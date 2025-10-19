Mirė 48-erių garsios muzikos grupės atlikėjas: „Netekome savo brolio“

Apie Rivereso mirtį „Limp Bizkit“ paskelbė socialiniuose tinkluose, jį pavadindami grupės „širdies plakimu“.
„Šiandien netekome savo brolio. Mūsų grupės nario. Mūsų širdies plakimo“, – rašoma grupės pranešime.
„Samas Riversas nebuvo tik mūsų bosistas – jis buvo gryna magija. Pulsas po kiekviena daina, ramybė chaose, siela mūsų skambesyje.
Nuo pirmos natos, kurią kartu sugrojome, Samas atnešė šviesą ir ritmą, kurio niekas niekada nepakeis. Jo talentas buvo natūralus, buvimas – neužmirštamas, širdis – milžiniška.“
Mirties priežastis kol kas neatskleidžiama.
Gyvenimas ir pasiekimai
„Limp Bizkit“ susikūrė Džeksonvilyje (JAV) 1994 metais ir išgarsėjo 10-ojo dešimtmečio pabaigoje dėl savo išskirtinio, sunkiojo metalo, hiphopo ir pankroko elementus derinančio skambesio.
Grupė sulaukė pasaulinės sėkmės su albumais „Significant Other“ (1999) ir „Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water“ (2000), kurie tapo bestseleriais JAV.
Riversas buvo vienas iš grupės įkūrėjų kartu su vokalistu Fredu Durstu, būgnininku Johnu Otto, gitaristu Wesu Borlandu ir DJ Lethalu.
„Ilsėkis ramybėje, broli. Tavo muzika niekada nesibaigs“, – rašė grupė savo „Instagram“ įraše.
DJ Lethalas komentare po įrašu pridūrė: „Esame šoke. Ilsėkis stiprybėje, mano broli! Tu gyvensi per savo muziką ir per gyvenimus, kuriuos palietei savo muzika, labdara ir draugystėmis. Mūsų širdys sudaužytos. Mėgaukitės kiekviena gyvenimo sekunde – niekas nėra garantuota.“
