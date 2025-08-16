Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Alkoholis iš organizmo pasišalins greičiau: štai ką reikia padaryti

2025-08-16 10:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-16 10:00

Po nakties, praleistos vartojant alkoholį, galite jaustis prastai. Jei jus kamuoja pagirios, tikriausiai jau bandėte įvairias namines priemones, kad palengvintumėte įprastą galvos skausmą, pykinimą ir vangumą. Vis tik specialistai dalijasi patarimais, ką padaryti, kad alkoholis iš organizmo pasišalintų greičiau – štai kas padės.

Alkoholis (nuotr. Shutterstock.com)

Po nakties, praleistos vartojant alkoholį, galite jaustis prastai. Jei jus kamuoja pagirios, tikriausiai jau bandėte įvairias namines priemones, kad palengvintumėte įprastą galvos skausmą, pykinimą ir vangumą. Vis tik specialistai dalijasi patarimais, ką padaryti, kad alkoholis iš organizmo pasišalintų greičiau – štai kas padės.

REKLAMA
3

Kepenys privalo atlikti savo darbą ir apdoroti alkoholį, ir šio proceso neįmanoma paspartinti, tačiau galite padaryti keletą dalykų, kad atsigautumėte efektyviau, rašo confidanthealth.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Alkoholis organizme išlieka maždaug 25 valandas. Alkoholio pusperiodis yra keturios–penkios valandos – tai laikas, per kurį organizmas pašalina pusę suvartoto alkoholio.

REKLAMA
REKLAMA

Visiškam alkoholio metabolizavimui reikia penkių pusperiodžių, vidutiniškai nuo 20 iki 25 valandų. Tačiau yra būdų, kaip šį procesą šiek tiek paspartinti.

REKLAMA

Patarimai, kaip greičiau pašalinti alkoholį iš organizmo

Daugelis klausia, ar yra būdas greičiau pašalinti alkoholį iš organizmo. Galbūt esate girdėję liaudiškų būdų, kaip greitai prablaivėti, pavyzdžiui, išgerti kavos puodelį, nusiprausti po šaltu dušu ar išgerti daug vandens.

Nors alkoholio metabolizmas vyksta sava eiga ir jį pagreitinti sudėtinga, galite padėti savo organizmui atsistatyti greičiau, kad jaustumėtės geriau.

REKLAMA
REKLAMA

Gerkite daug vandens

Alkoholis yra diuretikas, sukeliantis dehidrataciją, ypač jei gerdami nevartojate pakankamai vandens. Dehidratacija gali sukelti tvinkčiojantį galvos skausmą, susijusį su pagiriomis, ir pabloginti kognityvines funkcijas, todėl kitą dieną sunkiau susikaupti.

Vietoj rytinės kavos (kofeinas taip pat yra diuretikas) išgerkite didelę stiklinę vandens ir visą dieną gurkšnokite, kad organizmas atsistatytų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Atstatykite elektrolitų balansą

Alkoholis mažina elektrolitų – magnio, kalcio ir fosfato – kiekį organizme. Elektrolitų disbalansas taip pat gali prisidėti prie galvos skausmo, virškinimo sutrikimų, nuovargio, pykinimo ir vėmimo.

Elektrolitų atstatymas gali palengvinti savijautą. Tai galima padaryti geriant sportinius gėrimus, elektrolitų tirpalus.

REKLAMA

Valgykite sudėtinius angliavandenius

Po nakties, praleistos vartojant alkoholį, galite jausti nuovargį, pykinimą, gali būti sumažėjęs cukraus kiekis kraujyje. Tai ypač tikėtina, jei prieš, per ar po gėrimo nevartojote pakankamai maisto.

Sudėtiniai angliavandeniai – skrebučiai, krekeriai, beigeliai – gali padėti sumažinti pykinimą ir atstatyti cukraus kiekį kraujyje. Pykinimo mažinimas yra svarbus, kad išvengtumėte vėmimo, kuris dar labiau dehidratuoja.

REKLAMA

Gerai pailsėkite

Alkoholio vartojimo šalutiniai poveikiai, tokie kaip dehidratacija, kognityviniai sutrikimai ir pykinimas, gali lemti, kad kitą dieną jausitės pavargę ir dirglūs.

Tyrimai parodė, kad mažiau miegoję po alkoholio vartojimo žmonės patiria stipresnes pagirias nei tie, kurie miegojo ilgiau. Jei įmanoma, skirkite pakankamai laiko kokybiškam miegui, kad organizmas galėtų atsigauti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų