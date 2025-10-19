Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Mirė 48-erių garsios muzikos grupės atlikėjas: „Netekome savo brolio“

2025-10-19 10:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-19 10:29

JAV metalo grupės „Limp Bizkit“ bosistas ir pritariantis vokalistas Samas Riversas mirė sulaukęs 48-erių, pranešė grupės nariai.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

JAV metalo grupės „Limp Bizkit“ bosistas ir pritariantis vokalistas Samas Riversas mirė sulaukęs 48-erių, pranešė grupės nariai.

REKLAMA
0

Apie Rivereso mirtį „Limp Bizkit“ paskelbė socialiniuose tinkluose, jį pavadindami grupės „širdies plakimu“.

„Šiandien netekome savo brolio. Mūsų grupės nario. Mūsų širdies plakimo“, – rašoma grupės pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Samas Riversas nebuvo tik mūsų bosistas – jis buvo gryna magija. Pulsas po kiekviena daina, ramybė chaose, siela mūsų skambesyje.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo pirmos natos, kurią kartu sugrojome, Samas atnešė šviesą ir ritmą, kurio niekas niekada nepakeis. Jo talentas buvo natūralus, buvimas – neužmirštamas, širdis – milžiniška.“

REKLAMA

Mirties priežastis kol kas neatskleidžiama.

Gyvenimas ir pasiekimai

„Limp Bizkit“ susikūrė Džeksonvilyje (JAV) 1994 metais ir išgarsėjo 10-ojo dešimtmečio pabaigoje dėl savo išskirtinio, sunkiojo metalo, hiphopo ir pankroko elementus derinančio skambesio.

Grupė sulaukė pasaulinės sėkmės su albumais „Significant Other“ (1999) ir „Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water“ (2000), kurie tapo bestseleriais JAV.

REKLAMA
REKLAMA

Riversas buvo vienas iš grupės įkūrėjų kartu su vokalistu Fredu Durstu, būgnininku Johnu Otto, gitaristu Wesu Borlandu ir DJ Lethalu.

„Ilsėkis ramybėje, broli. Tavo muzika niekada nesibaigs“, – rašė grupė savo „Instagram“ įraše.

DJ Lethalas komentare po įrašu pridūrė: „Esame šoke. Ilsėkis stiprybėje, mano broli! Tu gyvensi per savo muziką ir per gyvenimus, kuriuos palietei savo muzika, labdara ir draugystėmis. Mūsų širdys sudaužytos. Mėgaukitės kiekviena gyvenimo sekunde – niekas nėra garantuota.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų