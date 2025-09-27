Žvejyba baigėsi supjaustyta valtimi ir visų specialiųjų tarnybų iškvietimu: vienas vyras vos išsikapstė

Policijos ekipažas iškvietimą gavo vėlų vakarą – pranešta, kad vidury ežero susipyko du draugai. Vienas jų, būdamas neblaivus, supjaustė valtį, o kolegai teko plaukti į krantą. Nuo galvos iki kojų šlapias vyras vos išsikapstė, bet nelaimė, čia dar nebuvo pabaigos.
Į įvykio vietą skubėjo ir laidos „Farai“ operatorius.
Kitas žvejys liko saloje – sužeista koja, supjaustyta valtis ir už 800 eurų likę žvejybos įrankiai.
„Nebent rankomis, bet mano koja sužeista – nežinau, kaip plaukti“, – bejėgiškai sakė saloje likęs vyras.
Į nelaimės vietą skubėjo ne tik policija, bet ir medikai bei ugniagesiai. Pastariesiems teko valtimi vykti į salą, kur laukė šlubuojantis, bet pykčio neslėpęs žvejys.
„Ko tu iš manęs nori? Aš dabar kalčiausias?“ – tulžį liejo jis pareigūnams.
Naktinė žūklė baigėsi liūdnai. Apgirtę vyrai sugriovė savo planus, sugriovė draugystę ir sulaukė specialiųjų tarnybų dėmesio. Laimė, nė vienas nenuskendo, o, emocijoms aprimus, kaimynai priėmė netikėtą sprendimą.
Ką nusprendė vyrai – pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 per TV3 Televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.