Iš Viktorijos Mauručaitės ir grupės „Vitražas“ – netikėta žinia

„Tai mūsų su Ramūnu padėkos daina tiems klausytojams ir žiūrovams, kam buvome brangūs visus grupės gyvavimo ir išsiskyrimo metus!“, – atvėrė širdį grupės solistė Viktorija Mauručaitė.
„Per visą šį laikotarpį neturėjome ir kelių dienų, kuomet nesulaukdavome klausimo: Viktorija, tai kur Vitražas?, Viktorija, kada koncertai? O dar daugiau atvejų, kai sutikti žmonės tiesiog imdavo dainuoti – Ačiū tau nors už tai, ačiū, kad nemelavai... Šimtai istorijų, kai susijaudindavau iki ašarų“.
Atskleidė legendinio kūrinio istoriją
„Įdomi ir šios dainos istorija“, – prisiminė senus laikus Vitražo siela ir šios dainos autorius Ramūnas Grybauskas. „Sukūriau šią dainą, kaip ir kitas – be jokių išankstinių lūkesčių. Tuo metu Lietuvoje karaliavo audio kasetės. Ir labai daug jų buvo leidžiama popuri principu – vienoje kasetėje apie 10-12 skirtingų grupių dainų.
Nusiunčiau dainą savo leidėjams į Šiaulius. Po kurio laiko atvažiuoja tas žmogus į Kauną, kažkokiu būdu susiranda mane ir sako: Ramūnai, mirtinai reikia dar tokios dainos – kasetę, kurioje yra „Ačiū tau“ – perka tik dėl jos! Tą akimirką supratau, jog šį kartą kažką pavyko sukurti….“, – juokėsi Ramūnas Grybauskas.
Patarlė byloja: „Vienas lauke – ne karys.“ Viktorijos ir Vitražo kūrybinė komanda – puikus šios išminties įrodymas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Stilistė Karina Leontjeva, dizainerė Sandra Straukaitė, visažistas Aurimas Juodiškis, choreografai Dainius Bervingis bei Gintaras Visockis, režisierius Rytis Januška, operatorius Vytautas Gudaitis – profesionalų komanda, padėjusi Viktorijai ir Vitražui nufilmuoti šį vaizdo klipą. „Žinoma, didelis Ačiū skrieja ir mūsų nerealiai kūrybinei komandai“, padėkojo Viktorija ir Ramūnas.
