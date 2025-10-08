Skaudi netektis: mirė gerbiamas Lietuvos žurnalistas

Nuoširdi užuojauta broliui Sigitui ir jo šeimai, giminėms, artimiesiems, buvusiems bendradarbiams, draugams, kaimynams, pažįstamiems, rašo kaunozurnalistai.lt
Spalvingas žurnalisto gyvenimas
Apie lituanisto, žurnalisto Vituolio Joneliūno mirtį dėl lėtinio smegenų kraujotakos nepakankamumo, pranešė kaimynai Povilas ir Aldona Pikčiūnai, kurie su velioniu buvo pažįstami nuo 1980-ųjų.
Tada, baigęs Vilniaus universitete lietuvių kalbos ir literatūros mokslus, Vituolis pagal paskyrimą pradėjo dirbti Kauno „Šviesos“ leidykloje. Dešimtmetį buvo lietuvių kalbos ir literatūros redakcijos redaktorius, penkerius – estetinio lavinimo leidinių redakcijos vyres. redaktorius. 1989 metais jam buvo įteiktas ir Vilniaus universiteto žurnalistikos specialybės diplomas, kurio siekė neakivaizdiniu būdu. Dar anksčiau, 1984 metais buvo priimtas į Lietuvos žurnalistų sąjungą. Kelerius metus gyveno ir dirbo Norvegijoje.
Nuo 1994-ųjų iki 2000-ųjų buvo dienraščio ,,Lietuvos aidas” Kauno skyriaus vedėjas, „Die Deutsche Rundfunk“ korespondentas Lietuvoje, laisvai kalbėdamas vokiškai, rengdavo tautiečių išvykas Vokietijon. Lietuvos valstybinis turizmo departamentas jį buvo patvirtinęs pirmos kategorijos gidu.
Bendradarbiaudamas su Kauno kelionių ir ekskursijų biuru, vedė temines išvykas po miestą ir Lietuvą. 2005-2022 metais buvo Istorinės Prezidentūros Kaune kolektyvo narys, žurnalo „Exspres media“ kalbos redaktorius, M.K.Čiurlionio dailės muziejaus ekskursijų vadovas. Redagavo ir vertė knygas. Buvę Vituolio bendradarbiai prisimena velionį kaip intelektualų, nuoširdų žmogų ir sumanų specialistą.
Ilsėkis ramybėje, Vituoli Joneliūnai…
Velionio palaikai bus pašarvoti spalio 11-ąją, šeštadienį 9 val. laidojimo namuose „Rimtis“ (Vaidoto g.32). Tą pačią dieną, 15 val. urna išnešama į Panemunės kapines, kuriose palaidoti tėvai Jonė ir Antanas Joneliūnai.
Šv.mišios už velionį šeštadienio rytą, 8 val. bus aukojamos mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 6.)
Velionio atminimą prašoma pagerbti baltu rožės žiedu.
