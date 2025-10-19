UTMA turnyras pritraukė gausų būrį žinomų žmonių: tarp jų – ilgai nematyti veidai

Renginyje netrūko kovinio sporto entuziastų, vieni tokių – ir visiems puikiai atpažįstami veidai.
Susirinko garsūs žmonės
Publikoje buvo galima pamatyti dainininko Merūno Vitulskio žmoną Eriką Vitulskienę, turinio kūrėją ir komiką Beną Lastauską, buvusį krepšininką Joną Mačiulį, verslininką Lauryną Suodaitį, kovotoją Dominyką Dirkstį.
Taip pat viešumoje po ilgo laiko pasirodė ir buvęs Karolinos Meschino mylimasis Jonas Misevičius.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pagrindine turnyro kova buvo Pavelas „The Experiment“ Dailidko prieš Gregory „Robson“ Robinet.
Kovą laimėjo ir titulą apgynė P. Dailidko.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!