Lietuva perka trečiąją MSHORAD oro gynybos sistemą už 119 mln. eurų

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ši sistema reikšmingai sustiprins Lietuvos kariuomenės gynybinius gebėjimus.
„Stipriname Lietuvos oro erdvės gynybą. Įsigyjame trumpojo nuotolio oro gynybos sistemą MSHORAD, kurios vienas iš svarbių komponentų – „Giraffe 1X“ radarai, skirti žemame aukštyje vykdomai oro erdvės stebėsenai sustiprinti. Tai leis reikšmingai padidinti Lietuvos kariuomenės galimybes aptikti bepiločius orlaivius ir kitus žemame aukštyje skriejančius objektus“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.
Perkamą sistemą sudarys „Giraffe“ 1X radarai, RBS70 NG raketsvaidžiai bei ugnies valdymo ir kontrolės sistema. Šie komponentai į Lietuvą bus pristatyti 2026–2029 metais.
Artimiausiu metu Lietuva taip pat pasirašys apie 11 mln. eurų vertės sutartį su „Saab Dynamics“ dėl šių komponentų integravimo į Lietuvos kariuomenės šarvuotąsias transporto priemones JLTV.
