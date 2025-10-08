Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Skaudi netektis: mirė gerbiamas Lietuvos žurnalistas

2025-10-08 14:47 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-08 14:47

Eidamas septyniasdešimtuosius metus mirė kaunietis, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Vituolis Joneliūnas.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Eidamas septyniasdešimtuosius metus mirė kaunietis, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Vituolis Joneliūnas.

REKLAMA
0

Nuoširdi užuojauta broliui Sigitui ir jo šeimai, giminėms, artimiesiems, buvusiems bendradarbiams, draugams, kaimynams, pažįstamiems, rašo kaunozurnalistai.lt

Spalvingas žurnalisto gyvenimas

Apie lituanisto, žurnalisto Vituolio Joneliūno mirtį dėl lėtinio smegenų kraujotakos nepakankamumo, pranešė kaimynai Povilas ir Aldona Pikčiūnai, kurie su velioniu buvo pažįstami nuo 1980-ųjų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tada, baigęs Vilniaus universitete lietuvių kalbos ir literatūros mokslus, Vituolis pagal paskyrimą pradėjo dirbti Kauno „Šviesos“ leidykloje. Dešimtmetį buvo lietuvių kalbos ir literatūros redakcijos redaktorius, penkerius – estetinio lavinimo leidinių redakcijos vyres. redaktorius. 1989 metais jam buvo įteiktas ir Vilniaus universiteto  žurnalistikos specialybės diplomas, kurio siekė neakivaizdiniu būdu. Dar anksčiau, 1984 metais buvo priimtas į Lietuvos žurnalistų sąjungą. Kelerius metus gyveno ir  dirbo Norvegijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo 1994-ųjų iki 2000-ųjų buvo dienraščio ,,Lietuvos aidas”  Kauno skyriaus vedėjas, „Die Deutsche Rundfunk“ korespondentas Lietuvoje, laisvai kalbėdamas vokiškai, rengdavo tautiečių išvykas Vokietijon. Lietuvos valstybinis turizmo departamentas jį buvo patvirtinęs pirmos kategorijos gidu.

REKLAMA

Bendradarbiaudamas su Kauno kelionių ir ekskursijų biuru, vedė temines išvykas po miestą ir Lietuvą. 2005-2022 metais buvo Istorinės Prezidentūros Kaune kolektyvo narys, žurnalo „Exspres media“ kalbos redaktorius,  M.K.Čiurlionio dailės muziejaus ekskursijų vadovas. Redagavo ir vertė knygas. Buvę Vituolio bendradarbiai prisimena velionį kaip intelektualų, nuoširdų žmogų ir sumanų specialistą.

REKLAMA
REKLAMA

Ilsėkis ramybėje, Vituoli Joneliūnai…

Velionio palaikai bus pašarvoti spalio 11-ąją, šeštadienį 9 val. laidojimo namuose „Rimtis“ (Vaidoto g.32). Tą pačią dieną, 15 val. urna išnešama į Panemunės kapines, kuriose palaidoti tėvai Jonė ir Antanas Joneliūnai.

Šv.mišios už velionį šeštadienio rytą, 8 val. bus aukojamos  mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 6.)

Velionio atminimą prašoma pagerbti baltu rožės žiedu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų