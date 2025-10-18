Monika Falcon nenustoja stebinti gerbėjų: pribloškė elegantišku įvaizdžiu

Nuotraukomis ji pasidalijo socialiniame tinkle Intsgaram, jomis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Užbūrė elegancija
Jose Monika vilki elegantišką, rudą, žemę siekiančią suknelę. Prie jos ji priderino smailius rudus batelius.
Kaklą puošia blizgantis vėrinys. Solistės plaukai paleisti kristi žemyn, o juose matosi šviesios sruogelės.
Komentaruose netrūko susižavėjusiųjų, siunčiančių emociukus. Monika sulaukė ir komplimentų:
„Kokia elegantiška“, „Daili mergina“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!