  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Iš Viktorijos Mauručaitės ir grupės „Vitražas“ – netikėta žinia

2025-10-07 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 17:25

Prabėgus daugiau nei 30 metų visiškai naujai suskambo legendinė Viktorijos ir Vitražo daina – „Ačiū tau!“

Viktorija ir grupė „Vitražas”

Prabėgus daugiau nei 30 metų visiškai naujai suskambo legendinė Viktorijos ir Vitražo daina – „Ačiū tau!“

„Tai mūsų su Ramūnu padėkos daina tiems klausytojams ir žiūrovams, kam buvome brangūs visus grupės gyvavimo ir išsiskyrimo metus!“, – atvėrė širdį grupės solistė Viktorija Mauručaitė.

„Per visą šį laikotarpį neturėjome ir kelių dienų, kuomet nesulaukdavome klausimo: Viktorija, tai kur Vitražas?, Viktorija, kada koncertai? O dar daugiau atvejų, kai sutikti žmonės tiesiog imdavo dainuoti – Ačiū tau nors už tai, ačiū, kad nemelavai... Šimtai istorijų, kai susijaudindavau iki ašarų“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atskleidė legendinio kūrinio istoriją

„Įdomi ir šios dainos istorija“, – prisiminė senus laikus Vitražo siela ir šios dainos autorius Ramūnas Grybauskas. „Sukūriau šią dainą, kaip ir kitas – be jokių išankstinių lūkesčių. Tuo metu Lietuvoje karaliavo audio kasetės. Ir labai daug jų buvo leidžiama popuri principu – vienoje kasetėje apie 10-12 skirtingų grupių dainų.

Nusiunčiau dainą savo leidėjams į Šiaulius. Po kurio laiko atvažiuoja tas žmogus į Kauną, kažkokiu būdu susiranda mane ir sako: Ramūnai, mirtinai reikia dar tokios dainos – kasetę, kurioje yra „Ačiū tau“ – perka tik dėl jos! Tą akimirką supratau, jog šį kartą kažką pavyko sukurti….“, – juokėsi Ramūnas Grybauskas.

Patarlė byloja: „Vienas lauke – ne karys.“ Viktorijos ir Vitražo kūrybinė komanda – puikus šios išminties įrodymas, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

Stilistė Karina Leontjeva, dizainerė Sandra Straukaitė, visažistas Aurimas Juodiškis, choreografai Dainius Bervingis bei Gintaras Visockis, režisierius Rytis Januška, operatorius Vytautas Gudaitis – profesionalų komanda, padėjusi Viktorijai ir Vitražui nufilmuoti šį vaizdo klipą. „Žinoma, didelis Ačiū skrieja ir mūsų nerealiai kūrybinei komandai“, padėkojo Viktorija ir Ramūnas.

Viktorijos ir Vitražo koncertinis turas vyks:

  • Vasario 28 – Vilnius, Twinsbet arena
  • Kovo 7 – Panevėžys, Kalnapilio arena
  • Kovo 14 – Klaipėda, Švyturio arena
  • Kovo 20 – Šiaulių arena
  • Kovo 26 – Kaunas, Žalgirio arena

