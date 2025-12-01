 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Artūras Zuokas pateikė pasiūlymą dėl LRT vadovo atleidimo

2025-12-01 11:55 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 11:55

Seimui svarstant „aušriečių“ ir jungtinės „valstiečių“ frakcijos iniciatyvą supaprastinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) direktoriaus atleidimo tvarką, Seimo narys Artūras Zuokas siūlo atsisakyti, jo nuomone, visuomeninio transliuotojo tarybos narius ribojančios nuostatos, reikalaujančios atleidimą pagrįsti viešuoju interesu.

Artūras Zuokas (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

Seimui svarstant „aušriečių" ir jungtinės „valstiečių" frakcijos iniciatyvą supaprastinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) direktoriaus atleidimo tvarką, Seimo narys Artūras Zuokas siūlo atsisakyti, jo nuomone, visuomeninio transliuotojo tarybos narius ribojančios nuostatos, reikalaujančios atleidimą pagrįsti viešuoju interesu.

11

Pasiūlymą įregistravęs parlamentaras siūlo palikti galiojančiame įstatyme esančią formuluotę, kad LRT generalinis direktorius galėtų būti atleistas tik tada, kai už tai balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot Mišrios Seimo narių grupės nario A. Zuoko, jau vien tokios kvalifikuotos daugumos reikalavimas užtikrina, kad sprendimas priimamas tik esant plačiam tarybos narių pritarimui. 

„Tarybos nariai turi turėti teisę spręsti dėl LRT generalinio direktoriaus atleidimo atsižvelgiant į visapusišką ir objektyvų jo veiklos ir vadovavimo vertinimą. Todėl siūloma atsisakyti tarybos narių teisę ribojančios nuostatos, pagal kurią atleidimas galimas tik pareiškus nepasitikėjimą ir šį nepasitikėjimą grindžiant viešuoju interesu“, – savo argumentus dėsto Seimo Audito komiteto narys A. Zuokas. 

Siūlymas supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką įveikė pirmąjį balsavimą Seime – įstatymo pataisos po pateikimo sulaukė parlamentarų palaikymo.

Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.

Kaip ELTA jau skelbė, už šias LRT įstatymo pataisas pirmojoje balsavimo stadijoje pasisakė 60 Seimo narių, prieš balsavo 45, susilaikė 5 parlamentarai. LRT įstatymo pataisos svarstymui į Seimo salę turėtų grįžti gruodžio 11 d. Iki tol klausimas bus svarstomas Seimo Kultūros komitete.

Iniciatyvai nepritarianti  Žurnalistų profesionalų asociacija gruodžio 9 d. planuoja surengti protestą šalia Seimo.

Šiuo metu įstatymas numato galimybę atleisti generalinį direktorių tik tuo atveju, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių. Beje, šis balsavimas yra atviras. Taip pat LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą generaliniu direktoriumi turi pagrįsti viešuoju interesu.

