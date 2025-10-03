Iš „Liūdnų slibinų“ – netikėta žinia

„Galvojom, kad gyvenam demokratiškoj šaly ir dar spėsim paskutinį koncertą padaryti kada panorėję. Bet dabar jau baugu, kad galim ir nespėti – gali nebeleist mums laisvamaniškai Radausko ar Maironio žodžiais scenoje dainuoti. Arenos gauti nebespėjom, bet radom, kas atlapom širdim mus draugiškai priima ir palaiko, tad tikimės, kad ir vienas kitas gerbėjas užsuks“, – sako grupės narys Vaidas Kublinskas.
Sekmadienį 18:00 val. akustinis „Liūdnų slibinų“ koncertas skambės Vilniaus miesto dainykloje „Estradà“, rašoma pranešime spaudai.
Šiuo pasirodymu kažkada geriausia Lietuvos grupe pripažinti „Liūdni slibinai“ jungiasi prie spalio 5 dieną visoje Lietuvoje vyksiančio įspėjamojo kultūros streiko. Susivienijusi kultūros bendruomenė siekia, kad antidemokratinė politinė jėga būtų pašalinta iš Kultūros ministerijos.
Po ilgos pertraukos scenoje kartu pasirodysiantys Dominykas Vatiekūnas, Aistė Lasytė ir Vaidas Kublinskas įspėja, kad daug dainų per kelias dienas atgaivinti nesuspės, tačiau, kaip senais laikais, bent kartu paliūdės. Ironiško humoro nestokojanti „slibinų“ trijulė sako, kad tai gali būti pirmasis jų paskutinysis koncertas.
„Kaip žinia, mūsų liaudyje yra paplitęs paprotys surengti ne vieną paskutinį koncertą. Tad mes irgi viliamės, kad čia tik pirmasis. Matom, kad reikia lietuviams priminti jų liūdną prigimtį“, – teigia atlikėjai.
Teatrališkoji grupė yra įvertinta Sauliaus Mykolaičio vardine premija. „Liūdni slibinai“ trejus metus iš eilės buvo nominuoti pagrindiniuose Lietuvos muzikos apdovanojimuose M.A.M.A., kuriuose pelnė 2012 Metų grupės titulą. „Liūdni slibinai“ taip pat laimėjo alternatyvios muzikos apdovanojimų T.Ė.T.Ė. 2011 Tautos Balso nominacijoje, o 2012 metais šiuose apdovanojimuose grupės narys Dominykas Vaitiekūnas buvo pripažintas „Metų charizma“.
Per devynerius gyvavimo metus „Liūdni slibinai“ išleido keturis studijinius albumus, surengė kelis šimtus autorinių koncertų įvairiuose Lietuvos miestuose ir už šalies ribų – Londone, Hamburge, Oksforde, Los Andžele, Čikagoje, Ročesteryje ir Niujorke.
2015 metų rudenį „slibiniškoji“ komanda pristatė netradicinio formato programą ir albumą „Viskas netrukus baigsis“, kuriame be užglaistytų klaidų įrašuose kalba apie įvairias gyvenimo pabaigas.
Paskutinis „Liūdnų slibinų“ koncertas (pirmą kartą) spalio 5 d. 18:00 val. Vilniaus miesto dainykloje „Estradà“, Vilniaus g. 22-3.
