Pasakė, kiek truks vasariški orai: dar pasijusime it pirtyje

„Antradienio naktį šalies orus lems aukštesnio slėgio sritis. Dangus išliks nepastoviai debesuotas, tačiau tankesni debesys lietaus neatgins. Kai kur tvyros ir matomumą mažins rūkas. Šiaurės rytų, rytų krypties vėjas liks visai nestiprus. Temperatūra svyruos tarp 10–15 laipsnių šilumos“, – Eltai sakė sinoptikė.
„Antradienio dieną didesnių orų pokyčių nebus. Virš Baltijos regiono bus ir toliau įsitvirtinusi aukšto slėgio sistema. Dangus liks nepastoviai debesuotas, o žymesnio lietaus nenumatoma. Pūs rytų, pietryčių vėjas, sustiprės iki vidutinio 5–10 m/s. Įdienojus džiugins maloni, vasariška 21–26 laipsnių šiluma“, – pridūrė I. Daunoravičiūtė.
Trečiadienį dar labiau sušils: termometrų stulpeliai pakils iki 24–29 laipsnių
Pasak LHMT atstovės, savaitės viduryje oras dar labiau įkais – termometrų stulpeliai pakils iki 24–29 laipsnių šilumos. Daugelyje rajonų numatomas nedidelis lietus, vietomis – su perkūnija.
„Trečiadienio naktį iš vakarų priartės atmosferos fronto debesys. Debesuotumas didės ir vietomis, daugiausia vakarinėje šalies pusėje, atslinks trumpo lietaus debesys. Kai kur gali sugriaudėti pavienės perkūnijos“, – tikina sinoptikė.
Jos teigimu, trečiadienio naktį pietryčių vėją keis pietvakarių krypties vėjas, stiprėsiantis iki 7–12 m/s. Temperatūra nukris iki 13–18 laipsnių šilumos.
„Trečiadienio dieną orai bus itin vasariški. Slenkant atmosferos frontui, trumpas lietus išplis į daugelį vietovių, vietomis formuosis perkūnija. Vėjas liks vakarų, pietvakarių krypties, smarkokas. Plūstelėjus šiltai oro masei į šalį temperatūra kils net iki 24–29 laipsnių karščio, o vakariniuose rajonuose išliks gaivesnė 20–23 laipsnių šiluma“, – sakė LHMT atstovė.
Ketvirtadienį orai išliks panašūs: vyraus 21–26 laipsnių šiluma
Sinoptikės teigimu, ketvirtadienį orai taip pat išliks panašūs. Naktį temperatūra sieks 11–16 laipsnių šilumos, o dieną sušils iki 21–26 laipsnių.
„Naktį lietaus bus mažiau, palis jau tik vietomis. Kai kur galima perkūnija, o lietui pasitraukus matomumą mažins rūkas. Vėjas nurims, bus nepastovių krypčių. Temperatūra pažemės iki 11–16 laipsnių šilumos“, – teigė I. Daunoravičiūtė.
„Ketvirtadienio dieną popietinėmis valandomis formuosis nauji lietaus židiniai. Trumpi lietūs numatomi daug kur, daugiausia pietryčių Lietuvoje. Kai kur su perkūnija. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra vėl bus vasariška ir šils iki 21–26 laipsnių“, – sakė sinoptikė.
Pasak jos, penktadienį temperatūra vėl truputį pakils, sieks 23–28 laipsnius šilumos. Tiek naktį, tiek dieną numatomas negausus lietus, galima perkūnija.
Sinoptikės teigimu, naktį ir rytą kai kur tvyros rūkas. Vėjas išliks nepastovios krypties, nestiprus.
