Pamatęs, ką vilniečiai sugavo namuose, nustebo net gamtininkas: parodė visiems

Gamtininkas ir gamtos fotografas Marius Čepulis savo „Facebook“ puslapyje „Čepulio fotoklajonės“ dalijasi įdomiais pastebėjimais apie Lietuvoje retai sutinkamą rūšį.
Savo įrašu M. Čepulis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Bitė, nenešanti medaus
„– Bitute, mėlynoji, kur tu medų nešioji?
– Kokį medų? Ką čia tauški nesąmones. Medų nešioja tik naminės (medunešės) bitės ir kamanės. O visos kitos virš 300 lietuviškų bičių rūšių tik žino, kas tai pievos, bet nežino, kas tas medus
Žmonėms žodis bitė visų pirma asocijuojasi su medumi ir viena rūšimi bičių – apis melifera. Su ta pačia bitute, kuri mums dirba jau tūkstančius metų. Bet didžioji dauguma laukinių bičių (90 proc.) negyvena šeimomis (išskyrus kamanes), medaus ir vaško negamina. Tai yra pavienės bitės. Gali gyventi kolonijomis, bet atskirai viena nuo kitos.
Mėlynoji bitė irgi yra pavienė bitė. Visų pirma tai didžiausia mūsų bitė (skylė nuotraukoje 1.5 cm). Panašios tamsiais sparnais ir juodos dar būna gegutkamanės, bet anos neblizga mėlynai ir turi rausvą pilvelio galą, ar dryžius.“
Skiriasi ir buveinė
Įraše gamtininkas tęsia: „Mėlynoji bitė priklauso bitėms dailidėms (angliškai carpenter bees), nes ji graužiasi urvelius medienoje – sausuose rąstuose, mediniuose pastatuose, kelmuose, mediniuose stulpuose. Tas urvelis gali būti net 30 cm ilgio, ten bitė įrengia kameras, kur prineša žiedadulkių ir padeda kiaušinėlį. Kamerų pertvaros būna iš drožlių. Žodžiu, kiekvienam vaikui įrengia po atskirą kambarėlį su maisto daviniu. Tiesa, šių bičių itin dideli kiaušiniai.
Bitės gyvenimas yra toks. Žiemoja suaugusios bitės (kelmuose, pastatuose, medienoje). Pavasarį pabudusios poruojasi, patinai vėliau aut, o patelės grauš lizdui urvelį, neš maistą ir dės kiaušinius. Vasaros gale, surijusios suneštas žiedadulkes, išsiris naujos mėlynosios bitutės, kurios kiek paskraidžiusios ieškos tinkamos žiemavietės.
Mėlynųjų bičių liežuvėlis trumpas, tad lanko tuos augalus didesniais žiedais, kurių nektaras negiliai paslėptas.
Mėlynoji bitė labiau pietinė rūšis. Kažkada pas mus jų būdavo nemažai. Bet po karo visiškai dingo. Priežastys nėra iki galo aiškios. Šiuo metu vis dažniau jos pastebimos. Pagrindinis priešas po žmogaus (nes tas išveža negyva medieną, ir suaria pievas) yra geniai, jie labai mėgsta šių bičių vaikus.
O šita bitulė gimusi tikrai Lietuvoj, galimai Markučiuose, nes visiškai šviežia, nenusitrynusi. Vos nusifilmavo man ant rankos, nuskrido ant pirmos lentos ir įlindo į jos skylę miegot.“
Ar gelia žmonėms?
Pasak gamtininko M. Čepulio, mėlynosios bitės yra kur kas mažiau pavojingos žmonėms, nei paprastos, medų nešančios bitės, nes neturi ko saugoti nuo įsibrovėlių:
„Ir pagrindinis klausimas, ar gelia?
Visos bitės (išskyrus patinus) turi geluonį. Šita irgi turi, tačiau pavienės yra visiškai neagresyvios, nes neturi to pačio medaus, kurį reikia saugot. Tad gelia tik suspaustos. Jei joms nieko nedarai, jos tik ropinėja per tave ir tiek.“
Pasak M. Čepulio, mėlynoji bitė – didžiausia Lietuvos pavienė bitė, kurios gyvenimo būdas ir elgsena skiriasi nuo medunešių. Jos neneša medaus, gyvena atskirai, išgraužia urvelius medžiuose ir nekelia jokio pavojaus žmogui, jei tik nėra provokuojamos.
Bitę namuose suradę žmonės informavo gamtininką
Kiek anksčiau savo „Facebook“ puslapyje M. Čepulis pasidalino kitu įrašu, kuriame jis išreiškė nuostabą bei džiugesį, pamačius neeilinę bitę:
„Aaaaaa, kokį žiedą gavau!!!
Jūs net neįsivaizduojat, koks fainas jausmas yra laikyti mėlynąją bitę ant rankos. Bitę, kuri buvo išnykus ir beveik 70 metų jos niekas nematė. Ji buvo išimta iš RK. Tačiau nuo 2019 metų ji jau stebėta 10 kartų (bent oficialiai). Bent 2 iš tų stebėjimų buvo jūsų man perduoti.“
Gamtos fotografas taip pat padėkojo žmonėms, pastebėjusiems bitę, kai ši įskrido į jų namus:
„O kas nuostabiausia, kad ši bitutė yra visai šviežia, čia Vilniuje, greičiausiai Markučiuose tik ką išsiritusi.
Labai ačiū Dastikų šeimai, kad pagavo šią gražuolę (bitė įskrido į jų namus) ir man pranešė. Taip pat ačiū jauniesiems tyrinėtojams Baliui ir Jonui, kurie pirmi pastebėjo. Dabar jų vardai puikuosis prie mėlynųjų bičių stebėtojų.
Daugiau apie šitą grožį kiek vėliau parašysiu.
Nereali rugsėjo - 1 oji.“
