Girtutėlis vairuotojas pats paskambino policijai ir prisistatė į komisariatą: „Turbūt tai pirmas atvejis Lietuvoje“

Neblaivus vyras pats prisistatė į policijos komisariatą ir patikino, kad vairavo išgėręs. Piliečio automobilis priparkuotas tiesiai prie komisariato durų.
Pirmiausiai buvo patikrintas blaivumas. Vyrui nustatytos 3,06 promilės girtumas. Antro patikrinimo metu nustatytas tas pats sunkus girtumo laipsnis – 2,82 promilės.
„Aš esu alkoholikas ir aš noriu prisiduoti, jūs mane išblaivysit. Dap*** gerti. Aš noriu gražią, va, moteriškę susirasti“, – pasakojo vyras.
Pilietis teigė, kad norėtų būti išblaivintas ir nebegerti niekada gyvenime. Tik štai šioje įstaigoje tokios paslaugos nėra teikiamos, čia bus pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo neblaiviame stovyje.
„Pilietis sakė, kad yra sąžiningas ir prisipažins, kad girtas vairavo automobilį. Atsisukus kameras matyti, kad asmuo automobilyje alkoholio nevartojo, bet aišku, kad jis vairavo jį girtas. Sąžiningas pilietis. Turbūt tai pirmas atvejis Lietuvoje“, – situaciją komentavo pareigūnas.
Vyriškis pripažino turintis priklausomybę ir norintis gydytis. Visgi tai niekaip nesusiję su sprendimu sėsti visiškai girtam prie automobilio vairo. Laimė, kad nepartrenkė žmogaus ar nesukėlė avarijos.
Kaip baigėsi šis susitikimas, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.