TV3 naujienos > Žmonės

UTMA renginyje išvaizdos pokyčiais nustebino buvęs Meschino mylimasis Jonas: štai kaip atrodo dabar

2025-10-19 09:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-19 09:35

UTMA turnyras Vilniuje pritraukė gausų būrį žinomų žmonių. Tarp jų – seniai viešumoje matytas buvęs garsios nuomonės formuotojos Karolinos Meschino mylimasis Jonas Misevičius.

Jonas Misevičius (nuotr. BNS ir nuotr. asm. archyvo)
24

UTMA turnyras Vilniuje pritraukė gausų būrį žinomų žmonių. Tarp jų – seniai viešumoje matytas buvęs garsios nuomonės formuotojos Karolinos Meschino mylimasis Jonas Misevičius.

1

Vyras renginį stebėjo pirmose eilėse, o sprendžiant iš nuotraukose matomų emocijų – puikiai leido laiką.

UTMA turnyro publika
(24 nuotr.)
(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. UTMA turnyro publika

Išvaizdos pokyčiai

Tiesa, Jono išvaizdos pokyčiai buvo akivaizdūs. Dabar jis turi barzdą bei ilgesnius plaukus.

Primename, kad J. Misevičius ir K. Meschino išsiskyrė prieš septynerius metus.

 

