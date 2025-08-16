Alkoholis iš organizmo pasišalins greičiau: štai ką reikia padaryti

Kepenys privalo atlikti savo darbą ir apdoroti alkoholį, ir šio proceso neįmanoma paspartinti, tačiau galite padaryti keletą dalykų, kad atsigautumėte efektyviau, rašo confidanthealth.com.
Alkoholis organizme išlieka maždaug 25 valandas. Alkoholio pusperiodis yra keturios–penkios valandos – tai laikas, per kurį organizmas pašalina pusę suvartoto alkoholio.
Visiškam alkoholio metabolizavimui reikia penkių pusperiodžių, vidutiniškai nuo 20 iki 25 valandų. Tačiau yra būdų, kaip šį procesą šiek tiek paspartinti.
Patarimai, kaip greičiau pašalinti alkoholį iš organizmo
Daugelis klausia, ar yra būdas greičiau pašalinti alkoholį iš organizmo. Galbūt esate girdėję liaudiškų būdų, kaip greitai prablaivėti, pavyzdžiui, išgerti kavos puodelį, nusiprausti po šaltu dušu ar išgerti daug vandens.
Nors alkoholio metabolizmas vyksta sava eiga ir jį pagreitinti sudėtinga, galite padėti savo organizmui atsistatyti greičiau, kad jaustumėtės geriau.
Gerkite daug vandens
Alkoholis yra diuretikas, sukeliantis dehidrataciją, ypač jei gerdami nevartojate pakankamai vandens. Dehidratacija gali sukelti tvinkčiojantį galvos skausmą, susijusį su pagiriomis, ir pabloginti kognityvines funkcijas, todėl kitą dieną sunkiau susikaupti.
Vietoj rytinės kavos (kofeinas taip pat yra diuretikas) išgerkite didelę stiklinę vandens ir visą dieną gurkšnokite, kad organizmas atsistatytų.
Atstatykite elektrolitų balansą
Alkoholis mažina elektrolitų – magnio, kalcio ir fosfato – kiekį organizme. Elektrolitų disbalansas taip pat gali prisidėti prie galvos skausmo, virškinimo sutrikimų, nuovargio, pykinimo ir vėmimo.
Elektrolitų atstatymas gali palengvinti savijautą. Tai galima padaryti geriant sportinius gėrimus, elektrolitų tirpalus.
Valgykite sudėtinius angliavandenius
Po nakties, praleistos vartojant alkoholį, galite jausti nuovargį, pykinimą, gali būti sumažėjęs cukraus kiekis kraujyje. Tai ypač tikėtina, jei prieš, per ar po gėrimo nevartojote pakankamai maisto.
Sudėtiniai angliavandeniai – skrebučiai, krekeriai, beigeliai – gali padėti sumažinti pykinimą ir atstatyti cukraus kiekį kraujyje. Pykinimo mažinimas yra svarbus, kad išvengtumėte vėmimo, kuris dar labiau dehidratuoja.
Gerai pailsėkite
Alkoholio vartojimo šalutiniai poveikiai, tokie kaip dehidratacija, kognityviniai sutrikimai ir pykinimas, gali lemti, kad kitą dieną jausitės pavargę ir dirglūs.
Tyrimai parodė, kad mažiau miegoję po alkoholio vartojimo žmonės patiria stipresnes pagirias nei tie, kurie miegojo ilgiau. Jei įmanoma, skirkite pakankamai laiko kokybiškam miegui, kad organizmas galėtų atsigauti.
