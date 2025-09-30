Atlikėjo Dovi Mi gerbėjams – džiugi žinia

„Būtent ši daina labiau buvo apie trauką, kurios nelabai gali paaiškinti, iš kur ji atsirado, bet žinai, kad negalėsi to pamiršti.
Kai pradėjau rašyti šią dainą, ji buvo šiek tiek liūdnesnė, melancholiškesnė, tačiau padirbėjus studijoje, ji tapo visiškai kitos nuotaikos – linksmesnė, energingesnė – tai ir yra tikroji studijos magija. Dainą įrašėme per porą dienų, labai sklandaus proceso dėka“, – apie kūrinio gimimą pasakoja Dovi Mi.
Daina pristatoma su vaizdo klipu
Daina atspindi dinamišką kūrybinį virsmą – nuo melancholijos iki energijos proveržio. Rezultatas – stiprus emocinis pasakojimas, persmelktas šiuolaikinio skambesio ir užkrečiamo ritmo.
Kartu su daina pristatomas ir vaizdo klipas, kuris vizualiai perteikia kūrinio emocinį krūvį ir nenuspėjamą traukos jėgą. Klipas išsiskiria estetišku vizualiniu stiliumi, perteikiančiu tiek subtilias emocijas, tiek jausminį intensyvumą.
