Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

„BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyre Mantvydas Perednis pakeis Vitoldą Jagėlo

2025-10-16 11:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 11:51

Likus vos kelioms dienoms iki „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ mišrių kovos menų turnyro Vilniuje paaiškėjo, jog jame nedalyvaus Vitoldas Jagėlo.

Mantvydas Perednis ir Christianas Machas | Organizatorių nuotr.

Likus vos kelioms dienoms iki „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ mišrių kovos menų turnyro Vilniuje paaiškėjo, jog jame nedalyvaus Vitoldas Jagėlo.

REKLAMA
0

Kaip paskelbė UTMA organizacija, V. Jagėlo pasitraukė dėl asmeninių priežasčių, o jį svorio kategorijos iki 77 kg kovoje pakeis Mantvydas Perednis, kuris susitiks su vokiečiu Christianu Machu (9-5).

M. Perednis (4-2 UTMA) jau yra pasirodęs ir įprastuose UTMA turnyruose: 2023 m. rugsėjį jis svorio kategorijoje iki 71 kg pagal muay thai taisykles nugalėjo Danielių Antropiką, 2024 m. lapkritį toje pačioje svorio kategorijoje pagal muay thai taisykles nusileido Edvinui Averlingiui, 2025 m. sausį svorio kategorijoje iki 75 kg pagal kikbokso taisykles nugalėjo Danylą Matiukov, 2025 m. vasarį svorio kategorijoje iki 71 kg pagal kikbokso taisykles nokautavo Evaldą Balsį, 2025 m. kovą svorio kategorijoje iki 71 kg pagal kikbokso taisykles atsirevanšavo E. Averlingiui, o 2025 m. balandį svorio kategorijoje iki 71 kg pagal kikbokso taisykles nusileido Simonui Beliniui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ch. Machas jau yra kovojęs „Brave CF“ turnyruose, kai 2024 m. balandį nugalėjo Davidą Forsterį (4-3), 2025 m. gegužę – Enrique Mariną (14–8), bet 2024 m. rugpjūtį techniniu nokautu nusileido Pavelui Vladevui (9-1).

REKLAMA
REKLAMA

„BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyro kovos:

Pavelas Dailidko (10-2) – Gregory Robinetas (8-4, Prancūzija) – dėl „Brave CF“ sunkiasvorių čempiono titulo

REKLAMA

Tomas Pakutinskas (24-16-3) – Shota Beltemidze (27-4-1)

Bidzina Gavašelišvili (14-4, Sakartvelas) – Alperenas Karabulutas (8-5, 1 be nugalėtojo, Turkija)

Laurynas Urbonavičius (14-2) – Salimas El Ouassaidi (10-3, Marokas-Prancūzija)

Žygimantas Ramaška (9-3) – Heysimas Derouiche (9-5, Prancūzija)

Nauris Bartoška (4-0) – Jakubas Drozdowski (5-1, Lenkija)

Mantvydas Perednis – Christianas Machas (9-5, Vokietija)

Ričards Ozols (4-4, Latvija) – Tornike Gigauri (7-1, Sakartvelas)

Deividas Žamba – Robertas Mastersas (0-0, Anglija)

Emilijus Kaganovičius (1-0) – Timas Quinlanas (0-1, Anglija)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų