Rugsėjo 16 d.
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žinoma verslininkė Gintarė Armalė fotosesijoje pristatė rudeniui įkvėptus įvaizdžius: dėmesys akcentams

2025-09-16 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 19:00

Verslininkė ir plaukų priauginimo studijos įkūrėja Gintarė Armalė, itin garsi plaukų priauginimo srityje, Vilniaus gatvėse sukūrė Paryžiaus atmosferą – rudeniui įkvepiančių įvaizdžių fotosesijoje.

Gintarė Armalė (nuotr. Elizaveta)
8

Verslininkė ir plaukų priauginimo studijos įkūrėja Gintarė Armalė, itin garsi plaukų priauginimo srityje, Vilniaus gatvėse sukūrė Paryžiaus atmosferą – rudeniui įkvepiančių įvaizdžių fotosesijoje.

3

„Visada sakau – viskas priklauso nuo fotografo darbo. Geras specialistas gali net Paryžių perkelti į Vilnių. Jau kuris laikas žaviuosi vintažinio tipo fotografija, todėl buvo ypatingai smagu sudalyvauti tokio tipo fotosesijoje“, – pasakoja G. Armalė.

Fotosesijos įvaizdžiai pritaikyti rudenėjančiam miestui ir atspindi šio sezono tendencijas, rašoma pranešime spaudai.

Tarp akcentų – mažos stilingos kepuraitės, equestrian stiliaus švarkai, rudeniškų atspalvių deriniai, suteikiantys įvaizdžiui subtilios elegancijos ir išskirtinumo.

Tokia stilistika ne tik įprasmina sezono nuotaikas, bet ir įkvepia drąsiau eksperimentuoti su detalėmis kasdienėje aprangoje, ypač rudenį.

Šio projekto fotografė Elizaveta, kurios istorija įkvėpė ne mažiau nei pati fotosesija.

Gimusi Izraelyje, tačiau nuo trejų metų gyvenanti Vilniuje, ji fotografiją atrado visai neseniai – vos prieš metus. „Viskas prasidėjo tada, kai paprašiau draugės paskolinti fotoaparatą ir pagalvojau: kodėl nepabandžius fotografuoti žmonių? Iš pradžių fotografavau drauges, kad susikurčiau portfolio, o vėliau pamažu pradėjau ieškoti klientų ir perėjau daugiau į mados fotografiją. Taip ir atėjau iki šios veiklos, kuri šiandien man teikia daug džiaugsmo“, – sako Elizaveta.

Pasak Gintarės Armalės, būtent tokie žmonės ir įrodo, kad kūryba slypi ne vietoje, o žmoguje: „Kartais užtenka netikėto susitikimo – ir gimsta stebuklas. Elizaveta savo objektyvu parodė, kad Vilnius gali tapti Paryžiumi.“

