„BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyre Mantvydas Perednis pakeis Vitoldą Jagėlo

Kaip paskelbė UTMA organizacija, V. Jagėlo pasitraukė dėl asmeninių priežasčių, o jį svorio kategorijos iki 77 kg kovoje pakeis Mantvydas Perednis, kuris susitiks su vokiečiu Christianu Machu (9-5).
M. Perednis (4-2 UTMA) jau yra pasirodęs ir įprastuose UTMA turnyruose: 2023 m. rugsėjį jis svorio kategorijoje iki 71 kg pagal muay thai taisykles nugalėjo Danielių Antropiką, 2024 m. lapkritį toje pačioje svorio kategorijoje pagal muay thai taisykles nusileido Edvinui Averlingiui, 2025 m. sausį svorio kategorijoje iki 75 kg pagal kikbokso taisykles nugalėjo Danylą Matiukov, 2025 m. vasarį svorio kategorijoje iki 71 kg pagal kikbokso taisykles nokautavo Evaldą Balsį, 2025 m. kovą svorio kategorijoje iki 71 kg pagal kikbokso taisykles atsirevanšavo E. Averlingiui, o 2025 m. balandį svorio kategorijoje iki 71 kg pagal kikbokso taisykles nusileido Simonui Beliniui.
Ch. Machas jau yra kovojęs „Brave CF“ turnyruose, kai 2024 m. balandį nugalėjo Davidą Forsterį (4-3), 2025 m. gegužę – Enrique Mariną (14–8), bet 2024 m. rugpjūtį techniniu nokautu nusileido Pavelui Vladevui (9-1).
„BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyro kovos:
Pavelas Dailidko (10-2) – Gregory Robinetas (8-4, Prancūzija) – dėl „Brave CF“ sunkiasvorių čempiono titulo
Tomas Pakutinskas (24-16-3) – Shota Beltemidze (27-4-1)
Bidzina Gavašelišvili (14-4, Sakartvelas) – Alperenas Karabulutas (8-5, 1 be nugalėtojo, Turkija)
Laurynas Urbonavičius (14-2) – Salimas El Ouassaidi (10-3, Marokas-Prancūzija)
Žygimantas Ramaška (9-3) – Heysimas Derouiche (9-5, Prancūzija)
Nauris Bartoška (4-0) – Jakubas Drozdowski (5-1, Lenkija)
Mantvydas Perednis – Christianas Machas (9-5, Vokietija)
Ričards Ozols (4-4, Latvija) – Tornike Gigauri (7-1, Sakartvelas)
Deividas Žamba – Robertas Mastersas (0-0, Anglija)
Emilijus Kaganovičius (1-0) – Timas Quinlanas (0-1, Anglija)
