Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje nuo alkoholio iš turgaus mirė bent 10 žmonių – sulaikytos močiutė ir anūkė

2025-08-07 21:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 21:17

Rusijos Sočyje turguje išgėrę alkoholio mirė bent dešimt žmonių, skelbia „Moscow Times“. Buvo pradėta byla dėl masinio apsinuodijimo.

Rusijoje nuo alkoholio iš turgaus mirė bent 10 žmonių – sulaikytos močiutė ir anūkė (nuotr. SCANPIX)

Rusijos Sočyje turguje išgėrę alkoholio mirė bent dešimt žmonių, skelbia „Moscow Times“. Buvo pradėta byla dėl masinio apsinuodijimo.

REKLAMA
0

Teismo posėdyje buvo paskelbta, kad aukų skaičius gali siekti 12.

Sulaikytos dvi moterys

Teismas dviem mėnesiams suėmė du Sočio gyventojus – 71-erių ir 30-ies moteris.Jos kaltinamos saugos reikalavimų neatitinkančių paslaugų tiekimu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaltinamosioms gresia iki 10 metų kalėjimo.

Skelbiama, kad moteris sieja šeima – jos yra močiutė ir anūkė. Jos turguje pardavinėjo naminį alkoholį – čačą, degtinę, vyną.

REKLAMA
REKLAMA

Tyrime teigiama, kad moterys žinojo apie galimą savo produktų pavojų pirkėjų sveikatai ir gyvybei.

REKLAMA

Per teismo posėdį 30-metė sakė, kad ji ir jos močiutė „supranta visą tragedijos mastą“, tačiau tvirtina, kad apsinuodijimas buvo netyčinis.

„Baza“ skelbia, kad tarp mirusių yra trys tos pačios šeimos nariai – išgėrę čačos mirė to paties vyro motina, močiutė ir brolis. Apsinuodijo ir turistų sutuoktinių pora.

Teisėsaugos institucijos pradėjo masinius reidus mažmeninės prekybos vietose ir turguose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų