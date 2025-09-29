Nufilmavo, kas dėjosi „Volkswagen“ automobiliui nulėkus nuo kelio ir taranavus dujų cisterną: „Mergička neišvairavo“

Įvykio vietoje pirmieji darbavosi ugniagesiai gelbėtojai – vaizdas iš tiesų šokiruojantis. Automobilis, didžiuliu greičiu nulėkęs nuo kelio, perskrido griovį ir taranavo dujų autocisterną. Jei ne ji – mašina būtų šokusi dar toliau, per atitvarą.
Į įvykio vietą skubėjo ir laidos „Farai“ operatorius.
Avarijos kaltininke prisistatė moteris. Ji pasakojo, kad kartu su draugu važiavo naktiniu keliu, bet nesuvaldė automobilio.
„Paspaudžiau gazą, norėjau sukti ir grynai užmetė mašiną, pagavo“, – aiškino vairuotoja.
Vis dėlto policijos pareigūnai greitai pastebėjo detalę, dėl kurios kilo rimtų abejonių. Prie vairuotojo durelių – molinga žemė, o joje aiškus batų pado atspaudas.
Ar tikrai prie vairo sėdėjo moteris?
Jos draugui nustatytas vidutinis girtumas – net 2,22 promilės. Jei tokioje būsenoje jis būtų vairavęs, grėstų baudžiamoji atsakomybė, teisių praradimas, didžiulė bauda ir net automobilio konfiskacija. Vyras bandė įtikinti, kad avariją sukėlė draugė:
„Mergička neišvairavo.“
Autocisternos vairuotojas įvykio nematė, bet trenksmą girdėjo puikiai.
„Garsas buvo toks, kaip sprogimo. Išėjau, pamačiau moterį ir vyrą, vaikščiojant prie cisternos. Jau buvo iškvietę policiją darbuotojai. Nežinau, ką dar pasakyti, esu šoke“, – pasakojo jis.
Pareigūnams, apklausiant porą, pasakojimų versijos vis keitėsi. Iš pradžių moteris tikino, kad niekur nesikeitė vietomis, vėliau – kad draugas norėjo prisiimti kaltę, o galiausiai pripažino, jog po avarijos vis dėlto susikeitė. Net skaičiavimai neblaiviam vyrui buvo sunkiai įkandami:
„Iš 11 atėmus 3 bus 10“, – su pasitikėjimu tarė jis.
Liudininkų nėra, kamerų įrašai neaiškūs, o istorija painiojasi vis labiau. Automobilis stipriai sumaitotas – sulamdytas priekis, deformuotas galas, važiuoklė beveik subyrėjusi. Visgi abu keleiviai po tokio skrydžio stebuklingai liko gyvi ir sveiki.
Įvykis užfiksuotas, o tikrosios aplinkybės dar aiškinamos. Kas iš tiesų sėdėjo prie vairo – moteris ar neblaivus vyras – galutinai paaiškės tik tyrimo metu.
Kaip stipriai suniokota mašina bei visą pokalbį – pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
