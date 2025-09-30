Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Atlikėjo Dovi Mi gerbėjams – džiugi žinia

2025-09-30 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 16:25

Atlikėjas Dovi Mi pristato savo naujausią kūrinį „Aukščiau nei kyla lėktuvai“. Jausminga, energija pulsuojanti daina ir jai sukurtas vaizdo klipas, pasak kūrėjo, pirminėje stadijoje buvo kur kas slogesnės nuotaikos.  

Atlikėjas Dovi Mi pristato savo naujausią kūrinį „Aukščiau nei kyla lėktuvai“. Jausminga, energija pulsuojanti daina ir jai sukurtas vaizdo klipas, pasak kūrėjo, pirminėje stadijoje buvo kur kas slogesnės nuotaikos.  

REKLAMA
0

„Būtent ši daina labiau buvo apie trauką, kurios nelabai gali paaiškinti, iš kur ji atsirado, bet žinai, kad negalėsi to pamiršti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kai pradėjau rašyti šią dainą, ji buvo šiek tiek liūdnesnė, melancholiškesnė, tačiau padirbėjus studijoje, ji tapo visiškai kitos nuotaikos – linksmesnė, energingesnė – tai ir yra tikroji studijos magija. Dainą įrašėme per porą dienų, labai sklandaus proceso dėka“, – apie kūrinio gimimą pasakoja Dovi Mi. 

REKLAMA
REKLAMA

Daina pristatoma su vaizdo klipu

Daina atspindi dinamišką kūrybinį virsmą – nuo melancholijos iki energijos proveržio. Rezultatas – stiprus emocinis pasakojimas, persmelktas šiuolaikinio skambesio ir užkrečiamo ritmo. 

Kartu su daina pristatomas ir vaizdo klipas, kuris vizualiai perteikia kūrinio emocinį krūvį ir nenuspėjamą traukos jėgą. Klipas išsiskiria estetišku vizualiniu stiliumi, perteikiančiu tiek subtilias emocijas, tiek jausminį intensyvumą. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų