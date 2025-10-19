Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Egidijaus Kavaliausko kovos paslapties šydą pravėręs Viktoras Gecas : „UTMA kovotojams yra viena geriausių vietų Europoje“

2025-10-19 01:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 01:10

Šeštadienį Vilniuje įvyko pirmasis „Brave CF“ ir UTMA organizacijų kartu rengtas mišrių kovos menų turnyras, kuriame „Brave CF“ sunkiasvorių čempiono titulą sėkmingai apgynė lietuvis Pavelas Dailidko (11-2), vos per 3 min. 17 sek. nugalėjęs prancūzą Gregory Robinetą (8-5).

Viktoras Gecas | „Stop“ kadras

Šeštadienį Vilniuje įvyko pirmasis „Brave CF“ ir UTMA organizacijų kartu rengtas mišrių kovos menų turnyras, kuriame „Brave CF“ sunkiasvorių čempiono titulą sėkmingai apgynė lietuvis Pavelas Dailidko (11-2), vos per 3 min. 17 sek. nugalėjęs prancūzą Gregory Robinetą (8-5).

0

Viso įvyko 10 kovų, kuriose pasirodė 8 Lietuvos MMA kovotojai. Nors ne viskas vyklo sklandžiai ir Deivido Žambos bei brito Roberto Masterso kova buvo nutraukta po pirmojo raundo sulūžus vienai iš narvo dalių, o Tomas Pakutinskas dar pirmajame raunde buvo diskvalifikuotas dėl neleistinų smūgių į pakaušį, tačiau kitos kovos turėjo sužavėti kovinio sporto gerbėjus.

Po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje kalbėjęs UTMA vadovas Viktoras Gecas atskleidė, kad susidomėjimas šiuo turnyru buvo mažesnis, tačiau teigė, kad tai suprantama, kadangi neseniai vyko didelis „UTMA 13“ turnyras su Eimantu Stanioniu, o ir MMA kovoms surasti Lietuvos kovotojų nėra lengva.

„Viskas manau gerai, su laiku, sausio mėnesį parodysime geresnį rezultatą, – apie būsimą turnyrą Vilniuje užsiminė V. Gecas. – Mūsų esminis tikslas buvo sėkmingai vykdyti kolaboraciją su „Brave CF“, pasiimti kuo daugiau patirties ir gerinti kovotojų gyvenimą organizacijoje ir patirtį. Nebūsiu kuklus, bet šiuo metu UTMA kovotojams yra viena geriausių vietų Europoje. Visų pirma tai lemia finansai, o antra – tikrai labai rūpinamės savo kovotojais ir mes neskirstome jų nei pagal svorį, nei pagal pajėgumą ir mums jie visi yra lygūs, visi gauna lygias sąlygas. Jie tai jaučia ir toliau galėsime kurti bendrą ryšį su jais.“

REKLAMA

V. Gecas taip pat užsiminė, kad jau artimiausiu metu paaiškės „UTMA 15“ turnyro pagrindinės kovos dalyvio Egidijaus Kavaliausko varžovas.

„Dabar esame labai susikoncentravę ties lapkričio turnyru, kur pamatysime E. Kavaliauską. Kol kas nieko negaliu sakyti, bet 2-3 dienos ir turėsime labai didelių bokso naujienų. Liko keli formalumai ir parašai su varžovų organizacijomis. Galiu atskleisti, kad ji turbūt bus ne 10, o 12 raundų“, – atskleidė V. Gecas.

„BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyro rezultatai:

Pavelas Dailidko (11-2) – Gregory Robinetas (8-5, Prancūzija) – dėl „Brave CF“ sunkiasvorių čempiono titulo | P. Dailidko pergalė pirmajame raunde nokautu

Tomas Pakutinskas (24-17-3) – Shota Beltemidze (28-4-1) | sunkiasvorių kova | Sh. Beltemidze pergalė po T. Pakutinsko diskvalifikacijos

Bidzina Gavašelišvili (15-4, Sakartvelas) – Alperenas Karabulutas (8-6, 1 be nugalėtojo, Turkija) | visų lengviausio svorio kategorijos (iki 125 svarų arba 56,7 kg) | B. Gavašelišgvili pergalė teisėjų sprendimu

Laurynas Urbonavičius (15-2) – Salimas El Ouassaidi (10-4, Marokas-Prancūzija) | pussunkio svorio kategorijos (iki 205 svarų arba 102,1 kg) kova | L. Urbonavičiaus pergalė teisėjų sprendimu

Žygimantas Ramaška (10-3) – Heysimas Derouiche (9-6, Prancūzija) | lengvo svorio kategorijos (iki 155 svarų arba 70,3 kg) kova | Ž. Ramaškos pergalė skausmingu veiksmu pirmajame raunde

Nauris Bartoška (5-0) – Jakubas Drozdowski (5-2, Lenkija) | tarpinės – iki 63 kg – svorio kategorijos kova | N. Bartoškos pergalė po pirmojo raundo medikų sprendimu

Mantvydas Perednis – Christianas Machas (10-5, Vokietija) | tarpinės – iki 77 kg – svorio kategorijos kova | Ch. Macho pergalė skausmingu veiksmu pirmajame raunde

Ričards Ozols (5-4, Latvija) – Tornike Gigauri (7-2, Sakartvelas) | vidutinio svorio kategorijos (iki 185 svarų arba 83,9 kg) kova | R. Ozols pergalė nokautu pirmajame raunde

Deividas Žamba (2-0-1) – Robertas Mastersas (0-0, Anglija) | lengviausio svorio kategorijos (iki 135 svarų arba 61,2 kg) kova | po pirmojo raundo kova paskelbta neįvykusia dėl narvo lūžio

Emilijus Kaganovičius (2-0) – Timas Quinlanas (0-2, Anglija) | lengvo svorio kategorijos (iki 155 svarų arba 70,3 kg) kova / E. Kaganovičiaus pergalė pirmajame raunde smaugimo veiksmu

 

 

Turnyro eiga
P. Dailidko apgynė čempiono diržą!

P. Dailidko perėmė iniciatyvą nuo pat kovos pradžios, prirėmė varžovą prie narvo krašto, atliko keletą smūgių į kūną ir galvą, o G. Robinetas krito ant žemės ir kova buvo nutraukta. P. Dailidko apgynė čempiono diržą! Kova truko 3 min. 17 sek.

Pavelas Dailidko | Organizatorių nuotr.

Pavelas Dailidko | Organizatorių nuotr.

Dešimtoji kova

Į narvą žengia Pavelas Dailidko ir Gregory Robinetas.

Pavelas Dailidko ir Gregory Robinetas | „Stop“ kadras

Pavelas Dailidko ir Gregory Robinetas | „Stop“ kadras

Sh. Betlemidze pergalė po T.Pakutinsko diskvalifikacijos

Po 20 sekundžių nuo kovos pradžios Sh. Betlemidze puolė į kojas ir parvertė T. Pakutinską ant nugaros. Gulint ant nugaros, T. Pakutinskas pradėjo smūgiuoti rankomis į galvą ir kova buvo sustabdyta, o Sh. Betlemidze liko susiėmęs už galvos. Teisėjai paskelbė, kad T. Pakutinskas du kartus smūgiavo į pakaušį, o Sh. Betlemidze dar ilgai sėdėjo ant grindų. T. Pakutinskas buvo itin nepatenkintas, o Sh. Betlemidze nusprendė nebetęsti kovos ir išėjo iš narvo.

Dar ilgą laiką sprendimas nebuvo priimamas, tačiau galiausiai paaiškėjo, kad T. Pakutinskas dėl smūgių į pakaušį buvo diskvalifikuotas ir pergalė atiduodama Sh. Betlemidze.

„Tikiusoi, kad „Brave CF“ ir UTMA padarys revanšą ir jį išneš su neštuvais. Prižadu. Norėjau šiandien pasitraukti iš sporto, bet man leido nepasitraukti. Parodysiu, koks esu. Prižadu, išneš jį su neštuvais, darykite kuo greičiau kovą“, – sakė T. Pakutinskas.

Shota Beltemidze | „Stop“ kadras

Shota Beltemidze | „Stop“ kadras

Devintoji kova

Į narvą žengia Tomas Pakutinskas ir Shota Beltemidze.

Tomas Pakutinskas ir Shota Beltemidze | „Stop“ kadras

Tomas Pakutinskas ir Shota Beltemidze | „Stop“ kadras

B. Gavašelišvili pergalė teisėjų sprendimu

Po įtemptos ir aktyvios kovos teisėjų sprendimu pergalę šventė Bidzina Gavašelišvili.

Aštuntoji kova

Į narvą žengia Bidzina Gavašelišvili ir Alperenas Karabulutas.

L. Urbonavičiaus pergalė teisėjų sprendimu

L. Urbonavičius nuo pat pradžių perėmė iniciatyvą, pradėjo spausti varžovą prie narvo krašto ir praėjus 2 minutėms nuo raundo pradžios iš už nugaros ieškojo skausmingo veiksmo. Nors lietuviui nepavyko jo surasti ir S. El Ouassaidi išsivadavo, tačiau L. Urbonavičius vėl bandė atlikti smaugimo veiksmą. S. El Ouassaidi sugebėjo vėl išsivaduoti ir net atsistoti, bet raundo pabaigoje L. Urbonavičius ir vėl smūgiavo į varžovą iš už nugaros, tačiau šį kartą buvo įspėtas dėl smūgių į pakaušį.

Antrajame raunde kovotojai ilgą laiką užsiėmė imtynių veiksmais, kol galiausiai perėjo į artimą kovą smūgiais, kurioje abu kovotojai buvo ganėtinai išsekę. Nors raundo pabaigoje L. Urbonavičius buvo dominuojančioje pozicijoje, tačiau daug žalos varžovui nepadarė ir sunkiai gaudė kvapą.

Trečią raundą S. El Ouassaidi pradėjo aktyviai ir bandė spausti L. Urbonavičių, tačiau greitai kova vėl perėjo į graplingo dvikovą, kurioje abu kovotojai turėjo geresnių momentų. Likus maždaug 2 minutėms iki raundo pabaigos kovotojai buvo atskirti ir pratęsė dvikovą į stovėseną, tačiau joje ilgai neišbuvo ir vėl perėjo į graplingo kovą, kurioje nei vienas didesnio pranašumo neturėjo.

Po trijų raundų kovos nugalėtoju teisėjų sprendimu buvo paskelbtas L. Urbonavičius.

„Pailsėsiu, atsigausiu, ir nuspręsiu – tęsti tai, ar ne“, – po kovos sakė L. Urbonavičius.

Laurynas Urbonavičius ir Salimas El Ouassaidi | Organizatorių nuotr.

Laurynas Urbonavičius ir Salimas El Ouassaidi | Organizatorių nuotr.

Septintoji kova

Į narvą žengia Laurynas Urbonavičius ir Salimas El Ouassaidi.

Laurynas Urbonavičius ir Salimas El Ouassaidi | „Stop“ kadras

Laurynas Urbonavičius ir Salimas El Ouassaidi | „Stop“ kadras

Ž. Ramaškos pergalė skausmingu veiksmu

Ž. Ramaška nuo pat pirmų sekundžių perėmė iniciatyvą, atliko stiprius smūgius į veidą, tačiau nokauto pasiekti nesugebėjo. Praėjus keletui minučių kova persikėlė į parterį, kur Ž. Ramaška siekė rankos laužimo, tačiau Derouiche išsivadavo ir atsidūrė viršuje. Visg likus 49 sekundėms iki raundo pabaigos Ž. Ramaška netikėtai pagavo varžovo ranką ir atlikęs laužimą pasiekė pergalę.

Žygimantas Ramaška ir Heysimas Derouiche | „Stop“ kadras

Žygimantas Ramaška ir Heysimas Derouiche | „Stop“ kadras

Šeštoji kova

Į narvą žengia Žygimantas Ramaška ir Heysimas Derouiche.

Žygimantas Ramaška ir Heysimas Derouiche | „Stop“ kadras

Žygimantas Ramaška ir Heysimas Derouiche | „Stop“ kadras

N. Bartoškos pergalė medikų sprendimu

J. Drozdowski dominavo nuo kovos pat kovos pradžios ir užsiėmė geresnę poziciją parteryje bei atliko daugiau smūgių į N. Bartošką. Visgi likus 6 sekundėms N. Bartoška sugebėjo atsitiesti ir alkūne pataikė tiesiai varžovui į veidą ir pravėrė kirstinę žaizdą. Nors atrodė, kad kova tęsis, tačiau apžiūrėjus žaizdą medikai nusprendė, kad J. Drozdowski kovos tęsti nebegali ir N. Bartoška paskelbtas nugalėtoju.

Nauris Bartoška ir Jakubas Drozdowski | „Stop“ kadras

Nauris Bartoška ir Jakubas Drozdowski | „Stop“ kadras

Penktoji kova

Į narvą žengs Nauris Bartoška ir Jakubas Drozdowski.

Nauris Bartoška ir Jakubas Drozdowski | „Stop“ kadras

Nauris Bartoška ir Jakubas Drozdowski | „Stop“ kadras

Ch. Macho pergalė smaugimo veiksmu

M. Perednis pradėjo agresyviais smūgiais, tačiau tada kova persikėlė į parterį, kur Ch. Machas atsidūrė geresnėje pozicijoje. Ten Ch. Machas buvo kur kas pranašesnis už lietuvį ir po kelių nesėkmingų bandymų atlikti smaugimą, galiausiai likus keletui minučių iki raundo pabaigos, M. Perednis buvo priverstas pasiduoti.

Mantvydas Perednis ir Christianas Machas | „Stop“ kadras

Mantvydas Perednis ir Christianas Machas | „Stop“ kadras

Ketvirtoji kova

Į narvą žengia Mantvydas Perednis ir Christianas Machas.

Mantvydas Perednis ir Christianas Machas | „Stop“ kadras

Mantvydas Perednis ir Christianas Machas | „Stop“ kadras

R. Ozols pergalė nokautu pirmajame raunde

Nuo pat pradžių vyko tikras karas – nors T. Gigauri buvo kiek pranašesnis parteryje, tačiau perėjus į stovėseną, R. Ozols po kelių smūgių ranomis atliko dešinės kojos spyrį į galvą ir nokautavo varžovą likus pusantros minutės iki raundo pabaigos! T

Ričards Ozols ir Tornike Gigauri kovos akimirka | „Stop“ kadras

Ričards Ozols ir Tornike Gigauri kovos akimirka | „Stop“ kadras

. Gigauri nebegalėjo narvo palikti savo jėgomis – jam prireikė medikų pagalbos ir kovotojas iš narvo buvo išneštas neštuvų pagalba.

Ričards Ozols ir Tornike Gigauri kovos akimirka | „Stop“ kadras

Ričards Ozols ir Tornike Gigauri kovos akimirka | „Stop“ kadras

Trečioji kova

Narvas sutaisytas! Į jį žengia Ričards Ozols (4-4, Latvija) ir Tornike Gigauri (7-1, Sakartvelas).

Ričards Ozols ir Tornike Gigauri | „Stop“ kadras

Ričards Ozols ir Tornike Gigauri | „Stop“ kadras

Techninės bėdos

„Dėl techninių kliūčų kova negalėjo turėti rezultato. Dabar esame techninėje pauzėje, narvas yra tvarkomas. Kažkuriuo metu mes galėsime pratęsti kovas“, – skelbia turnyro vedėjas.

Kova paskelbta neįvykusia

Aktyviame pirmajame raunde abu kovotojai turėjo progų, tačiau D. Žamba galingiau užbaigė raundą, atlikdamas smūgius į gulintį varžovą. Antrasis raundas itin ilgai neprasidėjo, o kaip paaiškėjo vėliau – kažkas sulūžo prie narvo sienos ir kova nebegalėjo būti tęsiama. Teisėjai paskelbė kovą neįvykusia ir arenoje pasigirdo švilpimas, o kovotojai taip pat buvo itin nepatenkinti.

Paskelbta, kad kova bus perkelta į kitą turnyrą, o dabar skelbiama pertrauka.

Antroji kova

Į narvą žengia Deividas Žamba (2-0-1) ir Robertas Mastersas (0-0, Anglija).

Deividas Žamba – Robertas Mastersas | „Stop“ kadras

Deividas Žamba – Robertas Mastersas | „Stop“ kadras

E. Kaganovičiaus pergalė smaugimo veiksmu

E. Kaganovičius nuo pat pradžių perėmė iniciatyvą, prispaudė varžovą prie narvo krašto, tačiau praėjus minutei nuo raundo pradžios kova sugrįžo į stovėseną. E. Kaganovičius vėl greitai puolė į kojas, prispaudė varžovą prie krašto ir galiausiai atliko sėkmingą parvertimą. Nors varžovui pavyko atsikelti, tačiau likus minutei iki raundo pabaigos E. Kaganovičius pakėlė varžovą į orą ir dar kartą parvertė jį ant žemės. Lietuvis bandė atlikti smaugimo veiksmą ir nors jo užbaigti nepavyko, tačiau paskutinėmis sekundėmis E. Kaganovičiui pavyko pereiti į puikią poziciją, iš kurios jis sėkmingai atliko smaugimo veiksmą ir 12 metų vyresnis T. Quinlanas pasidavė.

Emilijus Kaganovičius ir Timas Quinlanas | „Stop“ kadras

Emilijus Kaganovičius ir Timas Quinlanas | „Stop“ kadras

Pirmoji kova

Į narvą žengia Emilijus Kaganovičius (1-0) ir Timas Quinlanas (0-1, Anglija). Tai bus lengvo svorio kategorijos (iki 155 svarų arba 70,3 kg) kova.

milijus Kaganovičius (1-0) ir Timas Quinlanas (0-1, Anglija). | Organizatorių nuotr.

milijus Kaganovičius (1-0) ir Timas Quinlanas (0-1, Anglija). | Organizatorių nuotr.

Atnaujinta 19.21 val.

Po įžanginių kalbų, netrukus prasidės turnyras!

