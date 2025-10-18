Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Po atliktos grožio procedūros Nijolė Jagelavičienė siunčia žinią komentatoriams: „Neabejoju – bus kalbų“

2025-10-18 12:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 12:15

Nijolė Jagelavičienė lankėsi pas plaukų priauginimo meistrę, kurios vizito metu moteriai buvo priauginti plaukai. Po procedūros moteris užbėgo įvykiams už akių ir nusiuntė žinią komentatoriams, kurie, anot jos, visada turi ką pasakyti.

Nijolė Jagelavičienė
8

Nijolė Jagelavičienė lankėsi pas plaukų priauginimo meistrę, kurios vizito metu moteriai buvo priauginti plaukai. Po procedūros moteris užbėgo įvykiams už akių ir nusiuntė žinią komentatoriams, kurie, anot jos, visada turi ką pasakyti.

REKLAMA
12

Vaizdo įrašu pasidalijo plaukų priauginimo salonas Elitera.lt socialiniame tinkle Instagram.

Nijolės Jagelavičienės išvaizdos pokyčiai
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nijolės Jagelavičienės išvaizdos pokyčiai

TAIP PAT SKAITYKITE:

Siunčia žinią

Jame N. Jagelavičienė žodžių į vatą nevyniojo: atvirai nusiuntė žinią ją aptarinėjantiems žmonėms.

REKLAMA
REKLAMA

Moteris sakė: „Išeisiu iš šito salono, ir net neabejoju – bus kalbų. Vienos ir vieni girs, kiti – peiks, bet ką aš noriu pasakyti...

REKLAMA

Mielieji, jeigu apie tave niekas nekalba... Apsidairyk, gal numirei? Arba gal tai reiškia, kad tu niekam neįdomus? Todėl pirmyn. Kalbos skatina tobulėti, gražėti ir gyventi taip, kaip tu nori“.

Išvaizdos pokyčiai

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Nijolė pirmą kartą salone Elitera lankėsi dar metų pradžioje. Po plaukų priauginimo procedūros ji neslėpė džiaugsmo.

REKLAMA
REKLAMA

„Net nesitikėjau, kad priauginami plaukai gali taip patikti, galvojau paeksperimentuosiu ir tiek. Dabar tai tapo ir mano įvaizdžio dalis. Jie ne tik suteikia apimties, bet ir leidžia sukurti labiau išpildytą šukuoseną,“ – dalijosi Nijolė.

Pasak meistrės Gintarės Armalės, dažnai klaidingai manoma, kad priauginami plaukai atrodys nenatūraliai ir pakenks natūraliems kliento plaukams, rašoma pranešime žiniasklaidai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Nijolė taip pat turėjo tokių abejonių, tačiau rezultatai jas visiškai paneigė. Priauginimas ne tik nepakenkė jos plaukams (Nijolė šioje studijoje auginasi plaukus jau apie pusmetį), bet ir padėjo juos atauginti. Dabar priauginamus plaukus naudojame tik kaip nedidelį tankinimą, ir kaip įvaizdžio papildymą,“ – pasakojo ji.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
beprotnamio paciente
beprotnamio paciente
2025-10-18 12:20
a ir dziundzia isplerusia pasimazinai?
Atsakyti
r
r
2025-10-18 12:26
reiskia tu nori tu kalbu,truksta demesio
Atsakyti
Pastaba
Pastaba
2025-10-18 12:29
Niekam tu neįdomi moterie,lendi įkyriai visiems į akis
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų