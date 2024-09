Mėgstate užpilamus makaronus? Turi jums liūdnų žinių

Greitai paruošiami makaronai yra labai populiarūs dėl savo pikantiško skonio ir greito paruošimo. Tačiau, nepaisant visuotinio jų populiarumo, greito paruošimo makaronai niekaip nesiejami su sveika mityba.

Kokios medžiagos yra greito paruošimo makaronuose?

Juose daug natrio, konservantų ir kitų cheminių medžiagų, todėl tai vienas nesveikiausių maisto produktų pasirinkimų. Iš tikrųjų reguliarus greito paruošimo makaronų vartojimas gali sukelti keletą sveikatos problemų, tokių kaip aukštas kraujospūdis, širdies ligos ir metabolinis sindromas.

Nors jų paruošimas yra greitas ir patogus, būtina nepamiršti jų maistinių trūkumų ir riboti jų vartojimą, kad pagerėtų bendra sveikata, rašo healthshots.com.

Koks yra greito paruošimo makaronų šalutinis poveikis?

Tai vienas patogiausių, lengvai ir greitai paruošiamų maisto produktų, tačiau tai nėra sveikas maistas. Štai 5 šalutiniai greito paruošimo makaronų vartojimo poveikiai:

1. Mažai maistinių medžiagų

Greitai paruošiami makaronai nėra maistingi. Juose beveik nėra svarbiausių maistinių medžiagų, tokių kaip vitaminai, mineralai, baltymai ir skaidulinės medžiagos. Jie turi daug kalorijų, daugiausia iš rafinuotų angliavandenių ir nesveikų riebalų, o tai gali kelti problemų reguliuojant svorį. Jei greito paruošimo makaronus vartojate reguliariai, jie gali padidinti maistinių medžiagų trūkumo riziką.

2. Sudėtyje yra mononatrio glutamato (MSG)

Mononatrio glutamatas (MSG) yra įprastas šių makaronų priedas, naudojamas skoniui pagerinti. Nors JAV Maisto ir vaistų administracija (FDA) pripažįsta, kad mononatrio glutamatas iš esmės yra saugus, vyksta diskusijos dėl galimo šalutinio jo poveikio.

Žurnale „American Journal of Clinical Nutrition“ paskelbtame tyrime teigiama, kad didelis MSG vartojimas susijęs su svorio didėjimu, galvos skausmais, pykinimu ir net aukštu kraujospūdžiu. Tačiau kai kurie kiti tyrimai nenustatė jokio ryšio tarp svorio ir saikingo mononatrio glutamato vartojimo.

3. Didelis valgomosios druskos (natrio chlorido) kiekis

Vienas iš labiausiai nerimą keliančių šalutinių poveikių yra didelis natrio chlorido arba valgomosios druskos kiekis. Vienoje porcijoje gali būti daugiau nei pusė rekomenduojamos paros natrio normos. Pasak žurnalo „Journal of the American College of Cardiology“, per didelis natrio kiekis yra susijęs su organų pažeidimais ir gali sukelti įvairių sveikatos problemų, įskaitant hipertenziją (aukštą kraujospūdį), širdies ligas ir insultą.

„Žmonėms, sergantiems širdies ligomis arba linkusiems į aukštą kraujospūdį, reguliariai vartojant greito paruošimo makaronus, šios būklės gali paūmėti ir sukelti rimtų širdies ir kraujagyslių sistemos komplikacijų“, – aiškina mitybos specialistė Saloni Arora.

4. Pagaminti iš baltųjų miltų

Greito paruošimo makaronai daugiausia gaminami iš labai perdirbtų baltųjų miltų. Jie turi mažai maistinių skaidulų ir pagrindinių maistinių medžiagų, lyginant su neskaldytais grūdais. „Vartojant didelį kiekį baltųjų miltų, gali padidėti cukraus kiekis kraujyje, todėl tai ypač kenksminga diabetu ar atsparumu insulinui sergantiems žmonėms“, – teigia S. Arora.

Be to, mityba, kurioje gausu rafinuotų angliavandenių, yra susijusi su padidėjusia nutukimo, metabolinio sindromo ir 2 tipo diabeto rizika.

5. Galimas pavojus sveikatai

Reguliarus greito paruošimo makaronų vartojimas gali kelti ir ilgalaikę riziką sveikatai. Leidinyje „Nutrition Research and Practice“ paskelbtame tyrime teigiama, kad dažnas greito paruošimo makaronų vartojimas gali būti susijęs su metaboliniu sindromu, t. y. būkle, dėl kurios padidėja aukšto kraujospūdžio, didelio cukraus kiekio kraujyje (cukrinio diabeto), riebalų pertekliaus aplink juosmenį ir nenormalaus cholesterolio kiekio rizika.

Kito tyrimo, paskelbto žurnale „Journal of Korean Medical Science“, metu nustatyta, kad reguliarus greito paruošimo makaronų vartojimas susijęs su mažu vitamino D kiekiu organizme. Tačiau mažas vitamino D kiekis taip pat siejamas su nepakankamu saulės spindulių poveikiu ir netinkama mityba.

6. Turi daug blogųjų riebalų

Greitai paruošiami makaronai gamybos proceso metu dažnai kepami palmių aliejuje ar kituose nesveikuose aliejuose. Dėl to gaminyje gausu sočiųjų riebalų ir transriebalų, kurie didina MTL (blogojo) cholesterolio kiekį ir mažina DTL (gerojo) cholesterolio kiekį.

Mityba, kurioje gausu šių riebalų, gali sukelti aterosklerozę – būklę, kuriai būdinga tai, kad arterijose kaupiasi riebalų sankaupos, didinančios širdies priepuolio ir insulto riziką.

Be to, per didelis sočiųjų ir transriebalų vartojimas siejamas su nutukimu, kepenų ligomis ir kitais lėtiniais sveikatos sutrikimais.

7. Sudėtyje yra kenksmingų konservantų

Siekiant prailginti galiojimo laiką ir sustiprinti skonį, į greitai paruošiamus makaronus dedama konservantų, pavyzdžiui, tretinio butilhidrochinono (TBHQ) ir butilinto hidroksianizolio (BHA). Nors nedideliais kiekiais šios cheminės medžiagos yra saugios, ilgalaikis jų vartojimas gali būti kenksmingas.

Žurnale „Iranian Journal of Basic Medical Sciences“ paskelbtame tyrime TBHQ ilgalaikis poveikis siejamas su neurologiniais pažeidimais, padidėjusia limfomos rizika ir kepenų padidėjimu.

Ar galima greitai paruošiamus makaronus padaryti sveikesnius?

Dabar jau žinome, kaip reguliariai vartodami greito paruošimo makaronus galime pakenkti savo sveikatai. Tačiau jei kartais mėgstate greitai paruošiamus makaronus, nebijokite! Naudodamiesi šiais patarimais galite juos paversti sveikesniais:

1. Įdėkite daržovių

Įdėkite šviežių arba šaldytų daržovių, pavyzdžiui, brokolių, morkų arba paprikų. Šiose daržovėse gausu svarbiausių maistinių medžiagų, pavyzdžiui, skaidulų, vitaminų ir mineralų, kurie gali padėti greitai paruošiamus makaronus paversti sveikesniais!

2. Daugiau baltymų

Be daržovių, taip pat galite įdėti virto kiaušinio, smulkintos vištienos arba tofu ir taip padidinti baltymų kiekį. Tai padės suvartoti dienos baltymų normą ir ilgiau jausitės sotūs.

3. Sveiki riebalai

Sveikieji riebalai, pavyzdžiui, omega-3 riebalų rūgštys, padeda organizmui įsisavinti keletą maistinių medžiagų, pavyzdžiui, vitaminus A, D ir E. Įdėkite sveikųjų riebalų, pavyzdžiui, avokadų griežinėlių arba šlakelį sezamo aliejaus, kad padidintumėte maistinių medžiagų kiekį ir paskatintumėte sotumą.

4. Naudokite mažiau prieskonių

Turėtumėte vengti arba mažiau naudoti su greito paruošimo makaronais tiekiamų prieskonių pakelių, nes juose gali būti daug natrio ir mononatrio glutamato. Vietoj jų galite naudoti šviežias žoleles, pavyzdžiui, kalendrą, arba pabarstyti čili dribsnių, kad suteiktumėte skonio ir šiek tiek antioksidantų.

5. Kontroliuokite porcijos dydį

Su greito paruošimo makaronais lengva persistengti. Tačiau stenkitės neviršyti vienos porcijos ir nedėti viso prieskonių pakelio, jei jame yra per daug natrio. Taip pat galite rinktis pilno grūdo arba rudųjų ryžių variantus, kad padidintumėte skaidulų ir maistinių medžiagų kiekį.

Prisiminkite šiuos patarimus ruošdami greito paruošimo makaronus ir pasirūpinkite, kad jie būtų sveikesni!