TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Kanadiečių audringai palaikoma Jasudavicius nušvilpė varžovę

2025-10-18 12:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 12:46

Penktadienį Vankuveryje (Kanada) vyko UFC „Fight Night“ kategorijos mišrių kovos menų (MMA) turnyro dalyvių ceremoniniai svėrimai.

Jasmine Jasudavicius ir Manon Fiorot | „Stop“ kadras

0

Lietuvių kilmės kanadietė Jasmine Jasudavicius (14-3) prieš didžiausią karjeros kovą sulaukė audringo vietinių sirgalių palaikymo. Po svėrimų J. Jasudavicius kartu su fanais nušvilpė ant scenos lipusią prancūzę Manon Fiorot (12-2).

„Gera kovoti namuose. Jaučiu, kad visa Kanada yra su manimi. Tai labai geras jausmas“, – džiaugėsi J. Jasudavicius.

J. Jasudavicius svėrė 56,93 kg ir neviršijo limito (57,15). Tiek pat svėrė ir varžovė – prancūzė Manon Fiorot (12-2). J. Jasudavicius yra šiek tiek vyresnė už varžovę (atitinkamai 36 ir 35 metai), yra nežymiai aukštesnė (170 cm prieš 169 cm) bei turi ilgesnes rankas (173 cm prieš 168 cm).

J. Jasudavicius po 5 pergalių serijos pakilo į 5-ą vietą reitinge. M. Fiorot, kuri užima 2-ą poziciją, į narvą grįžta po pralaimėtos titulinės kovos Valentinai Ševčenko. Prieš tai prancūzė buvo laimėjusi visas septynias UFC kovas, tarp jų – ir prieš JAV lietuvę Rose Namajunas bei Erin Blanchfield. Jei J. Jasudavicius įveiks prancūzę, tai reitinge greičiausiai pakils bent į 2-ą poziciją, kas ją labai priartintų prie titulinės kovos.

M. Fiorot prieš kovą su J. Jasudavicius nusprendė palikti Prancūziją ir atvyko treniruotis į „Tristar Gym“ salę pas Firasą Zahabi, kuris geriausiai žinomas kaip legendinio Georgeso St-Pierre‘o treneris.

„Pirmą kartą palikau gimtąjį miestą dėl treniruočių čia. Daug ko išmokau, paruošiau naują kovos planą ir tai jūs pamatysite šeštadienio vakarą“, – žadėjo M. Fiorot.

Pagrindinę turnyro programą sekmadienį nuo 2 val. tiesiogiai rodys „Go3“ televizija. Į eterį pateks ir J. Jasudavicius kova su M. Fiorot, kurios pradžios galima laukti apie 3 val. Lietuvos laiku.

Jasmine Jasudavicius | „Stop“ kadras
Lietuvių kilmės kovotojos UFC narve laukia didžiausias gyvenimo išbandymas – pergalė beveik garantuotų titulinę kovą

