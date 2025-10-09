Koncertas net nespėjo prasidėti: prieš turą žuvo 43-ejų atlikėja

Ann, geriausiai žinoma kaip grupės „Darsombra“ narė, spalio 3 dieną kartu su savo vyru ir grupės nariu Brianu Daniloskiu važiavo greitkeliu, kai jų furgonas rėžėsi į policijos automobilį, kuris buvo sustojęs dėl eismo įvykio, skelbė dailystar.co.uk.
Netektis
Skelbiama, kad moteris žuvo įvykio vietoje. Patrulis, kuris vykdė eismo sustabdymą, ir Ann vyras buvo skubiai nugabenti į ligoninę, kur jiems suteikta pagalba dėl patirtų sužalojimų.
Ann svainis Jon Garrett pasidalijo jaudinančiu pareiškimu šeimos vardu: „Everton šeimos vardu su giliu liūdesiu pranešu širdį draskančią žinią, kad mano svainė, Ann Everton, netikėtai mirė penktadienio popietę po automobilio avarijos.“
Jis taip pat pridūrė: „Brianas taip pat buvo automobilyje ir patyrė sunkių sužalojimų. Jo laukia ilgas sveikimo kelias. Sukurtas „GoFundMe“ puslapis, siekiant padėti patenkinti jo neatidėliotinus ir ilgalaikius poreikius. Žinome, kad Ann būtų labiausiai norėjusi, jog Brianui šiuo sunkiu metu būtų suteikta tinkama priežiūra, ir mes nuoširdžiai dėkojame už bet kokias aukas.“
Jon Garrett šiltai prisiminė dainininkę, apibūdindamas ją kaip „nepaprastai šiltą ir dosnią sielą bei tikrą menininkę“, pabrėždamas, kad ji ir Brianas „kartu sukūrė nuostabų gyvenimą“.
Tuo tarpu Briano brolis Jasonas sakė: „Tai buvo siaubinga. Niekada nesu girdėjęs tokio skausmo niekieno balse.“
Grupė „Darsombra“ ruošėsi išvykti į turą po JAV ir Kanadą prieš įvykstant šiai tragiškai nelaimei.
