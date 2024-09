Šie simptomai išduoda kalio trūkumą: pasitikrinkite

Vaistinių tinklo „Eurovaistinė“ vaistininkė Jovita Aleknienė papasakojo apie tai, kuo kalis yra naudingas žmogui ir kodėl jo pakankamas kiekis organizme yra toks svarbus.

Be to, ji išvardijo simptomus, kurie gali byloti apie tai, kad kalio organizme – per mažai.

Kalis – svarbus mineralas

Pradėjus kalbėtis apie kalį, vaistininkė J. Aleknienė, atkreipė dėmesį, kad kalis yra vienas iš svarbiausių mineralų, kurie būtini žmogaus organizmui.

Jos teigimu, šis mineralas atlieka ne vieną, o net kelias esmines funkcijas, be kurių organizmas negalėtų tinkamai ir efektyviai funkcionuoti.

„Kalis padeda organizmui palaikyti normalią nervų ir raumenų funkciją, taip pat reguliuoja kraujospūdį, palaiko skysčių ir elektrolitų balansą. Dar kalis dalyvauja ląstelių metabolizme“, - pagrindines kalio funkcijas išryškino vaistininkė.

Taip pat J. Aleknienė pridėjo, kad be kalio organizmas negali apsieiti ir centrinio kraujo apytakos organas – širdis.

Pasak jos, kalio buvimas yra ypač reikšmingas šio organo sveikatai ir veikimui.

„Dar yra žinoma, kad kalis yra ypač svarbus širdies sveikatai. Šis mineralas gali padėti reguliuoti širdies ritmą bei sumažinti širdies ligų riziką“, - akcentavo vaistininkė J. Aleknienė.

Kalio trūkumo simptomai ir priežastys

Deja, kartais žmogaus organizme kalio gali imti trūkti, o tai gali sukelti įvairių problemų.

Vaistininkė pasakojo, kad tokiais atvejais organizmas pradeda siųsti tam tikrus signalus, kurie rodo kalio trūkumą.

Pasak J. Aleknienės, į šiuos signalus būtina atkreipti dėmesį, nes kitaip tai gali sukelti kliūčių svarbiems procesams organizme efektyviai veikti.

Vaistininkė išvardijo keletą simptomų, kurie gali padėti išsiaiškinti, jog organizmui trūksta šio svarbaus mineralo:

• padidėjęs nuovargis;

• silpnumo jausmas;

• raumenų spazmai;

• mėšlungis;

• virškinimo sutrikimai;

• sunkesniais atvejais – širdies ritmo sutrikimai.

Ji taip pat paminėjo, jog kalio trūkumo priežasčių gali būti keletas. Pasak jos, norintiems užfiksuoti šio mineralo deficitą, labai svarbu atkreipti dėmesį į savo gyvenimo būdą ir mitybą.

„Pagrindinės priežastys, galinčios nulemti kalio trūkumą, gali būti nesubalansuota mityba bei gausus prakaitavimas, kas dažniau nutinka sportuojant karštoje aplinkoje“, - išvardijo pašnekovė.

Kitos priežastys gali apimti įvairius sveikatos sutrikimus arba netgi ligas, kurios taip pat gali skatinti kalio pasišalinimą iš organizmo.

„Ilgalaikis viduriavimas ar vėmimas, diuretikų vartojimas bei inkstų ligos gali lemti didesnį kalio išsiskyrimą su šlapimu“, - pasakojo vaistininkė J. Aleknienė.

Kalio šaltiniai

Paklausta, kaip žmogui gauti šio būtino mineralo, vaistininkė papasakojo, jog yra du būdai, kaip galima pasiekti pakankamą kalio kiekį organizme.

Pirmuoju, kalio galima gauti vartojant tam tikrą maistą, o antruoju – per vitaminus ir maisto papildus.

Pasak J. Aleknienės, pirmasis būdas yra itin veiksmingas, jeigu žmogus žino, kokiuose maisto produktuose galima aptikti šį mineralą.

Moteris išvardijo kelis produktus, kurie, anot jos, yra puikūs šaltiniai kalio:

• bananai;

• bulvės;

• ankštinės daržovės;

• špinatai;

• natūralus jogurtas;

• džiovinti abrikosai.

Renkantis kalio pasisavinimą per vitaminus ir mineralus, vaistininkė ragino į tai žiūrėti atidžiau ir atsargiau:

„Kalio galima pasisavinti vartojant vitaminų ir mineralų maisto papildus, tačiau prieš vartojant maisto papildus visada patariama pasikonsultuoti su gydytoju arba vaistininku.

Taip pat prieš įsigydami kalio atlikite kraujo tyrimus, kurie padėtų įsivertinti vitaminų ir mineralų kiekį organizme ir garantuoti, kad suteikti organizmui trūkstamo mineralo kiekiai yra saugūs ir reikalingi.“