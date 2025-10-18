Po atliktos grožio procedūros Nijolė Jagelavičienė siunčia žinią komentatoriams: „Neabejoju – bus kalbų“

Vaizdo įrašu pasidalijo plaukų priauginimo salonas Elitera.lt socialiniame tinkle Instagram.
Siunčia žinią
Jame N. Jagelavičienė žodžių į vatą nevyniojo: atvirai nusiuntė žinią ją aptarinėjantiems žmonėms.
Moteris sakė: „Išeisiu iš šito salono, ir net neabejoju – bus kalbų. Vienos ir vieni girs, kiti – peiks, bet ką aš noriu pasakyti...
Mielieji, jeigu apie tave niekas nekalba... Apsidairyk, gal numirei? Arba gal tai reiškia, kad tu niekam neįdomus? Todėl pirmyn. Kalbos skatina tobulėti, gražėti ir gyventi taip, kaip tu nori“.
Išvaizdos pokyčiai
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Nijolė pirmą kartą salone Elitera lankėsi dar metų pradžioje. Po plaukų priauginimo procedūros ji neslėpė džiaugsmo.
„Net nesitikėjau, kad priauginami plaukai gali taip patikti, galvojau paeksperimentuosiu ir tiek. Dabar tai tapo ir mano įvaizdžio dalis. Jie ne tik suteikia apimties, bet ir leidžia sukurti labiau išpildytą šukuoseną,“ – dalijosi Nijolė.
Pasak meistrės Gintarės Armalės, dažnai klaidingai manoma, kad priauginami plaukai atrodys nenatūraliai ir pakenks natūraliems kliento plaukams, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Nijolė taip pat turėjo tokių abejonių, tačiau rezultatai jas visiškai paneigė. Priauginimas ne tik nepakenkė jos plaukams (Nijolė šioje studijoje auginasi plaukus jau apie pusmetį), bet ir padėjo juos atauginti. Dabar priauginamus plaukus naudojame tik kaip nedidelį tankinimą, ir kaip įvaizdžio papildymą,“ – pasakojo ji.
