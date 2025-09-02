Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Jau žino, kokie orai bus rudenį Lietuvoje ir ar sulauksime bobų vasaros: parodė pati gamta

2025-09-02 12:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-02 12:20

Ruduo atėjo ne tik į gamtą, bet ir į žmonių kasdienybę – rytais vis dažniau pasitinka gaivesnis oras, o saulė jau nebe tokia kaitri kaip vasarą. Pamažu vis labiau pastebime rudens ženklus: gelsvėjančius lapus, ilgesnius šešėlius ir ramesnį gamtos kvėpavimą. Vis tik, nors orai darosi gaivesni, žmonės vis dar viliasi sulaukti šiltesnių dienų.



0

Dzūkijoje gyvenanti Janina Janušauskienė sako, kad rudens nuotaikas galima nuspėti stebint gamtą, o ji tai daro nuo vaikystės. Apie tai, kokių orų galime tikėtis šį rudenį, Janina anksčiau pasakojo tv3.lt naujienų portalui.

Ruduo


FOTOGALERIJA. Ruduo

Sulauksime Bobų vasaros

Pasak Janinos, šių metų pavasaris buvo neįprastas – jo praktiškai neturėjome, nes užsitęsusi žiema „atėmė“ beveik du mėnesius. Dėl to dabar, anot jos, gyvename lyg ilgesnės vasaros laikotarpiu, kuris tęsis maždaug iki rugsėjo 18-osios.

„Tikrai dar turėsime gražių ir šiltų dienų. Kadangi Žolinė buvo nepaprastai graži – su gausia rasa ir net tirštu rūku – tai ženklas, kad ruduo bus šviesus ir palankus.

Rugsėjis nusimato gražus, o vėliau jau įžengsime į tikrą lietuvišką rudenį: bus daugiau lietaus, bet sulauksime ir gražios Bobų vasaros“, – sako ji.

Moteris priduria, kad lietus Lietuvai buvo būtinas, nors daugeliui atrodė, jog jo ir taip netrūko.

Gamta jo labai laukė, o kai kur vis dar jaučiamas jo stygius. Kiek vaikštau po miškus ar daržus, matau, kad drėgmės trūksta. Kai iš Žemaitijos atvyksta į Dzūkiją, žmonės net nustemba, kodėl čia taip sausa“, – pastebi Janina.

Vis dėlto, anot jos, šiemet tikrosios šalnos užklups vėliau nei anksčiau.

„Jos prasidės kur kas vėliau – panašiai kaip pernai, kai šalnos pasirodė tik visai rudens pabaigoje“, – prognozuoja ji.

Ruduo Vilniuje


FOTOGALERIJA. Ruduo Vilniuje

Atskleidė, koks ruduo laukia mūsų

Janina sako, kad šiemet ruduo bus pakankamai gražus – tarsi gamtos dovana už vėsesnį birželį ir liepą. Pasak jos, dabar gyvename tarsi vidurvasarį, tik gamta po truputį pereina į kitą ciklą.

„Kokia bus žiema – dar sunku pasakyti, bet kad ruduo bus ilgas – tuo neabejoju. Paukščiai dar neišskridę, medžiai tebėra žali.

Pavyzdžiui, liepa liepos mėnesio pabaigoje paprastai jau būna pageltusi ar nusėta dėmių, o šiandien mes vis dar matėme ją žalią ir gyvybingą“, – pastebi pašnekovė.

Anot jos, stebint gamtą akivaizdu, kad pagal medžių lapus mes vis dar gyvenome lyg liepą, o rugsėjis labiau primena rugpjūtį.

„Žinoma, bus ir lietaus, ir gausių rūko dienų, rugsėjo pabaigoje sulauksime ir stipresnių vėjų – tuomet jau pajusime tikrą lietuvišką rudenį. Tačiau gražių, saulėtų dienų dar tikrai turėsime“, – pokalbį užbaigia Janina.

Ruduo, asociatyvi nuotr.
Jau žino, kokie orai laukia mūsų: viską parodė gamtos ženklai (3)

