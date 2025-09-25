Plinta stulbinantis vaizdo įrašas iš Kėdainių rajono: atėjus į mišką negalėjo patikėti

Šį vaizdą portalui tv3.lt pakomentavęs gamtininkas Deividas Makavičius primena, kaip reikėtų elgtis susidūrus su šiuo žaviu, bet kartais pavojingu plėšrūnu.
„Facebook“ puslapyje „Miško siela“ vakar pasidalinta sekėjo Juliaus nufilmuota akimirka patraukė internautų dėmesį – gamtoje, netoli gyvenvietės, pavyko užfiksuoti gana retai sutinkamą laukinį gyvūną: lūšį.
Lūšių mūsų miškuose padaugėjo
Pasak gamtininko D. Makavičiaus, lūšių populiacija Lietuvoje iš tiesų po truputį atsistato.
„Buvo ilgą laiką vykdomi lūšių populiacijos atkūrimo darbai – jos buvo veisiamos nelaisvėje ir vėliau paleidžiamos į gamtą. Todėl dabar žmonės jas pastebi dažniau nei anksčiau“, – aiškina specialistas.
Ar lūšis pavojinga žmogui?
Nors lūšys – plėšrūnai, gamtininkas tikina, jog žmogui jos jokios tiesioginės grėsmės nekelia.
„Kaip ir visi laukiniai gyvūnai, jos paprastai vengia žmogaus. Problema atsiranda tik tada, jeigu gyvūnas serga, pavyzdžiui, pasiutlige – tuomet elgesys tampa nenormalus: lūšis gali nebebijoti žmonių, prieiti per arti.
Apie pasiutligę dažniausiai išduoda putojimasis iš nasrų. Tokiu atveju būtina kuo skubiau pasišalinti ir pranešti atsakingoms institucijoms“, – sako D. Makavičius.
Kaip elgtis sutikus lūšį?
Gamtininkas pabrėžia, kad pamačius šį gyvūną pamiškėje ar laukuose, svarbiausia per arti nesiartinti.
„Nereikėtų bandyti prieiti ar pasidaryti geresnės nuotraukos, ypač jei neturite tam skirtos fototechnikos, gebančios priartinti kadrą iš toli. Tiesiog palikite gyvūną ramybėje ir pasišalinkite“, – pataria jis.
Pasak specialisto, kartais jauni lūšiukai dar paprasčiausiai neturi išugdytų medžioklės įgūdžių ir nemoka saugotis pavojų, todėl iš smalsumo užsuka arčiau žmonių.
Ar kelia pavojų augintiniams?
Pasak D. Makavičiaus, nors lūšys ir nekelia grėsmės žmonėms, jos, vis dėlto, yra plėšrūnės. Dėl to kartais gali įvykti taip, kad alkana lūšis, užklydusi arti žmonių gyvenvietės, suėda naminę vištą ar kitą smulkų naminį gyvūną. Tačiau taip, pasak gamtininko, nutinka labai retai.
„Lūšys dažniausiai minta laukiniais gyvūnais – stirnomis, paukščiais, kiškiais. Atvejų, kad jos Lietuvoje papjautų žmonių laikomus gyvūnus, beveik nepasitaiko.
Kartais būna nebent taip, kad koks užklydęs jauniklis susidomi šunų ar kačių maistu, padėtu kiemuose. Bet masiškai tokių incidentų taip pat nefiksuojame“, – sako ekspertas.
