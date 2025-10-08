Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Simpatiškam pareigūnui meilės ištroškusią moterį teko nešti iki pat lovos: „Matosi, kad ji graibytis nori“

2025-10-08 20:45 / šaltinis: TV3 laida „Farai“
2025-10-08 20:45

Utenoje policijos pareigūnai sulaukė skundo, kad iš pranešėjo namų atsisako išeiti neblaivi, nepageidaujama ir esą net nepažįstama moteris. Kas nutiko vėlų vakarą, kad pasisėdėjimas virto skambučiu policijai?

Utenoje policijos pareigūnai sulaukė skundo, kad iš pranešėjo namų atsisako išeiti neblaivi, nepageidaujama ir esą net nepažįstama moteris. Kas nutiko vėlų vakarą, kad pasisėdėjimas virto skambučiu policijai?

REKLAMA
3

Visą situaciją nufilmavo ir laidos „Farai“ operatoriaus kamera.

Atvykus į įvykio vietą buto šeimininkas paaiškino, kad moteris atėjo pas jį šlubuodama, tačiau išgėrusi esą nebegali paeiti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skaudanti koja ar nenoras palikti į akį kritusio vyro namų?

Vyras ir moteris vakarojo virtuvėlėje, kur matyti ne vienas nugertas butelis stipriųjų gėrimų. Galiausiai pasibaigus gėrimams neaišku dėl kokių priežasčių viešnia šiuose namuose tapo nebepageidaujamu asmeniu.

REKLAMA
REKLAMA

Moteris iš pažiūros lyg ir neprieštaravo išeiti, tačiau paliekant butą iškilo netikėta kliūtis – koja dar labiau suskaudo. Kaip užlipo į penktą aukštą – nežinia, tačiau po išgertuvių pilietė demonstratyviai parodė, kad eiti nebegali.

REKLAMA

Pareigūnės įkalbinėjimai pilietei taip pat nepasirodė svarbūs ir ši iš buto ėmė ropoti keturiomis. Tokiu būdu nulipti iš penkto aukšto žemyn – užtruktų iki paryčių.

Pareigūnams visa tai pasirodė panašu į vaidybą. Panašu, kad moteris tikėjosi, jog pareigūnai paliks ją laiptinėje ir ši galės grįžti prie stalo?

Galiausiai pareigūnas paėmė moterį ant rankų ir išnešė nelauktą viešnią iš laiptinės. Toks pareigūno poelgis moteriai paliko įspūdį ir apetitas ėmė kilti bevalgant. Netgi nuskambėjo pastaba, kad visi vyrai, kurie tik įstengia pakelti moterį, turėtų jas nešioti ant rankų.

REKLAMA
REKLAMA

Parnešė iki pat lovos

Atvykus prie pilietės namų ši ir toliau vaizdavo itin silpną ir negalinčią paeiti.

Policininkas nesiaiškino nei priežasčių, nei tikslų, tad tiesiog užsimetė damą ant pečių.

Pareigūnas netgi pastebėjo, kad moteris elgtis pradėjo vis drąsiau ir ėmė liesti jį, nors to visiškai nereikėjo.

„Matosi, kad ji graibytis nori... Atsibodo man čia su tavim žaisti“, – rėžė pareigūnas, galiausiai prie moters namų vėl ją paėmęs ant rankų ir nunešęs tiesiai į lovą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Iš miegų pakilęs vyriškis nelabai susigaudė, kas vyksta, bet sutiko sugyventinę priimti į namus.

„Atvežus į jos prašytą vietą, į namus, kur ji gyvena teko ir iš tarnybinio automobilio nunešti į namus, nes savomis kojomis nepaeina“, – reziumavo pareigūnas.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

Spalio 2 d. Serija 5
Rugsėjo 25 d. Serija 4
Rugsėjo 18 d. Serija 3
Rugsėjo 11 d. Serija 2
Rugsėjo 4 d. Serija 1
Gegužės 29 d. Serija 37
Gegužės 22 d. Serija 36
Gegužės 15 d. Serija 35
Gegužės 8 d. Serija 34
Balandžio 24 d. Serija 33
Balandžio 17 d. Serija 32
Balandžio 10 d. Serija 31
Balandžio 3 d. Serija 30
Kovo 27 d. Serija 29
Kovo 20 d. Serija 28
Kovo 13 d. Serija 27
Kovo 6 d. Serija 26
Vasario 27 d. Serija 25
Vasario 20 d. Serija 24
Vasario 13 d. Serija 23
Vasario 6 d. Serija 22
Sausio 30 d. Serija 21
Sausio 23 d. Serija 20
Sausio 16 d. Serija 19
Sausio 9 d. Serija 18
Sausio 2 d. Serija 17
Gruodžio 19 d. Serija 16
Gruodžio 12 d. Serija 15
Gruodžio 5 d. Serija 14
Lapkričio 28 d. Serija 13
Lapkričio 21 d. Serija 12
Lapkričio 14 d. Serija 11
Lapkričio 7 d. Serija 10
Spalio 31 d. Serija 9
Spalio 24 d. Serija 8
Spalio 17 d. Serija 7
Spalio 10 d. Serija 6
Spalio 3 d. Serija 5
Rugsėjo 26 d. Serija 4
Rugsėjo 19 d. Serija 3
Rugsėjo 12 d. Serija 2
Rugsėjo 5 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 36
Gegužės 23 d. Serija 35
Gegužės 16 d. Serija 34
Gegužės 9 d. Serija 33
Gegužės 2 d. Serija 32
Balandžio 25 d. Serija 31
Balandžio 18 d. Serija 30
Balandžio 11 d. Serija 29
Balandžio 4 d. Serija 28
Kovo 28 d. Serija 27
Kovo 21 d. Serija 26
Kovo 14 d. Serija 25
Kovo 7 d. Serija 24
Vasario 29 d. Serija 23
Vasario 15 d. Serija 22
Vasario 8 d. Serija 21
Vasario 1 d. Serija 20
Sausio 25 d. Serija 19
Sausio 18 d. Serija 18
Sausio 11 d. Serija 17
Sausio 4 d. Serija 16
Gruodžio 28 d. Serija 15
Gruodžio 14 d. Serija 14
Gruodžio 7 d. Serija 13
Lapkričio 30 d. Serija 12
Lapkričio 23 d. Serija 11
Lapkričio 16 d. Serija 10
Lapkričio 9 d. Serija 9
Spalio 26 d. Serija 8
Spalio 12 d. Serija 6
Spalio 5 d. Serija 5
Rugsėjo 28 d. Serija 4
Rugsėjo 21 d. Serija 3
Rugsėjo 14 d. Serija 2
Rugsėjo 7 d. Serija 1
Birželio 1 d. Serija 37
Gegužės 25 d. Serija 36
Gegužės 18 d. Serija 35
Gegužės 11 d. Serija 34
Gegužės 4 d. Serija 33
Balandžio 27 d. Serija 32
Balandžio 20 d. Serija 31
Balandžio 13 d. Serija 30
Balandžio 6 d. Serija 29
Kovo 30 d. Serija 28
Kovo 23 d. Serija 27
Kovo 16 d. Serija 26
Kovo 9 d. Serija 25
Kovo 2 d. Serija 24
Vasario 9 d. Serija 23
Vasario 2 d. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. Serija 20
Sausio 12 d. Serija 19
Sausio 5 d. Serija 18
Gruodžio 29 d. Serija 17
Gruodžio 22 d. Serija 16
Gruodžio 15 d. Serija 15
REKLAMA
Zakristijonas
Zakristijonas
2025-10-08 20:58
Ne į namus reikėjo vežti,o į spec.paskirties ligoninę.Būtų pati namo parlėkus,o prieš parlėkdama dar ir pareigūnams pašokus.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų