Viktorija Mauručaitė surengė įspūdingą staigmeną mylimajam Artūrui: „Esu visiškai pakylėtas“

Ja ji pasidalijo socialinime tinkle Facebook.
Pasveikino išradingai
Pora lankėsi „Žalgirio“ varžybose, vykusiose spalio 17-ąją, ta diena sutapo ir su Artūro gimtadieniu. Ta proga Viktorija nusprendė pasveikinti jį išradingai: sveikinimas pasirodė arenos kube.
Facebook ji rašė: „Dienos pabaiga! Kai žmogus gyvena krepšiniu, tiksliau „Žalgiriu“ ir sutampa jo gimtadienis su „Žalgirio“ rungtynėmis kitaip nė negalėjo būt.
Tai su gimtadieniu, Artūrai! Nuo šios dienos mano etatas baigėsi.“
Jubiliatas liko patenkintas
Apie šią patirtį prabilo ir pats jubiliatas. Jis neslėpė džiaugsmo.
Facebook vyras rašė: „Pagaliau atsigavau nuo vakar dienos įspūdžių!
Taigi:
Ryte netikėtai patyriau beveik 20 žmonių meilę su pusryčiais.
Apie 155 žmonės paskambino ar parašė žinutes. 14920 žmonių susirinko į gimtadienį „Žalgirio“ arenoje. Esu visiškai pakylėtas!
Tačiau aišku, kad tokiomis dienomis viską vainikuoja brangiausi žmonės... Angela Butkevičiūtė, Indrė Butkevičiūtė, Gabrielė Grygolaitytė, Anthony Bonnet, Elvis Navickas, Adrija Rutkauskaitė.
Ačiū jums už meilę! Ir aišku, AČIŪ žmogui, be kurio tiesiog neturėčiau jokių švenčių – Viktorija Mauručaitė. Vycka, tu kaip visada aukštumoje!“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!