Simpatiškam pareigūnui meilės ištroškusią moterį teko nešti iki pat lovos: „Matosi, kad ji graibytis nori“

Visą situaciją nufilmavo ir laidos „Farai“ operatoriaus kamera.
Atvykus į įvykio vietą buto šeimininkas paaiškino, kad moteris atėjo pas jį šlubuodama, tačiau išgėrusi esą nebegali paeiti.
Skaudanti koja ar nenoras palikti į akį kritusio vyro namų?
Vyras ir moteris vakarojo virtuvėlėje, kur matyti ne vienas nugertas butelis stipriųjų gėrimų. Galiausiai pasibaigus gėrimams neaišku dėl kokių priežasčių viešnia šiuose namuose tapo nebepageidaujamu asmeniu.
Moteris iš pažiūros lyg ir neprieštaravo išeiti, tačiau paliekant butą iškilo netikėta kliūtis – koja dar labiau suskaudo. Kaip užlipo į penktą aukštą – nežinia, tačiau po išgertuvių pilietė demonstratyviai parodė, kad eiti nebegali.
Pareigūnės įkalbinėjimai pilietei taip pat nepasirodė svarbūs ir ši iš buto ėmė ropoti keturiomis. Tokiu būdu nulipti iš penkto aukšto žemyn – užtruktų iki paryčių.
Pareigūnams visa tai pasirodė panašu į vaidybą. Panašu, kad moteris tikėjosi, jog pareigūnai paliks ją laiptinėje ir ši galės grįžti prie stalo?
Galiausiai pareigūnas paėmė moterį ant rankų ir išnešė nelauktą viešnią iš laiptinės. Toks pareigūno poelgis moteriai paliko įspūdį ir apetitas ėmė kilti bevalgant. Netgi nuskambėjo pastaba, kad visi vyrai, kurie tik įstengia pakelti moterį, turėtų jas nešioti ant rankų.
Parnešė iki pat lovos
Atvykus prie pilietės namų ši ir toliau vaizdavo itin silpną ir negalinčią paeiti.
Policininkas nesiaiškino nei priežasčių, nei tikslų, tad tiesiog užsimetė damą ant pečių.
Pareigūnas netgi pastebėjo, kad moteris elgtis pradėjo vis drąsiau ir ėmė liesti jį, nors to visiškai nereikėjo.
„Matosi, kad ji graibytis nori... Atsibodo man čia su tavim žaisti“, – rėžė pareigūnas, galiausiai prie moters namų vėl ją paėmęs ant rankų ir nunešęs tiesiai į lovą.
Iš miegų pakilęs vyriškis nelabai susigaudė, kas vyksta, bet sutiko sugyventinę priimti į namus.
„Atvežus į jos prašytą vietą, į namus, kur ji gyvena teko ir iš tarnybinio automobilio nunešti į namus, nes savomis kojomis nepaeina“, – reziumavo pareigūnas.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.