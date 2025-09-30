Koncertinis turas baigėsi nė neprasidėjus: dainininkas pranešė liūdną žinią

Pranešama, kad vyras dėl logistinių ir administracinių kliūčių jis buvo priverstas atšaukti savo gastroles JAV ir Kanadoje, skelbė mirror.co.uk.
Atšauktas turas
Socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše atlikėjas rašė: „Deja, mano turas JAV ir Kanadoje, kuris turėjo vykti spalį, greičiausiai neįvyks kaip suplanuota. Laukdami vizų patvirtinimo kelis mėnesius, vilčių nepraradome iki paskutinės akimirkos. Tačiau šiuo metu reikalingos mano pasirodymo logistikos tiesiog neįmanoma laiku suorganizuoti.“
Yusuf neslėpė nusivylimo: „Esu tikrai labai nuliūdęs! Ypač dėl savo gerbėjų, kurie jau įsigijo bilietus ir suplanavo keliones tam, kad galėtų pamatyti mano pasirodymą.“
Tačiau jis taip pat išreiškė viltį, kad koncertai visgi gali įvykti ateityje: „Šiaurės Amerikos klausytojai vis dar gali sulaukti progos pamatyti šį turą, jei vizos galiausiai bus patvirtintos. Tie koncertai įvyktų šiek tiek vėliau dėl kitų kelionių ir turų planų, bet, tikiuosi, gerbėjai vis tiek galės prisijungti kažkada ateityje.“
Nors turas atšauktas, jis patikino, kad tai neturės įtakos naujai knygai: „Turo vėlavimas neturėtų paveikti knygos – ją vis tiek galėsite skaityti... akivaizdus privalumas tas, kad knygoms vizų nereikia!“
Gerbėjai socialiniuose tinkluose reagavo jautriai ir palaikančiai.
Kanados autorius Peter Reynolds rašė: „Šiai šaliai tikrai reikia tavo kūrybos misijos ir žinutės, todėl uždegu žvakes ir meldžiuosi, kad viskas susiklostytų tavo naudai ir kad labai greitai kirstum vandenyną.“
Kiti gerbėjai dalijosi savo emocijomis: „Taip džiaugiausi, kad šią savaitę galėsiu tave pamatyti Filadelfijoje! Tikiuosi, kad koncertas bus perkeltas.“
„Man plyšta širdis, verkiu visą rytą. Taip norėjau tave pamatyti“, – rašė kitas.
