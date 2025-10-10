Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Lietuvoje masiškai plinta nauja sukčių afera: grupė „Dinamika“ įspėja visus

2025-10-10 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Artėjant didžiausiam legendinės grupės „Dinamika“ karjeros turui, internete suaktyvėjo grupės nariais apsimetantys sukčiai, kurie fiktyviais konkursais socialiniuose tinkluose mėgina išvilioti žmonių asmeninius duomenis. 

Dinamika, policija (nuotr. spaudos pranešimo ir BNS)

1

Legendine Lietuvos pop muzikos grupe apsimetantys sukčiai žmonių duomenis mėgina išvilioti „Facebook“ socialiniame tinkle, kur sukūrė atskirą grupę pavadinimu „Dinamika“ ir neleistinai naudoja oficialią būsimo koncertinio turo vizualiką. 

Perspėja neapsigauti

Turo organizatoriai perspėja, kad sukčiai rengia fiktyvius konkursus, kuriuose neva „Dinamika“ gerbėjus kviečia laimėti bilietus į koncertus ir ragina žmones registruotis neoficialioje svetainėje, suvedant banko kortelės duomenis ir atliekant 9,99 eurų mokėjimą. 

„Neapsigaukite grupe „Dinamika“ apsimetančiais sukčiais, kurie bando išvilioti jūsų informaciją. Tikri konkursai niekada neprašo jūsų duomenų ir vyksta pačioje „Facebook“ platformoje, o ne nukreipia registruotis neaiškiose interneto svetainėse“, – perspėja koncertinį turą organizuojančios įmonės „Seven Live“ vadovas Tomas Inčikas. 

Grupės 30-mečio proga su trenksmu į sceną grįžęs Irmos Jurgelevičiūtės ir Gintauto Broko duetas per praėjusius dvejus metus sudrebino didžiausias šalies arenas, aplankė Airiją, Norvegiją, Jungtinę Karalystę bei šokdino sausakimšas sales dešimtyje Lietuvos miestų ir miestelių, o šiuo metu ruošiasi įspūdingiausiam savo karjeros areniniam turui. 

2026 metų pavasarį „Dinamika“ pasirodys keturiuose didžiausiuose šalies miestuose: Klaipėdos „Švyturio“ arenoje (kovo 6 d.), „Šiaulių“ arenoje (kovo 14 d.), Vilniaus „Twinsbet“ arenoje (kovo 20 d.) ir Kauno „Žalgirio“ arenoje (kovo 27 d.). Koncertuose grupei talkins šokėjai, akomponuos geriausi šalies muzikantai ir pritariantys vokalistai. 

„Turas jau dabar sulaukė didelio susidomėjimo, tad neatmetame galimybės, kad, artėjant koncertams, suaktyvės ne tik sukčių, bet ir perpardavinėtojų veikla, todėl visada rekomenduojame bilietus įsigyti tiesiogiai, šiuo atveju, tai „Bilietai.lt“ platforma. Taip užtikrinsite, kad viskas praeis saugiai ir sklandžiai”, – priduria T. Inčikas. 

