Vyras per savaitgalį išgerdavo po 30 bokalų alaus: pamatykite, kaip atrodo dabar

44-erių Grahamas Toddas alų pakeitė vandeniu, o barus – sporto sale.
Vyras iš Voriko prisimena buvęs „tikras girtuoklis“ – savaitgaliais galėdavo išgerti iki trisdešimties bokalų. Lūžio taškas atėjo po incidento, kai per vieną renginį, būdamas stipriai apsvaigęs, išgėrė bokalą alaus, o vėliau automobilių stovėjimo aikštelėje neteko sąmonės. Šis momentas buvo užfiksuotas ir nufilmuotas.
„Buvau verslo renginyje, kurį pats vedžiau, ir pamačiau nuotraukas, kuriose atrodžiau tiesiog siaubingai. Nenorėjau, kad mano istorija baigtųsi avarija išgėrus ar dar blogiau – tragedija. Mano oda, plaukai, visa išvaizda rodė visai ne sėkmingą žmogų“, – prisimena jis.
Pasak Grahamo, alkoholio atsisakymas tapo pirmu žingsniu, o sportas – antruoju. „Vien tik mesti gerti nepakanka, kad būtum geros formos ir sveikas. Gėrimo atsisakymas paskatino mane ieškoti naujos veiklos – taip atradau sporto salę“, – sako jis.
Šiandien Grahamas kasdien sportuoja, o savo pokyčius ir pasiekimus aktyviai dalijasi socialiniuose tinkluose.
