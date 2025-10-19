Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Mirė žinomas verslininkas: įtariamasis – itin artimas žmogus

2025-10-19 13:31 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-19 13:31

Mango mados tinklo įkūrėjo Isako Andico praėjusį gruodį, būdamas 71 metų, mirė, kai, kaip manoma, nukrito 100 metrų į raviną Montserato kalnuose netoli Barselonos, eidamas žygį su sūnumi Jonathan. Jo mirtis sulaukė pagarbos iš politikų, žurnalistų ir mados pasaulio. Ispanijos žiniasklaida praneša, kad Jonathan Andic statusas pasikeitė – iš liudytojo tėvo mirties byloje tapo galimu įtariamuoju.

Šeima pabrėžė sūnaus nekaltumą po to, kai žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, jog jis gali būti įtariamuoju milijardieriaus mirties byloje.

Įtariamasis – sūnus

Nors pradinis Katalonijos policijos (Mossos d’Esquadra) tyrimas laikė įvykį nelaimingu atsitikimu, pareigūnai ir teisiniai šaltiniai „El País“ bei „La Vanguardia“ sakė, kad byla dabar nagrinėjama kaip galimas žmogžudystės atvejis.

Ketvirtadienį pavakare paskelbtame „El País“ pranešime šaltiniai teigė, kad Jonathan pasakojimas apie įvykį buvo „prieštaringas“, o jo tėvo partnerė, golfo žaidėja Estefanía Knuth, tyrėjams nurodė, kad „tėvo ir sūnaus santykiai buvo blogi“.

Laikraštis rašė, kad policija nerado tiesioginių ar galutinių įrodymų, paaiškinančių, kas įvyko ravine, tačiau „aptiko seriją užuominų, kurios, kartu vertinant, privertė juos pasukti nuo vien tik nelaimingo atsitikimo idėjos ir link galimo žmogžudystės scenarijaus“.

„La Vanguardia“ pranešė, kad teisėjas, prižiūrintis bylą, praėjusį mėnesį pakeitė Jonathan oficialų statusą – iš liudytojo į galimą įtariamąjį.

Šeimos pranešimas

Andic šeima žiniasklaidai išplatino pareiškimą: „Andic šeima per visus šiuos mėnesius nekomentavo ir nekomentuos Isako Andico mirties.

Tačiau jie nori parodyti pagarbą vykstantiems tyrimams ir ir toliau bendradarbiaus su atitinkamomis institucijomis, kaip tai darė iki šiol. Jie taip pat yra įsitikinę, kad procesas bus kuo greičiau baigtas ir Jonathan Andico nekaltumas bus įrodytas.“

Mossos d’Esquadra atstovas sakė, kad policija negali komentuoti, nes byla vis dar yra teismo tyrimo stadijoje. Katalonijos teismų atstovas pažymėjo, kad teismo tyrimas yra konfidencialus ir „nei yra, nei buvo nukreiptas prieš konkretų asmenį“.

Andic, gimęs 1953 metais Stambule sefardų žydų šeimoje, emigravo į Kataloniją su giminaičiais vėlyvaisiais 1960-aisiais ir pradėjo pardavinėti marškinėlius bendramoksliams.

Vėliau jis pradėjo vykdyti didmeninę prekybą ir pardavinėjo drabužius gatvės turguose, kol 1984 metais atidarė pirmąją Mango parduotuvę.

„Jis matė, kad mums reikia spalvų, stiliaus“, – 2024 m. kovo mėn. AFP sakė Mango pasaulinės prekybos direktorė César de Vicente.

Andic greitai atidarė dešimtis kitų parduotuvių Europoje ir „suprato, kad turint tą patį pavadinimą, tą patį prekės ženklą visose parduotuvėse, koncepcija taps daug stipresnė“, – pridūrė de Vicente.

