Koncertas pasibaigė nė neprasidėjus: garsi grupė atšaukė pasirodymą likus savaitei iki šou

2025-10-11 10:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 10:00

Britų roko grupė „Stereophonics“ neseniai atšaukė kelis savo artėjančius koncertus dėl grupės lyderio Kelly Jones sveikatos problemų.

Koncertas (asociatyvi 123rf. nuotr.)

0

Vokalis atskleidė, kad patyrė žandikaulio sąnario išnirimą ir negali keliauti didelius atstumus, skelbė dailystar.co.uk.

Atšaukė pasirodymus

Kelly, žinomas dėl tokių hitų kaip „Dakota“ ir „Maybe Tomorrow“, gerbėjams prisipažino esąs „sugniuždytas“, kad turi atšaukti koncertus Australijoje ir Dubajuje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Roko grupė turėjo pradėti savo Australijos turą spalio 17 d. Sidnėjuje, o vėliau spalio 29 d. pasirodyti Dubajuje, „Coca-Cola“ arenoje.

Vis dėlto gerbėjai Jungtinėje Karalystėje gali atsikvėpti – jų koncertai ten šiuo metu lieka nepakitę.

Paskelbdamas žinutę socialinėje platformoje „X“ (anksčiau – Twitter), Kelly rašė: „Esu sugniuždytas, nuliūdęs ir nusivylęs turėdamas pranešti jums visiems, kad dėl išnirusiо žandikaulio sąnario artėjantys koncertai Australijoje ir Dubajuje yra atšaukiami.“

Jis taip pat pridūrė: „Pinigai bus grąžinami toje vietoje, kur buvo įsigyti bilietai. Skristi didelius atstumus šiuo metu mediciniškai nerekomenduojama. Gruodį numatytas JK turas vis dar vyks, kaip suplanuota.“

Kelly pabrėžė, kad per 30 metų savo karjeros yra atšaukęs ne daugiau kaip keturis koncertus, todėl šis sprendimas nebuvo lengvas: „Dirbu sunkiai, kad kiekvieną vakarą surengčiau puikų pasirodymą – pasiruošimą pradedu nuo pat ryto iki koncerto pradžios. Gerbiu jus, savo klausytojus, taip pat gerbiu savo komandą ir grupės brolius – bei net lovą, kurioje guliu – per daug, kad keliaučiau, jausdamas abejonių. Šiuo metu svarbiausia – fizioterapija, reabilitacija ir sveikimas. Turime 13 studijinių albumų...  Meilės ir geros sveikatos jums visiems.“

Nors fanai buvo nusiminę, daugelis skubėjo išreikšti palaikymą Kelly.

Vienas gerbėjas rašė: „Skrendu atostogų į Sidnėjų iš JK ir turėjau bilietus į jūsų koncertą... Sveikata svarbiausia, todėl linkiu greito pasveikimo. Tikiuosi pamatyti jus mano gimtajame Mančesteryje gruodį.“

Kitas pridūrė: „O, Kelly, skamba tikrai skaudžiai. Tikiuosi, kad laikaisi, nors ir teko atšaukti koncertus... Linkiu greito pasveikimo ir viltingai laukiu, kada vėl pamatysime tavo šypseną. Pasimatysime gruodį... Saugok save.“ 

