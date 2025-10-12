Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ivel debiutas sostinėje: sausakimšas koncertas, staigmenos ir pažadas scenoje

2025-10-12 15:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 15:40

Šeštadienio vakarą Vilniuje įvyko debiutinis sparčiai populiarėjančios popmuzikos kūrėjos ir atlikėjos Ivetos Svilainytės – Ivel koncertas. Populiarioje sostinės koncertų erdvėje „Kablys“ atlikėjos išgirsti susirinko susirinko sausakimša salė – susirinkusieji ne tik dainavo kartu, bet ir leidosi į emocingą muzikos kelionę, kupiną šilumos, artumo ir nuoširdumo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Koncerte skambėjo tiek jau gerai žinomos ir klausytojų pamėgtos dainos, kaip „Kaip tu sakei“, „Tau daugiau nedainuosiu“, „Akimis parodyk“, tiek ir visiškai nauji kūriniai, kuriuos publika išgirdo pirmą kartą, rašoma pranešime spaudai.

Ivel savo pasirodymu pademonstravo, kodėl jos vardas vis dažniau minimas tarp ryškiausių naujų Lietuvos popscenos vardų – stiprus vokalas, emocionalus atlikimas ir natūralus ryšys su publika nepaliko abejingų.

Vienas ryškiausių vakaro momentų – netikėtai scenoje pasirodę muzikantai su pučiamaisiais instrumentais, kurie kartu su Ivel užkūrė tikrą fiestą. Dar viena vakaro staigmena tapo ir vieno ryškiausių popmuzikos atlikėjų Roko Yan pasirodymas scenoje. Kartu su Ivel jie atliko bendrą kūrinį „Vasaros mažai“, kurį klausytojai palydėjo audringomis ovacijomis.

Ivel – Ašarų karoliai 

Pati Ivel neslėpė jaudulio ir džiaugsmo – pirmasis koncertas jai reiškė daugiau nei tik žingsnį į sceną. Tai buvo ilgai brandintas debiutas, kurio metu ji galėjo susitikti su savo klausytojais akis į akį. „Tai tik pradžia. Nesustosiu,“ – pažadėjo atlikėja, palikdama scenoje visą save ir dar daugiau.

Kviečiame išvysti, kaip atrodė debiutinis Ivel koncertas Vilniuje – galerijoje

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gerbėjai renkasi į koncertą (nuotr. Elta)
Nei pinigų, nei koncerto: įspėja lietuvius, perkančius bilietus per šią platformą (21)

