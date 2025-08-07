Rusijoje nuo alkoholio iš turgaus mirė bent 10 žmonių – sulaikytos močiutė ir anūkė

Teismo posėdyje buvo paskelbta, kad aukų skaičius gali siekti 12.
Sulaikytos dvi moterys
Teismas dviem mėnesiams suėmė du Sočio gyventojus – 71-erių ir 30-ies moteris.Jos kaltinamos saugos reikalavimų neatitinkančių paslaugų tiekimu.
Kaltinamosioms gresia iki 10 metų kalėjimo.
Skelbiama, kad moteris sieja šeima – jos yra močiutė ir anūkė. Jos turguje pardavinėjo naminį alkoholį – čačą, degtinę, vyną.
Tyrime teigiama, kad moterys žinojo apie galimą savo produktų pavojų pirkėjų sveikatai ir gyvybei.
Per teismo posėdį 30-metė sakė, kad ji ir jos močiutė „supranta visą tragedijos mastą“, tačiau tvirtina, kad apsinuodijimas buvo netyčinis.
„Baza“ skelbia, kad tarp mirusių yra trys tos pačios šeimos nariai – išgėrę čačos mirė to paties vyro motina, močiutė ir brolis. Apsinuodijo ir turistų sutuoktinių pora.
Teisėsaugos institucijos pradėjo masinius reidus mažmeninės prekybos vietose ir turguose.
