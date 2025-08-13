Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Vyras per savaitgalį išgerdavo po 30 bokalų alaus: pamatykite, kaip atrodo dabar

2025-08-13 14:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-13 14:25

Vyras, kuris per savaitgalį išgerdavo iki 30 bokalų alaus, šiandien neatpažįstamas – praėjus vos dvejiems metams po to, kai visiškai atsisakė alkoholio.

Grahamas Toddas (nuotr. Instagram)

Vyras, kuris per savaitgalį išgerdavo iki 30 bokalų alaus, šiandien neatpažįstamas – praėjus vos dvejiems metams po to, kai visiškai atsisakė alkoholio.

2

44-erių Grahamas Toddas alų pakeitė vandeniu, o barus – sporto sale.

Vyras iš Voriko prisimena buvęs „tikras girtuoklis“ – savaitgaliais galėdavo išgerti iki trisdešimties bokalų. Lūžio taškas atėjo po incidento, kai per vieną renginį, būdamas stipriai apsvaigęs, išgėrė bokalą alaus, o vėliau automobilių stovėjimo aikštelėje neteko sąmonės. Šis momentas buvo užfiksuotas ir nufilmuotas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Buvau verslo renginyje, kurį pats vedžiau, ir pamačiau nuotraukas, kuriose atrodžiau tiesiog siaubingai. Nenorėjau, kad mano istorija baigtųsi avarija išgėrus ar dar blogiau – tragedija. Mano oda, plaukai, visa išvaizda rodė visai ne sėkmingą žmogų“, – prisimena jis.

Pasak Grahamo, alkoholio atsisakymas tapo pirmu žingsniu, o sportas – antruoju. „Vien tik mesti gerti nepakanka, kad būtum geros formos ir sveikas. Gėrimo atsisakymas paskatino mane ieškoti naujos veiklos – taip atradau sporto salę“, – sako jis.

Šiandien Grahamas kasdien sportuoja, o savo pokyčius ir pasiekimus aktyviai dalijasi socialiniuose tinkluose.

