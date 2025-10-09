Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Girtutėlis vairuotojas pats paskambino policijai ir prisistatė į komisariatą: „Turbūt tai pirmas atvejis Lietuvoje“

2025-10-09 19:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Farai“ aut.
2025-10-09 19:25

Į policijos komisariatą prisistatė vyriškis, kuris pareiškė, kad būdamas girtas vairavo mašiną, ir nori būti už tai nubaustas. Neįprastą situaciją užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.

Į policijos komisariatą prisistatė vyriškis, kuris pareiškė, kad būdamas girtas vairavo mašiną, ir nori būti už tai nubaustas. Neįprastą situaciją užfiksavo laidos „Farai" operatorius.

2

Neblaivus vyras pats prisistatė į policijos komisariatą ir patikino, kad vairavo išgėręs. Piliečio automobilis priparkuotas tiesiai prie komisariato durų.

Pirmiausiai buvo patikrintas blaivumas. Vyrui nustatytos 3,06 promilės girtumas. Antro patikrinimo metu nustatytas tas pats sunkus girtumo laipsnis – 2,82 promilės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš esu alkoholikas ir aš noriu prisiduoti, jūs mane išblaivysit. Dap*** gerti. Aš noriu gražią, va, moteriškę susirasti“, – pasakojo vyras.

Pilietis teigė, kad norėtų būti išblaivintas ir nebegerti niekada gyvenime. Tik štai šioje įstaigoje tokios paslaugos nėra teikiamos, čia bus pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo neblaiviame stovyje.

„Pilietis sakė, kad yra sąžiningas ir prisipažins, kad girtas vairavo automobilį. Atsisukus kameras matyti, kad asmuo automobilyje alkoholio nevartojo, bet aišku, kad jis vairavo jį girtas. Sąžiningas pilietis. Turbūt tai pirmas atvejis Lietuvoje“, – situaciją komentavo pareigūnas. 

Vyriškis pripažino turintis priklausomybę ir norintis gydytis. Visgi tai niekaip nesusiję su sprendimu sėsti visiškai girtam prie automobilio vairo. Laimė, kad nepartrenkė žmogaus ar nesukėlė avarijos

Kaip baigėsi šis susitikimas, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

Laidą „Farai“ žiūrėkite 19:30 val. per TV3 televiziją arba žemiau esančioje tiesioginėje transliacijoje:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

