Į madą grįžta tapetai: ekspertė įspėja – štai kodėl jie gali ir nuvilti

Plačiau apie tai, kaip galima senus namus paversti naujais neišleidžiant krūvos pinigų, naujienų portalo tv3.lt tinklalaidėje „Verta žinoti“ papasakojo baldų restauratorė Vainora Blaškevičiūtė.
Pataria nepasiduoti emocijoms
Laidos metu pašnekovė atskleidė, kada verta bandyti baldus restauruoti patiems, o kada prašyti tuo užsiimančio specialisto pagalbos.
„Reikėtų nebijoti klaidų, nes ir patyrusiems meistrams pasitaiko. Tiesiog reikia žinoti, kad viską galima sutaisyti ir nerekomenduočiau aklai klausyti konsultantų parduotuvėse, nes dažnai jie būna patys nesusidūrę su remontais, o šiaip pagrindinė taisyklė, tai neskubėti ir skirti laiko pasiruošimui“, – teigė savo srities profesionalė.
Ne vieną virtuvę žmonėms iš pagrindų atnaujinusi moteris pridūrė, kad skubant dažnai atliekamas nekokybiškas darbas, tad vėliau vėl tenka investuoti pinigus į remontą ar keisti baldus naujais.
„Galvoja dažnai, kad ateis ir perdažys virtuvę, bet pirma reikia ją išardyti, labai gerai nuriebalinti, pasišveisti, pašiaušti, tai tas visas pasiruošimas ir atima didžiąją laiko dalį. Dažymas dažnai jau yra tik pats malonumas“, – šypsojosi V. Blaškevičiūtė.
Tapetai – ne visada geras pasirinkimas
Jaukumą žmonių namuose padedanti kurti auksarankė V. Blaškevičiūtė sako, kad į mada taip pat grįžta tapetai.
Emocijų apimti pirkėjai dažnai nesusimąsto, kad jiems patinkantys tapetai gali gan greitai išeiti iš mados arba tiesiog atsibosti. Taip pat daugelis yra klaidingai įsitikinę, kad tai pigesnė alternatyva dažams, nes kokybiški tapetai ir profesionalus klijavimas nėra pigūs.
„Tapetai buvo išėjęs iš mados, bet jie grįžta, žmonės įsileidžia daugiau spalvų, daugiau raštų į namus, nes tą gali sukurti su tapetais. Ir yra gan paprasta ir greita išsitapetuoti, nereikia laukti kol išdžius dažų sluoksniai. Bet su tapetais reikia žinoti, kad jei ištapetuoji, tai po to jeigu norėsi dažyti jau bus sunkiau, nes pašalinus tapetus jie ne visada gražiai nusilupa, lieka ir pačių tapetų, ir klijų, tai po to gali tekti kviesti samdyti meistrus, kad išglaistuotų ir gražiai iššveistų tas sienas. Bet jeigu siena yra labai pažeista ir kažkokių nelygumų daug, tai tapetai padeda juos greitai uždengti ir viską paslėpti“, – tapetų pliusus ir minusus vardijo V. Blaškevičiūtė.
Pati restauratorė tikino teikianti pirmenybę sienų dažymui.
„Man yra daug lengviau perdažyti, tai yra praktiškiau, nes dabar yra tie dažai atsparūs drėgmei, nešvarumams arba labai gerai ir lengvai plaunami. O su tapetais yra šiek tiek rizikos, kad gali atsilupti, nes jie yra gražūs, kol nauji padaryti ir kol nepažeisti“, – sakė baldų restauratorė.
Dar viena problema su tapetais ta, kad žmogus ne visada pastebi pelėsį, nes jis gali būti pasislėpęs už paties tapeto. Todėl itin svarbu, kad tuose kambariuose būtų geras oro kondicionavimas, kas nulemia jų ilgaamžiškumą ir bendrą išvaizdą.
„Gali nustebti kartais atsilupęs tapetus po kažkiek laiko. Ir dar vienas patarimas būtų, kad ypač kokių sunkių baldų, kaip pavyzdžiui, didžiulių spintų kambaryje statant nepristumti prie pat sienos, kad oras kažkiek praeitų“, – ventiliacijos svarbą dėl pelėsio pabrėžė ji.
