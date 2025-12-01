 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva perka trečiąją MSHORAD oro gynybos sistemą už 119 mln. eurų

2025-12-01 11:50 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 11:50

Lietuva už daugiau nei 119 mln. eurų iš Švedijos gamintojo „Saab Dynamics“ perka trečiąją mobilią trumpojo nuotolio oro gynybos sistemą (MSHORAD), pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Krašto apsaugos ministerija. ELTA / Jonas Balčiūnas

Lietuva už daugiau nei 119 mln. eurų iš Švedijos gamintojo „Saab Dynamics“ perka trečiąją mobilią trumpojo nuotolio oro gynybos sistemą (MSHORAD), pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

REKLAMA
0

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ši sistema reikšmingai sustiprins Lietuvos kariuomenės gynybinius gebėjimus.

„Stipriname Lietuvos oro erdvės gynybą. Įsigyjame trumpojo nuotolio oro gynybos sistemą MSHORAD, kurios vienas iš svarbių komponentų – „Giraffe 1X“ radarai, skirti žemame aukštyje vykdomai oro erdvės stebėsenai sustiprinti. Tai leis reikšmingai padidinti Lietuvos kariuomenės galimybes aptikti bepiločius orlaivius ir kitus žemame aukštyje skriejančius objektus“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Perkamą sistemą sudarys „Giraffe“ 1X radarai, RBS70 NG raketsvaidžiai bei ugnies valdymo ir kontrolės sistema. Šie komponentai į Lietuvą bus pristatyti 2026–2029 metais.

Artimiausiu metu Lietuva taip pat pasirašys apie 11 mln. eurų vertės sutartį su „Saab Dynamics“ dėl šių komponentų integravimo į Lietuvos kariuomenės šarvuotąsias transporto priemones JLTV. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų