TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė šokių projekto nugalėtojas: jam buvo vos 36-eri

2025-10-06 17:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 17:25

Realybės šou nugalėtojas Joshua Allen mirė būdamas vos 36 metų. Jis išgarsėjo laimėjęs JAV šokio projektą „So You Think You Can Dance“ 2008 metais.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Realybės šou nugalėtojas Joshua Allen mirė būdamas vos 36 metų. Jis išgarsėjo laimėjęs JAV šokio projektą „So You Think You Can Dance" 2008 metais.

0

Deja, žinia apie jo mirtį pasirodė antradienį, spalio 1 d., o jo šeima patvirtino šį skaudų įvykį, prašydama „privatumo ir maldų“ šiuo sunkiu metu, skelbė dailystar.co.uk.

Užgeso šokėjo gyvybė

Joshua sulaukė gausybės užuojautų iš savo žymių draugų, tokių kaip Emmanuelis Hurdas, kuris daugelį metų buvo jo draugas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jis ne visada darė dalykus taip, kaip visi manydavo, kad turėtų, bet būtent dėl to jis buvo nugalėtojas“, – TMZ sakė Emmanuelis, apibūdindamas Joshua kaip „labai sąžiningą, tikrą asmenį“, kuris atvirai kalbėjo apie savo sunkumus.

Geriausi jo gerbėjai socialiniuose tinkluose taip pat išreiškė liūdesį.

Vienas jų parašė: „RIP Joshua Allen, vienas mano mėgstamiausių šokėjų.“

Kitas komentavo: „Oi, žmogau... RIP Joshua Allen. Tiek daug SYTYCD dalyvių mirė per anksti.“

Trečias rašė: „Labai gaila tai girdėti. Puikus šokėjas ir malonus žmogus…“

Allen laimėjo ketvirtąją „So You Think You Can Dance“ sezoną 2006 metais.

Jis varžėsi su Stephenu „tWitch“ Bossu, kuris užėmė antrą vietą – ir po to abu tapo artimais draugais. Deja, Bossas mirė 2022 metais, būdamas 40 metų.

Jo mirtis buvo pripažinta savižudybe. Tuo metu Allen pagerbė savo draugą, vadindamas jį „brolį“: „Tai nėra sudie, greičiau – iki pasimatymo,“ rašė jis.

Prieš dalyvaudamas šou, Allen buvo lankęs šiuolaikinio šokio pamokas ir baleto užsiėmimus, tačiau neturėjo jokio formaliojo šokio išsilavinimo.

Paklaustas, kaip ketina išleisti 230 000 eurų prizą, jis sakė žurnalui „Entertainment Weekly“: „Noriu taupyti [šį 250 000 dolerių prizą] ir leisti jam augti. Žinoma, persikelsiu į Los Andželą ir sieksiu savo karjeros.“

Po šou Allen 2010 metais vaidino šokėjo vaidmenį filme „Step Up 3“. 

