TV3 naujienos > Žmonės

UTMA turnyras pritraukė gausų būrį žinomų žmonių: tarp jų – ilgai nematyti veidai

2025-10-19 09:19
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-19 09:19

Spalio 18-ąją Vilniuje vyko išskirtinis kovinio sporto renginys – „BRAVE CF 99 x UTMA 14“. Į jį susirinko ir būrys garsių žmonių.

Spalio 18-ąją Vilniuje vyko išskirtinis kovinio sporto renginys – „BRAVE CF 99 x UTMA 14“. Į jį susirinko ir būrys garsių žmonių.

Renginyje netrūko kovinio sporto entuziastų, vieni tokių – ir visiems puikiai atpažįstami veidai.

Susirinko garsūs žmonės

Publikoje buvo galima pamatyti dainininko Merūno Vitulskio žmoną Eriką Vitulskienę, turinio kūrėją ir komiką Beną Lastauską, buvusį krepšininką Joną Mačiulį, verslininką Lauryną Suodaitį, kovotoją Dominyką Dirkstį.

Taip pat viešumoje po ilgo laiko pasirodė ir buvęs Karolinos Meschino mylimasis Jonas Misevičius.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pagrindine turnyro kova buvo Pavelas „The Experiment“ Dailidko prieš Gregory „Robson“ Robinet.

Kovą laimėjo ir titulą apgynė P. Dailidko.

