Jau žino, kokie orai bus rudenį Lietuvoje ir ar sulauksime bobų vasaros: parodė pati gamta

Dzūkijoje gyvenanti Janina Janušauskienė sako, kad rudens nuotaikas galima nuspėti stebint gamtą, o ji tai daro nuo vaikystės. Apie tai, kokių orų galime tikėtis šį rudenį, Janina anksčiau pasakojo tv3.lt naujienų portalui.
Sulauksime Bobų vasaros
Pasak Janinos, šių metų pavasaris buvo neįprastas – jo praktiškai neturėjome, nes užsitęsusi žiema „atėmė“ beveik du mėnesius. Dėl to dabar, anot jos, gyvename lyg ilgesnės vasaros laikotarpiu, kuris tęsis maždaug iki rugsėjo 18-osios.
„Tikrai dar turėsime gražių ir šiltų dienų. Kadangi Žolinė buvo nepaprastai graži – su gausia rasa ir net tirštu rūku – tai ženklas, kad ruduo bus šviesus ir palankus.
Rugsėjis nusimato gražus, o vėliau jau įžengsime į tikrą lietuvišką rudenį: bus daugiau lietaus, bet sulauksime ir gražios Bobų vasaros“, – sako ji.
Moteris priduria, kad lietus Lietuvai buvo būtinas, nors daugeliui atrodė, jog jo ir taip netrūko.
„Gamta jo labai laukė, o kai kur vis dar jaučiamas jo stygius. Kiek vaikštau po miškus ar daržus, matau, kad drėgmės trūksta. Kai iš Žemaitijos atvyksta į Dzūkiją, žmonės net nustemba, kodėl čia taip sausa“, – pastebi Janina.
Vis dėlto, anot jos, šiemet tikrosios šalnos užklups vėliau nei anksčiau.
„Jos prasidės kur kas vėliau – panašiai kaip pernai, kai šalnos pasirodė tik visai rudens pabaigoje“, – prognozuoja ji.
Atskleidė, koks ruduo laukia mūsų
Janina sako, kad šiemet ruduo bus pakankamai gražus – tarsi gamtos dovana už vėsesnį birželį ir liepą. Pasak jos, dabar gyvename tarsi vidurvasarį, tik gamta po truputį pereina į kitą ciklą.
„Kokia bus žiema – dar sunku pasakyti, bet kad ruduo bus ilgas – tuo neabejoju. Paukščiai dar neišskridę, medžiai tebėra žali.
Pavyzdžiui, liepa liepos mėnesio pabaigoje paprastai jau būna pageltusi ar nusėta dėmių, o šiandien mes vis dar matėme ją žalią ir gyvybingą“, – pastebi pašnekovė.
Anot jos, stebint gamtą akivaizdu, kad pagal medžių lapus mes vis dar gyvenome lyg liepą, o rugsėjis labiau primena rugpjūtį.
„Žinoma, bus ir lietaus, ir gausių rūko dienų, rugsėjo pabaigoje sulauksime ir stipresnių vėjų – tuomet jau pajusime tikrą lietuvišką rudenį. Tačiau gražių, saulėtų dienų dar tikrai turėsime“, – pokalbį užbaigia Janina.
