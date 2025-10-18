Kalendorius
Monika Falcon nenustoja stebinti gerbėjų: pribloškė elegantišku įvaizdžiu

2025-10-18 13:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Operos solistė Monika Falcon vis stebina išvaizdos pokyčiais, moteriškumu ir stiliumi. Šį kartą žinoma moteris pribloškė subtilia elegancija, vilkėdama puošnią suknelę.

Nuotraukomis ji pasidalijo socialiniame tinkle Intsgaram, jomis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Monika Falcon
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Monika Falcon

Užbūrė elegancija

Jose Monika vilki elegantišką, rudą, žemę siekiančią suknelę. Prie jos ji priderino smailius rudus batelius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaklą puošia blizgantis vėrinys. Solistės plaukai paleisti kristi žemyn, o juose matosi šviesios sruogelės.

Komentaruose netrūko susižavėjusiųjų, siunčiančių emociukus. Monika sulaukė ir komplimentų:

„Kokia elegantiška“, „Daili mergina“.

