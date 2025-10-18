Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Viktorija Mauručaitė surengė įspūdingą staigmeną mylimajam Artūrui: „Esu visiškai pakylėtas“

2025-10-18 16:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 16:33

Viktorija Mauručaitė mylimajam, muzikos prodiuseriui Artūrui Butkevičiui gimtadienio proga surengė nepamirštamą staigmeną. Jam sukako 58-eri.

Viktorija Mauručaitė su šeima (nuotr. asm. archyvo)
14

Viktorija Mauručaitė mylimajam, muzikos prodiuseriui Artūrui Butkevičiui gimtadienio proga surengė nepamirštamą staigmeną. Jam sukako 58-eri.

REKLAMA
0

Ja ji pasidalijo socialinime tinkle Facebook.

Viktorija Mauručaitė
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viktorija Mauručaitė

Pasveikino išradingai

Pora lankėsi „Žalgirio“ varžybose, vykusiose spalio 17-ąją, ta diena sutapo ir su Artūro gimtadieniu. Ta proga Viktorija nusprendė pasveikinti jį išradingai: sveikinimas pasirodė arenos kube.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Facebook ji rašė: „Dienos pabaiga! Kai žmogus gyvena krepšiniu, tiksliau „Žalgiriu“ ir sutampa jo gimtadienis su „Žalgirio“ rungtynėmis kitaip nė negalėjo būt.

REKLAMA
REKLAMA

Tai su gimtadieniu, Artūrai! Nuo šios dienos mano etatas baigėsi.“

Jubiliatas liko patenkintas

Apie šią patirtį prabilo ir pats jubiliatas. Jis neslėpė džiaugsmo.

REKLAMA

Facebook vyras rašė: „Pagaliau atsigavau nuo vakar dienos įspūdžių!

Taigi: 

Ryte netikėtai patyriau beveik 20 žmonių meilę su pusryčiais.

Apie 155 žmonės paskambino ar parašė žinutes. 14920 žmonių susirinko į gimtadienį „Žalgirio“ arenoje. Esu visiškai pakylėtas!

Tačiau aišku, kad tokiomis dienomis viską vainikuoja brangiausi žmonės... Angela Butkevičiūtė, Indrė Butkevičiūtė, Gabrielė Grygolaitytė, Anthony Bonnet, Elvis Navickas, Adrija Rutkauskaitė.

Ačiū jums už meilę! Ir aišku, AČIŪ žmogui, be kurio tiesiog neturėčiau jokių švenčių – Viktorija Mauručaitė. Vycka, tu kaip visada aukštumoje!“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų