griauna pasitikėjimą“.
„Pastarosiomis savaitėmis iš Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų pasitraukia šeši gydytojai neurochirurgai – tarp jų Neurochirurgijos centro vadovas ir abiejų centro skyrių – suaugusiųjų bei vaikų – vedėjai. Šis sprendimas buvo sunkus, ilgai brendęs.
Pastaruosius dvejus metus centre vyko įtempti procesai – sistemingas dalies darbuotojų siekis diskredituoti tuometinį centro vadovą prof. Saulių Ročką ir bet kokia kaina perimti vadovavimą centrui. Tokia atmosfera neišvengiamai griauna pasitikėjimą, kolegialumą ir orumą – vertybes, be kurių medicina praranda savo esmę.
Nors administracija bandė imtis tam tikrų veiksmų, jų nepakako, kad sustabdytų destruktyvų procesą. Šiandien jau akivaizdu – pasitraukimo priežastys nėra tik asmeninės, bet ir sisteminės“, – savo sprendimą aiškina pasitraukę specialistai.
Mato realų pavojų pacientams
„Tarp pasitraukusių gydytojų – specialistai, daugelį metų kūrę ir palaikę vaikų bei suaugusiųjų neurochirurgijos paslaugų tęstinumą Vilniuje. Deja, šiuo metu kai kurios neurochirurginės paslaugos pacientams laikinai nebus prieinamos.
Didžiausia šių pokyčių įtaka, deja, juntama Vaikų neurochirurgijos skyriuje, nes net penki iš šešių pasitraukusių neurochirurgų intensyviai dirbo ir su vaikais. Tai kelia realų pavojų paslaugų tęstinumui ir mažųjų pacientų priežiūros kokybei“, – rašoma išplatintame pranešime.
Anot įstaigą paliekančių neurochirurgų, šis sprendimas buvo ypač sudėtingas, bet būtinas.
„Tokiomis susiklosčiusiomis aplinkybėmis šis sprendimas buvo ypač nelengvas ir sudėtingas, bet būtinas norint pasiekti pokyčių bei siekiant išsaugoti profesinę savivertę, etikos principus ir pagarbą pacientui.
Dėkojame pacientams už pasitikėjimą ir palaikymą – Jūsų gerovė visada buvo ir liks mūsų svarbiausias tikslas.
Tikime, kad ateityje Vilniaus neurochirurgija atras naują pusiausvyrą, paremtą skaidrumu, profesionalumu ir pagarba vieni kitiems“, – dėstoma išplatintame pareiškime.
Klinikos ką tik teigė, kad daugiau gydytojų neišeina
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad iš visų 15 buvusių neurochirurgų Santarų klinikose lieka 9. Dar penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje VUL vadovybė tikino, kad krizė Neurochirurgijos centre suvaldyta ir esą daugiau gydytojų darbo palikti neketina.
„Dar šiandien ryte buvau kolegų neurochirurgų penkiaminutėje. Mano matymu, atmosfera skyriuje ir centre – gera, šiai dienai daugiau kolegų, kurie norėtų palikti Santaros klinikas, nėra“, – penktadienį žurnalistams kalbėjo Santaros klinikų generalinis direktorius prof. Tomas Jovaiša.
Įstaigos vadovas kartu pripažino, kad Neurochirurgijos centre išties buvo įtampų. Vis dėlto, pasak jo, iškilusios problemos buvo sprendžiamos. „Neurochirurgijos centras buvo vienas iš tų karštų taškų – ten tikrai buvo daug nusiskundimų ir dėl bendravimo, dėl nepagarbaus elgesio, dėl darbo organizavimo (…). Jauniesiems gydytojams buvo skiriamos pusinės darbo dienos (..). Grafikuose buvo numatyti planiniai neatvykimai į darbą“, – sakė T. Jovaiša.
„Per šitą laiką mums pavyko išspręsti daugiau formaliuosius klausimus. Buvo sutvarkyti darbo grafikai, užtikrintas teisės aktų laikymasis (…). Deja vienintelis dalykas, kurio mums nepavyko pasiekti yra vadovavimo stiliaus pokyčių. Tokio vadovavimo centre, kuris burtų komandą, kuris būtų jungiančios lyderystės vadovavimas (…). Centro vadovas vietoje tolimesnių pokyčių pasirinko sprendimą nutraukti darbo santykius kartu su juo nusprendė nebedirbti ir keletas jo komandos narių“, – dėstė jis.
Neurochirurgijos centre veikia du padaliniai – suaugusiųjų ir vaikų neurochirurgijos skyriai. Naujasis centro vadovas Aidanas Preikšaitis patikino, jog paslaugos abiejuose skyriuose yra užtikrinamos visa apimtimi.
„Vyksta tiek skubi pagalba, tiek skubios operacijos, planinės operacijos, ambulatorinės konsultacijos, konsultacijos įstaigos viduje visoje apimtyje abiejuose neurochirurgijos skyriuose. (...) Skyriuje dabar personalo tikrai yra užtektinai. (...) mes viduje tam tikra prasme persiskirstėme, bet kad nepakeliami darbo krūviai, to tikrai nėra. Visi dirba pagal darbo grafikus, suplanuotai, su poilsio režimais, su viskuo“, – tikino gydytojas.
Gali būti, kad suaugusių neurochirurgai ir vaikų chirurgai perims vaikų neurochirurgines ligas.
Įstaigą paliekantis D. Rinkevičius: vertybinė politika nesutampa
Tiesa, kaip teigia dar vienas ligoninę palikęs gydytojas Dainius Rinkevičius, konferencijoje jis nedalyvavęs ne dėl to, kad „buvo po budėjimo“, kaip buvo įgarsinta spaudos konferencijoje.
„Šiandien parašiau prašymą nuo 2025 m. gruodžio 1 dienos nutraukti darbo sutartį Santaros klinikose. Praėjusio penktadienio spaudos konferencija sudėliojo visus taškus ant „i“. Traukiuosi, nes mano ir Santaros klinikų vertybinė politika nesutampa. Priimti tokį sprendimą buvo labai sunku, bet dabar jaučiuosi sąžiningai prieš patį save – kaip specialistą, žmogų, asmenybę.
O kas bus toliau? Laikas parodys. Dabar dar reikia padaryti lapkričio mėn. darbus, perduoti pacientus kitiems ir po truputį krautis daiktus... P. S. Ir penktadienio spaudos konferencijoje gydytojas D. Rinkevičius nedalyvavo ne todėl, kad buvo po budėjimo...“ – pirmadienio vakarą dalinosi jis socialiniame tinkle.