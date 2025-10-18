Kalendorius
Žmonės

Profesorius Vytautas Landsbergis švenčia gimtadienį: prie namų – sveikintojų minia

2025-10-18 13:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 13:01

Spalio 18-oji – ypatinga diena profesoriui, Pirmosios nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovui Vytautui Landsbergiui. Šiandien jis švenčia savo 93-ąją gimtadienį, o ta proga prie jo namų Antakalnyje suplūdo sveikintojų minia.

Vytautas Landsbergis (nuotr. BNS)
21

111

V. Landsbergį su žmonėmis, atvykusiais jo pasveikinti, užfiksavo BNS fotografai.

Vytauto Landsbergio gimtadienis (nuotr. BNS)
(21 nuotr.)
(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vytauto Landsbergio gimtadienis (nuotr. BNS)

Nuotraukose galima matyti patį profesorių su gėlėmis, kurias padovanojo žmonės, rankose. Sveikinimo dainą atliko jaunimo choras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarp atvykusiųjų – ir Laurynas Kasčiūnas.

Gyvenimas ir pasiekimai

Profesorius gimė 1932 m. Kaune, inteligentiškoje šeimoje, kuri formavo jo mąstymą ir vertybes. Jo tėvas, architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, buvo reikšminga kultūros ir meno asmenybė, o mama Ona Jablonskytė-Landsbergienė – kalbininko Jono Jablonskio dukra.

1955 m. Landsbergis baigė Lietuvos konservatoriją (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija), kur studijavo fortepijoną. Netrukus jis pradėjo dirbti muzikos istorijos dėstytoju, o vėliau tapo profesoriumi.

Jo, kaip muzikologo, veikla buvo pripažinta tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

1988 m. įsitraukęs į Sąjūdžio veiklą, Landsbergis greitai tapo šio judėjimo lyderiu. Jis buvo žmogus, sugebėjęs įkvėpti tautą ir ryžtingai atstovauti Lietuvos laisvės siekiui.

1990 m. kovo 11 d., kai Lietuvos Aukščiausioji Taryba paskelbė Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą, Landsbergis tapo pirmuoju atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovu. Jo lyderystė buvo itin svarbi sudėtingais pirmaisiais nepriklausomybės metais, kai šalis susidūrė su ekonomine blokada, politiniu spaudimu ir Sausio 13-osios įvykiais.

Jo ryžtas ir diplomatiniai gebėjimai tarptautinėje arenoje padėjo įtvirtinti Lietuvos nepriklausomybę. 

Pasitraukęs iš aktyvios politikos, jis liko reikšminga visuomenės ir kultūros figūra: dirbo Europos Parlamente, aktyviai reiškėsi viešojoje erdvėje, rašė politinius, kultūrinius komentarus.

Jis yra daugelio knygų ir straipsnių autorius, kuriuose apmąstė Lietuvos istoriją, kultūrą ir politiką. Už savo veiklą buvo įvertintas daugybe apdovanojimų, tarp jų – ir tarptautiniais garbės ženklais.

V. Landsbergio žmona buvo Gražina Ručytė-Landsbergienė. Kartu jie užaugino tris vaikus  – Jūratę Landsbergytę, Birutė Landsbergytę-Cechanavičienę, Vytautą V. Landsbergį.

 

