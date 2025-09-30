Liepsnose paskendęs apleistas pastatas sukėlė įtarimų: „Gal čia sprendimo ieškojimas“

Šimtamečių medžių apsuptas pastatas skendo liepsnose. Vietiniai gyventojai, gerai pažįstantys šią teritoriją, policijos pareigūnams rodė kelią į paprastai uždarais vartais aptvertą teritoriją. Kol kas visiškai neaišku, kas sukėlė gaisrą, tačiau netrūksta spėlionių.
Į įvykio vietą skubėjo ir laidos „Farai“ operatorius.
„Jau yra projektai, kad bus kotedžai. Matomai nori pagreitinti“, – svarstė vienas iš kaimynų.
Į įvykio vietą atskubėjo gausios ugniagesių pajėgos – buvo išvyniotos žarnos, paleistas vanduo, gesinimo darbai truko ilgai. Policijos pareigūnai apklausė visus liudininkus, teiravosi, ar kas matė aplinkui šmirinėjančių nepažįstamų asmenų.
Kaimynų spėjimai, kodėl kilo gaisras
Pasak gyventojų, šis pastatas iškilo dar sovietmečiu – čia esą veikė troleibusų parko darbuotojų poilsiavietė. Pastaraisiais metais statinys buvo privatus, tačiau jame jokia veikla nevyko.
„Čia apleista jau daug metų, bet šiaip labai problematiška vieta. Kaip suprantu, savininkams daug ko neleidžia daryti, žmonės prieštarauja. Tai gal čia irgi sprendimo ieškojimas“, – spėjo viena moteris.
Ekspertai tirs gaisro priežastį, tačiau vietiniai neatmeta, kad pastatas galėjo būti padegtas tyčia. Pavojus išplitimui jau praėjo, tačiau ugniagesiai dar ilgai gesino paskutines žarijas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Kaip liepsnojo namas ir kaimynų spėjimus – pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
